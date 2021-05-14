Сервис распознает и синтезирует речь, а также может использовать «подсказки», чтобы лучше понимать пользователя.

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SmartSpeech позволит бизнесу без специального оборудования подключать речевые технологии — например, в интерактивном голосовом меню, автоответчике, чатах и других голосовых интерфейсах, говорится на сайте «Сбера».

До конца 2021 года функцию можно подключить бесплатно. На момент написания заметки в банке не уточнили vc.ru, сколько сервис будет стоить потом.

SmartSpeech можно использовать на сайтах, в приложениях и «умных» устройствах для озвучивания контента и команд или голосового ввода. Для этого достаточно загрузить текст, и робот сам прочтёт его вслух — заранее записывать речь не придётся.

Сервис распознаёт и синтезирует речь, а также способен использовать «подсказки», чтобы понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации. В сервисе доступно несколько голосов, в будущем банк намерен расширять библиотеку.

Чтобы протестировать SmartSpeech, нужно оставить заявку на подключение. Банк предоставит программный интерфейс, который можно встроить в продукты.