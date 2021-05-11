Сервисы
Евгения Евсеева

Инструкция: как превратить «Google Таблицы» в RSS-ленту Статьи редакции

С шаблоном — как это работает.

3 3 комментария
331 просмотров

У «Google Таблиц» есть функция, которая позволяет извлекать сообщения в блогах и новостные статьи из онлайн-изданий, используя URL-адрес RSS или XML-канала, рассказывает The Next Web.

Например, если ввести =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”), «Таблицы» извлекут последние двадцать статей на сайте издания..

The Next Web

Каждый элемент извлеченной ленты переводится в строку — она состоит из названия, автора, URL-адреса, даты и времени публикации, а также короткого описания.

Чтобы у столбцов появились заголовки, формулу можно изменить на =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”, “items”, TRUE). Если необходимо меньше двадцати элементов, в конце формулы можно добавить нужное число — например, =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”, “items”, TRUE, 10).

Журналист The Next Web создал шаблон, который можно использовать для создания собственной новостной ленты.

The Next Web

На первой вкладке документа можно ввести названия и URL-адреса RSS/XML-каналов изданий, за которыми хочется следить. Шаблон ограничен 100 подписками. На второй вкладке по десять последних публикаций будут объединены в одну ленту.

#googleтаблицы

3 3 комментария
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["google\u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u044b"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 244542, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 11 May 2021 16:22:17 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

atomlib

1

Миллениалы изобрели читалку РСС.

Ответить

Злой Полушубок

1

После этой статьи гуглу придется и таблицы закрыть.

Ответить

Амарантус

0

А вот это очень приятно. Спасибо за эту идею!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Орнитологи просят жителей не подбирать птенцов-слётков, выпавших из гнезда
В статье вы найдете инфографику, которая поможет разобраться, что делать, если вы нашли птенца.
Selectel
Подписан
Отписаться
Вышел Bootstrap 5: оцениваем главные нововведения
Bootstrap — самый популярный в мире CSS-фреймворк с открытым исходным кодом, который разработан командой Twitter. В его…
ITI Capital
Подписан
Отписаться
Top 5 торговых идей 2020 года
Наши аналитики регулярно публикуют торговые идеи. Это – их мнение о том, во что можно инвестировать свои сбережения с м…

Показать еще

Лучшие комментарии
Небольшой жёлтый робот
за день
Депутаты предложили разрешить россиянам заранее отказываться от оформления любых кредитов для борьбы с мошенниками
Igor Kiselev
за неделю
Вы получили эту новость, потому что у Вас включены уведомления от VC.ru, и Вы любитель попялиться в экран в начале рабочего дня.
Signal разместил в Instagram рекламу с данными, которые собирает соцсеть о каждом пользователе, — и получил бан

Комментарии

Денис Демидов

Депутаты приняли разрыв…

Nikolai O

Депутаты приняли разрыв…

Александр Соколов

“Я бы уже разорился, если бы не…

Nonna Mordukova

Хочу в смартфон такую фичу

Николай Гончаров

Депутаты приняли разрыв…

Alexey Lyanguzov

5 творческих профессий, которые…

TheKelevra23 .

Илон Маск спросил в Twitter…

Валентин Остапенко

Депутаты приняли разрыв…

Vladislav S

Илон Маск спросил в Twitter…

Денис Демидов

Депутаты приняли разрыв…

Nikolai O

Депутаты приняли разрыв…

Николай Гончаров

Экосистемные новости: Uber…

m0xfff

Приложение «Сбербанка» не…

Тинькофф

«Совкомбанк» рассказал о…

Raimond Vladimirov

Илон Маск спросил в Twitter…

Александр Прилипко

Депутаты предложили разрешить…

Name

Приложение «Сбербанка» не…

Михаил Филиппов

Депутаты приняли разрыв…

Vladislav S

Илон Маск спросил в Twitter…

Ренат Зайдуллин

Депутаты предложили разрешить…
null