Через сервис можно нанять опытных игроков, которые помогут «прокачать» навыки в игре.

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Среди инвесторов — банк SVB, акселератор Y Combinator, фонды Scrum VC, Kevin Lin, Altair Capital, Ankur Nagpal и другие, пишет TechCrunch. Оценка стартапа неизвестна.

Основатель стартапа Алексей Белянкин заявил Forbes, что деньги в рамках раунда компания привлекала частями в течение последних 12 месяцев в виде safe notes — ценных бумаг, которые подтверждают право инвестора в будущем купить долю по оговоренной цене.

Legionfarm — это платформа для «прокачки» игровых навыков, где пользователи нанимают себе в помощь опытных геймеров: они могут давать советы в онлайн-трансляции или участвовать в совместной игре. Так профессионалы могут зарабатывать, а новички — тренироваться.

Сервис работает по подписке: индивидуальная игровая сессия длиной в час стоит $12, подписка в месяц — $25 или $50.

«В этом году мы планируем привлечь раунд в несколько раз больше, так как стабильно растем от месяца к месяцу, и в апреле 2021-го преодолели психологическую отметку в 100 тысяч платных часов по месяцу», — отметил Белянкин в разговоре с Forbes.

Он также добавил, что компания потратила $1 млн на выплаты профессиональным игрокам и в рамках программы закупки игровой техники.

В 2019 году Legionfarm привлёк $1,5 млн от TMT Investments и сооснователя Skyeng Дениса Сметнева. В 2020 году стартап прошёл акселератор Y Combinator.