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Евгения Евсеева

Пользователи «Яндекс.Такси» пожаловались на проблемы с вызовом машин и отображением цен за поездки Статьи редакции

В сервисе уже разбираются с проблемой.

14 14 комментариев
1526 просмотров

По данным Downdetector, на 13:56 мск 12 мая зафиксировано около 300 жалоб. Пользователи Twitter жалуются на проблемы в приложении «Яндекс Go» в разных городах.

Пользователи не могут вызвать машину, а также в приложении «Яндекс Go» некорректно отображаются цены за поездки — вместо конечной стоимости указана стоимость от определённой суммы.

В «Такси» подтвердили vc.ru, что по техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Специалисты сервиса работают над устранением неполадок.

В сервисе не уточняют точное количество пользователей, которых затронула проблема и когда рассчитывают устранить неполадки.

Обновлено в 14:38 «Яндекс» устранил проблемы — сейчас сервис работает в штатном режиме, рассказали vc.ru в компании.
CassNeverhood @CNeverhood
В СПб упало Яндекс.такси. Совсем. Ситимобил поднял цены в четыре раза и машин не хватает. День сорвался наглухо.
Гришка Решето @grisha2039
@yandex перестал выдавать конечную стоимость поездки на такси в своих приложениях. И как теперь определить сколько денег надо? Или вот есть у меня на карте 500р и мне КАЖЕТСЯ, что этого хватит, меня высадят на половине пути?🤔 отличное решения, Яндекс! Перехожу на другой сервис
Нытик @Glaider
@Uber_Russia и Яндекс такси сбоят в Москве.
блуждающий нерв @osipova_katya
яндекс такси, а шо с ценами произошло?) я хочу знать точную сумму поездки, а не от скольки заплачу.
@yandex_go https://t.co/bH8rA3GOyt
Gaymin Mor @gaymin_mor
А чё Яндекс такси в Минске рухнул что ли
Incognito ergo sum ⚔️ @brennschlus
Чот яндекс такси в Липецке наелись и спят, не работает поиск

#яндекс #новость #яндекстакси

14 14 комментариев
6
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14 комментариев
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Anton Prikhodko

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Нытики из Твиттера - отдельный вид искусства. Невероятно деловые и важные люди, которым дай только малейший повод пожаловаться на что-то. Тут же расскажут всем, как они больше не будут пользоваться услугами какой-либо компании. Удачи вам, ребята!

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Вадим Кондратьев

Anton
4

При этом они продолжают пользоваться)

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Кигхриль Vselensky

Anton
1

Нытики из комментов на VC - отдельный вид искусства. Невероятно деловые и важные люди, которым дай только малейший повод пожаловаться на что-то. Тут же расскажут всем, как они больше не будут пользоваться услугами какой-либо компании и как им безразличны комментарии на другом сайте. Удачи вам, ребята! Держите в курсе!

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Саня Видосов

2

Да что ж так в штыки воспринимать информацию? У любой техники есть свойство сбоить время от времени

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Sam Beckett

Саня
2

НЕТ!! ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ!! НАДО СРОЧНО ПЕРЕСТАВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!1

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Sergey Naumovich

Саня
0

На постоянной основе не совсем свойственно!

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Valentin Dombrovsky

Sergey
2

Не заметил «постоянной основы» у Я.Такси. 

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Громадный кот

Sergey
0

Как сделали - так и работает ...

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Егор Какой-то

Sergey
0

Когда о сбоях узнаешь только из постов в ныттере - это не "на постоянной основе". :)

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Димащька

1

они не могут вызвать такси

В Ситимобиле это обычное явление.
Избаловал Яндекс своих юзеров.

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Эрик Гешаев

0

Уже починили

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Изя Слоу

Эрик
2

Какой удобный сбой для оправдания тестирования новой модели ценообразования, согласитесь. 

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Valentin Dombrovsky

0

Только что не мог машину в аэропорт вызвать, но поправили оперативно. 

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Михаил Дурхисанов

0

Подтверждаю в Иркутске

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