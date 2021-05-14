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Сервисы
Nazigul Jusupova

«Сбер» представил сервис речевых технологий для бизнеса Статьи редакции

Сервис распознает и синтезирует речь, а также может использовать «подсказки», чтобы лучше понимать пользователя.

9 9 комментариев
505 просмотров

SmartSpeech позволит бизнесу без специального оборудования подключать речевые технологии — например, в интерактивном голосовом меню, автоответчике, чатах и других голосовых интерфейсах, говорится на сайте «Сбера».

До конца 2021 года функцию можно подключить бесплатно. На момент написания заметки в банке не уточнили vc.ru, сколько сервис будет стоить потом.

SmartSpeech можно использовать на сайтах, в приложениях и «умных» устройствах для озвучивания контента и команд или голосового ввода. Для этого достаточно загрузить текст, и робот сам прочтёт его вслух — заранее записывать речь не придётся.

Сервис распознаёт и синтезирует речь, а также способен использовать «подсказки», чтобы понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации. В сервисе доступно несколько голосов, в будущем банк намерен расширять библиотеку.

Чтобы протестировать SmartSpeech, нужно оставить заявку на подключение. Банк предоставит программный интерфейс, который можно встроить в продукты.

В банке уже используют эту технологию, например, в основе семейства виртуальных ассистентов «Салют». В компании отмечают, что функция поможет «быстро, эффективно и малозатратно» решить вопрос, с которым обращается клиент.

#новость #сбер #smartspeech

9 9 комментариев
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Андрей Морозов

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Будут прокляты это долбанные боты, которые звонят и впаривают что-то. Их даже послать нельзя

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Артём Сергеевич

Андрей
0

У меня есть несколько вопросов...

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Михаил Похеров

0

Из-за этого овна приложение начало тормазить жутко. Поставили кнопку Салюта в самый центр, пока прогрузится-загрузится 

*мимо не обладатель айфона 

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Денис Ананьев

Михаил
0

Всем сердцем ненавижу этих роботов. Особенно от тинька

https://www.youtube.com/watch?v=Lia8pW43ZmA

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Julia Eronina

0

Нейминг новых технологий и продуктов в стиле Сбера: семейство виртуальных ассистентов «Салют») Кто туда входит? Порох и Искорка?

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Андрей Морозов

0

Будут прокляты это долбанные боты, которые звонят и впаривают что-то. Их даже послать нельзя

Ответить

Nick

0

я что-то не могу понять эти российские банки, на какой хрен они все делают одно и тоже? эти бесконечные кинотеатры, голосовые помощники, музыкальные сервисы, да все что угодно, но не банки. Весь рынок один сплошной банк, плюнуть некуда.

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Sergey Filimonov

0

Второй день подряд звонит такой бот от Сбера. Наконец-то такого звонилу в виде электронного болвана можно послать нахер через 3 секунды разговора и не терзаться угрызениями совести.

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Денис Ананьев

0

Роботы - худшее что может быть в банковском обслуживании

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