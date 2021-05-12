Пользователи «Яндекс.Такси» пожаловались на проблемы с вызовом машин и отображением цен за поездки Статьи редакции
В сервисе уже разбираются с проблемой.
По данным Downdetector, на 13:56 мск 12 мая зафиксировано около 300 жалоб. Пользователи Twitter жалуются на проблемы в приложении «Яндекс Go» в разных городах.
Пользователи не могут вызвать машину, а также в приложении «Яндекс Go» некорректно отображаются цены за поездки — вместо конечной стоимости указана стоимость от определённой суммы.
В «Такси» подтвердили vc.ru, что по техническим причинам у некоторых пользователей могут наблюдаться проблемы с заказом такси. Специалисты сервиса работают над устранением неполадок.
В сервисе не уточняют точное количество пользователей, которых затронула проблема и когда рассчитывают устранить неполадки.
Нытики из Твиттера - отдельный вид искусства. Невероятно деловые и важные люди, которым дай только малейший повод пожаловаться на что-то. Тут же расскажут всем, как они больше не будут пользоваться услугами какой-либо компании. Удачи вам, ребята!
Нытики из комментов на VC - отдельный вид искусства. Невероятно деловые и важные люди, которым дай только малейший повод пожаловаться на что-то. Тут же расскажут всем, как они больше не будут пользоваться услугами какой-либо компании и как им безразличны комментарии на другом сайте. Удачи вам, ребята! Держите в курсе!
Да что ж так в штыки воспринимать информацию? У любой техники есть свойство сбоить время от времени
На постоянной основе не совсем свойственно!
Когда о сбоях узнаешь только из постов в ныттере - это не "на постоянной основе". :)
они не могут вызвать такси
В Ситимобиле это обычное явление.
Избаловал Яндекс своих юзеров.
Уже починили
Только что не мог машину в аэропорт вызвать, но поправили оперативно.
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