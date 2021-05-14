«Сбер» представил сервис речевых технологий для бизнеса Статьи редакции
Сервис распознает и синтезирует речь, а также может использовать «подсказки», чтобы лучше понимать пользователя.
SmartSpeech позволит бизнесу без специального оборудования подключать речевые технологии — например, в интерактивном голосовом меню, автоответчике, чатах и других голосовых интерфейсах, говорится на сайте «Сбера».
До конца 2021 года функцию можно подключить бесплатно. На момент написания заметки в банке не уточнили vc.ru, сколько сервис будет стоить потом.
SmartSpeech можно использовать на сайтах, в приложениях и «умных» устройствах для озвучивания контента и команд или голосового ввода. Для этого достаточно загрузить текст, и робот сам прочтёт его вслух — заранее записывать речь не придётся.
Сервис распознаёт и синтезирует речь, а также способен использовать «подсказки», чтобы понимать пользователя в зависимости от конкретной ситуации. В сервисе доступно несколько голосов, в будущем банк намерен расширять библиотеку.
Чтобы протестировать SmartSpeech, нужно оставить заявку на подключение. Банк предоставит программный интерфейс, который можно встроить в продукты.
В банке уже используют эту технологию, например, в основе семейства виртуальных ассистентов «Салют». В компании отмечают, что функция поможет «быстро, эффективно и малозатратно» решить вопрос, с которым обращается клиент.
Будут прокляты это долбанные боты, которые звонят и впаривают что-то. Их даже послать нельзя
Из-за этого овна приложение начало тормазить жутко. Поставили кнопку Салюта в самый центр, пока прогрузится-загрузится
*мимо не обладатель айфона
Всем сердцем ненавижу этих роботов. Особенно от тинька
Нейминг новых технологий и продуктов в стиле Сбера: семейство виртуальных ассистентов «Салют») Кто туда входит? Порох и Искорка?
Будут прокляты это долбанные боты, которые звонят и впаривают что-то. Их даже послать нельзя
я что-то не могу понять эти российские банки, на какой хрен они все делают одно и тоже? эти бесконечные кинотеатры, голосовые помощники, музыкальные сервисы, да все что угодно, но не банки. Весь рынок один сплошной банк, плюнуть некуда.
Второй день подряд звонит такой бот от Сбера. Наконец-то такого звонилу в виде электронного болвана можно послать нахер через 3 секунды разговора и не терзаться угрызениями совести.
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