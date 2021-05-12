В сервисе уже разбираются с проблемой.

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По данным Downdetector, на 13:56 мск 12 мая зафиксировано около 300 жалоб. Пользователи Twitter жалуются на проблемы в приложении «Яндекс Go» в разных городах.

Пользователи не могут вызвать машину, а также в приложении «Яндекс Go» некорректно отображаются цены за поездки — вместо конечной стоимости указана стоимость от определённой суммы.

В «Такси» подтвердили vc.ru, что по техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Специалисты сервиса работают над устранением неполадок.

В сервисе не уточняют точное количество пользователей, которых затронула проблема и когда рассчитывают устранить неполадки.

Обновлено в 14:38 «Яндекс» устранил проблемы — сейчас сервис работает в штатном режиме, рассказали vc.ru в компании.

CassNeverhood @CNeverhood В СПб упало Яндекс.такси. Совсем. Ситимобил поднял цены в четыре раза и машин не хватает. День сорвался наглухо.

Гришка Решето @grisha2039 @yandex перестал выдавать конечную стоимость поездки на такси в своих приложениях. И как теперь определить сколько денег надо? Или вот есть у меня на карте 500р и мне КАЖЕТСЯ, что этого хватит, меня высадят на половине пути?🤔 отличное решения, Яндекс! Перехожу на другой сервис

блуждающий нерв @osipova_katya

@yandex_go https://t.co/bH8rA3GOyt яндекс такси, а шо с ценами произошло?) я хочу знать точную сумму поездки, а не от скольки заплачу.

Gaymin Mor @gaymin_mor А чё Яндекс такси в Минске рухнул что ли