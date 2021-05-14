Сервис по подбору мастеров для отделки квартир «Точно» привлёк $10 млн от фонда с инвестициями O1 Properties Статьи редакции
Стартап связывает мастеров, занимающихся отделкой квартир, с девелоперами и позволяет удалённо контролировать ход работ.
«Точно» привлёк раунд А от proptech-фонда, одним из инвесторов которого выступает инвесткомпания O1 Properties, рассказал vc.ru представитель стартапа. В O1 Properties подтвердили эту информацию. Название фонда и других инвесторов они не уточнили.
Детали сделки в компании не раскрывают. Полученные средства «Точно» планирует потратить на развитие ИТ-платформы и запуск HR-бренда для привлечения мастеров.
«Точно» работает над платформой, которая которая соединяет исполнителей и девелоперов. С помощью неё мастера смогут работать без прорабов, получая задания в мобильном приложении, а девелоперы — удалённо контролировать ход работ и финансовые потоки.
Девелопер отдаёт сервису контракт на отделку объекта, в систему заносятся все параметры по материалам, геометрии, качестве. Исходя из фронта работ алгоритм формирует задания в нужном порядке выполнения, учитывает навык и опыт мастера и выдает ему задание.
Выполненную работу проверяет контролёр со своим приложением с помощью фотофиксации: алгоритм учится распознавать качество по фотографии, а контролёр делает пометки, если есть замечания. Чем качественнее будет работать мастер, тем выше поднимется его рейтинг, и тем чаще платформа будет выдавать ему высокооплачиваемые задания.
Для мастеров «Точно» позволит выбирать удобное место работы, формировать график и зарабатывать выше рынка за счёт отсутствия посредников, обещают в стартапе. Мастер будет получать задания с инструкцией и критериями качества в приложении и сможет выполнять их сам или с бригадой.
Публично основателей в стартапе пока не называют, но указывают, что до этого они работали над созданием платформы для работы мастеров по отделке «ПИК.Про». Всего в команде 12 человек, которые до этого работали в Delivery Club, «Яндексе», Doc+, уточнили в компании. На старте основатели вложили в проект $50 тысяч.
Платформу уже тестируют на одном из объектов в Москве, к концу 2021 года создатели сервиса планируют вести работы на 10 строительных площадках столицы.
- О1 Properties — один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве, среди которых «Белая площадь», Vivaldi Plaza и другие.
Дурацкий сервис. Я считаю, что без прорабов - никак. Это как без менеджера на любом ИТ проекте: заказчик ставит задачи сразу программистам. Ага, щас. Утопия )))
Кто это придумал? Он ремонт делал хоть раз?
«лишних» управленцев, которые отвечают только за раздачу заданий и забирают себе часть заработка бригады, но фактически не выполняют полезной работы"
Это придумал человек, который в строительстве соображает, как свинья в апельсинах и вообще не понимает разницы между настоящим прорабом и описанным барыгой-работорговцем. Идея очень старая, у нас в Ростове я называю ее "армянский вариант", никакого расизма, но именно богатые представители этого этноса активно любят пользоваться таким способом подряда - "ара, брат, материалы заявка давай, оборудование счета давай, сам все плачу, ты чисто работа делай и все получится. Проект-мроект, ниче не надо, я на пальцах все тебе объясню. Вот Гагик, он штукатур, вот Виталик, он керамогранит кладет, все вопросы с ними на месте решай сам". В итоге, каждый мастер отдельно делает свою работу, а в совокупности получается полная херня
А ещё они классно умеют планы читать и... то раковину не на ту сторону поставят, то проём не там сделают. )))
Ха-ха, тут зависит от самого прораба. С некоторыми прорабами даже врагов не нужно.
Все упирается опять же в реальный функционал прораба. Человек, который привел тебе условного штукатура и сказал - "Это Ахчпэр, он поштукатурит, ты все за ним смотри, дэньга мне отдавай" - это не прораб, это строительный сутенёр. Прораб - это по сути инженер в поле, конечно у него должны быть люди по каждому виду работ, и много, чтобы закрывать фронт работ, но он ещё должен понимать технологию строительного производства и строительных процессов. Именно за организацию он и берет свою комиссию. У нас на объекте каждую неделю идёт планерка, где собираются все подрядчики - монолит, электрики, штукатуры, полы, отопление, вентиляция, слаботочке, окна - это все разные организации и нам места не хватает. Представил, как на планерку заваливается 100 рыл исполнителей и каждый начинает рассказывать о своих проблемах😁😁😁. Или на планерку придет представитель стартапа Точно и он будет отчитываться о ходе работ. А, забыл, тут же прямой контроль, сам все смотри, Господи, какая бредятина
Полностью согласен. а ещё кто и как будет разруливать конфликты между строителями? Придёшь, а у тебя вместо ремонта - побоище, штукатуры порезали электриков, так как они им сроки ломали.
