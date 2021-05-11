Инструкция: как превратить «Google Таблицы» в RSS-ленту Статьи редакции
С шаблоном — как это работает.
У «Google Таблиц» есть функция, которая позволяет извлекать сообщения в блогах и новостные статьи из онлайн-изданий, используя URL-адрес RSS или XML-канала, рассказывает The Next Web.
Например, если ввести =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”), «Таблицы» извлекут последние двадцать статей на сайте издания..
Каждый элемент извлеченной ленты переводится в строку — она состоит из названия, автора, URL-адреса, даты и времени публикации, а также короткого описания.
Чтобы у столбцов появились заголовки, формулу можно изменить на =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”, “items”, TRUE). Если необходимо меньше двадцати элементов, в конце формулы можно добавить нужное число — например, =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”, “items”, TRUE, 10).
Журналист The Next Web создал шаблон, который можно использовать для создания собственной новостной ленты.
На первой вкладке документа можно ввести названия и URL-адреса RSS/XML-каналов изданий, за которыми хочется следить. Шаблон ограничен 100 подписками. На второй вкладке по десять последних публикаций будут объединены в одну ленту.
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