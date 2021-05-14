Стартап связывает мастеров, занимающихся отделкой квартир, с девелоперами и позволяет удалённо контролировать ход работ.

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«Точно» привлёк раунд А от proptech-фонда, одним из инвесторов которого выступает инвесткомпания O1 Properties, рассказал vc.ru представитель стартапа. В O1 Properties подтвердили эту информацию. Название фонда и других инвесторов они не уточнили.

Детали сделки в компании не раскрывают. Полученные средства «Точно» планирует потратить на развитие ИТ-платформы и запуск HR-бренда для привлечения мастеров.

«Точно» работает над платформой, которая которая соединяет исполнителей и девелоперов. С помощью неё мастера смогут работать без прорабов, получая задания в мобильном приложении, а девелоперы — удалённо контролировать ход работ и финансовые потоки.

Мастера зависят от цепочки «лишних» управленцев, которые отвечают только за раздачу заданий и забирают себе часть заработка бригады, но фактически не выполняют полезной работы. Мы заменили «раздачу заданий на словах» самообучающимися алгоритмами, которые учитывают опыт, навыки и индивидуальную манеру работы исполнителя для подбора и выдачи наиболее релевантных и точных заданий прямо на смартфон мастера. Дмитрий Баннов технический директор «Точно»

Девелопер отдаёт сервису контракт на отделку объекта, в систему заносятся все параметры по материалам, геометрии, качестве. Исходя из фронта работ алгоритм формирует задания в нужном порядке выполнения, учитывает навык и опыт мастера и выдает ему задание.

Выполненную работу проверяет контролёр со своим приложением с помощью фотофиксации: алгоритм учится распознавать качество по фотографии, а контролёр делает пометки, если есть замечания. Чем качественнее будет работать мастер, тем выше поднимется его рейтинг, и тем чаще платформа будет выдавать ему высокооплачиваемые задания.

Для мастеров «Точно» позволит выбирать удобное место работы, формировать график и зарабатывать выше рынка за счёт отсутствия посредников, обещают в стартапе. Мастер будет получать задания с инструкцией и критериями качества в приложении и сможет выполнять их сам или с бригадой.

Публично основателей в стартапе пока не называют, но указывают, что до этого они работали над созданием платформы для работы мастеров по отделке «ПИК.Про». Всего в команде 12 человек, которые до этого работали в Delivery Club, «Яндексе», Doc+, уточнили в компании. На старте основатели вложили в проект $50 тысяч.

Платформу уже тестируют на одном из объектов в Москве, к концу 2021 года создатели сервиса планируют вести работы на 10 строительных площадках столицы.