Идея прикольная , кажется перспективной.
Интересно ,
1. готовы ли ml модели , чтобы равнозначно заменить глаза и мозг прораба ? В том числе как будет даваться обратная связь рабочему , что он сделал что-то не так?
2. как будут оформлять рабочих ? Техника безопасности , мат. Ответственность.
3. Оплата , есн , ндфл 30 процентов , штрафы за испорченное имущество / материал.
В общем, похоже , что пока без прораба никак.
Будет ли эта модель, как прораб тырить и раздавать лещей работникам?
Финансовая модель данного стартапа у меня вызывает не то что вопрос, а вопросище. Условный прораб, даже имеющий ИП, может по сути практически не платить никаких налогов за работяг и платить зарплату им в черную, а для налоговой объяснять, что выполняет эти работы сам, в одно рыло. И если там не космические объемы кэша и он заплатил свои честные проценты по УСН, то и хрен на него. Но даже и эта лавочка скоро прикроется, с учётом общей политики закручивания налоговых гаек и конкретно объявленной борьбы за обеление строительной отрасли. Большая контора с большим объемом финансов, вбелую платящая исполнителям привлечет внимание налоговой очень быстро. Если они платить через себя не собираются, а хотят удерживать комиссию, с тем, чтобы исполнитель получал деньги напрямую от заказчика, тут тоже есть вопросы, ведь заказчиками они обозначают крупных девелоперов, а тем нафиг не упали десятки отдельных исполнителей, им нужен один ответственный подрядчик. И тут с какого боку не подойди, хоть трудовой договор, хоть ГПД, возникает хоть какой-то объем НДФЛ и СВ, что явно не увеличивает вознаграждение исполнителя, а уменьшает. Ну и наконец, это же стройка, повышенный травматизм и риски, куча контор просто не захочет иметь у себя на объекте такой расклад - толпы независимых исполнителей, каждый из которых на своей волне, просто пиратский бриг без капитана
В итоге они станут маркетлейсом + образовательной платформой для обучения специалистов по ремонту, вернут промежуточный контроль качества и уйдут в средний сегмент в крупных городах. Ваше мнение?
Вместо прораба будет контроллер + команда стартуюшая проект, чтобы описать все задачи. Это действительно выгодно?
Зачем нам эта новость? Чтобы узнать, что Точно будет нанимать? Тогда давайте деталей, сейчас статья скорее подрывает hr-бренд, чем помогает его растить :(
У самого идет стройка. Нормальные мастера все расхватаны. Приходится ждать.
Вопрос
Кто будет контролировать?
Дядя Петя - который мамой божится, что он крут
Некоторые нормальные мастера такую херню иной раз творят... я за некоторыми из них переделываю: по электрике, по водоразводке, отоплению.
Частный дом. Система отопления сделана мастерами. Владельцев всё устраивает. Я вообще пиво пришёл пить. Замечаю в одной из комнат конвектор у батареи. Спрашиваю о том, зачем он там. Мне они начали рассказывать, что просчёт, как их, так и тех, кто делал систему. Мол, эта батарея самая далёкая и до неё банально не хватает тепла. Попросил инструмент с тазиком. Через 10 минут батарея начала шпарить. Эти рукожопы забыли отбалансировать систему. Да, это пара-тройка часов времени, но результат. Меня до сих пор благодарят, так как система греет отлично.
Частный дом. Другой. Делали другие мастера. Пришёл из-за лопнувшей трубы. На системе водоснабжения ни одного отсечного крана! Просто ни одного. Случись что, и привет (что и случилось). Котёл подключен криво и косо, долить в него, случай чего, нельзя. Мастера они ждали долго, пока приедет и сделает. Халтура чистой воды.
Ничего же не понятно. Это сервис для девелоперов? Типа b2b? Потому что для обычных клиентов таких сервисов полно, и работает это так себе. Много нюансов.
И потом. Сейчас же тренд на продажу квартир под ключ - даже уже о мебели идут разговоры.
На примере Воронежа: до 70% новостроек сдаётся с готовым ремонтом. Это значит, что у застройщиков есть свои мощности и руки для отделки. Или подрядчики. А никак не мастера, которых он будет искать в сервисе.
В Москве уже сейчас речь идёт о полной комплектации с мебелью.
А тут - сервис про девелоперов и мастеров🤔, ну, типа ярмарки что ли.
И кстати, кто эти девелоперы? Я знаю девелоперов, которые тц и бц например девелопят. Про девелоперов квартир не слышала.
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