С шаблоном — как это работает.

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У «Google Таблиц» есть функция, которая позволяет извлекать сообщения в блогах и новостные статьи из онлайн-изданий, используя URL-адрес RSS или XML-канала, рассказывает The Next Web.

Например, если ввести =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”) , «Таблицы» извлекут последние двадцать статей на сайте издания..

The Next Web

Каждый элемент извлеченной ленты переводится в строку — она состоит из названия, автора, URL-адреса, даты и времени публикации, а также короткого описания.

Чтобы у столбцов появились заголовки, формулу можно изменить на =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”, “items”, TRUE) . Если необходимо меньше двадцати элементов, в конце формулы можно добавить нужное число — например, =IMPORTFEED(“https://thenextweb.com/feed”, “items”, TRUE, 10) .

Журналист The Next Web создал шаблон, который можно использовать для создания собственной новостной ленты.

The Next Web