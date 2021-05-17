На рост бизнеса может повлиять и сделка по покупке активов «Везёт», в частности, сервиса грузоперевозок.

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По итогам первого квартала направление генерировало 5% от всей выручки группы «Яндекс.Такси», то есть около 1,3 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» рассказал директор направления развития Антон Уваров.

Он отметил, что бизнес растет «быстрее рынка», и считает, что на это также может оказать влияние сделка «Яндекс.Такси» по покупке части активов группы «Везёт», в том числе бизнеса по заказу грузоперевозок.

«В Краснодаре, где исторически логистика "Везёт" была хорошо представлена, наш бизнес после сделки вырос в 2,5 раза. Если говорить про Россию в целом, то их доля в нашем направлении составляет около 10%», — добавил Уваров.

По его словам, примерно 40% доставок сервиса приходится на Москву и Санкт-Петербург. Еще 40% — на города-миллионники России и столицы других стран.

По словам Уварова, весной 2021 года количество корпоративных клиентов достигло 16 тысяч, которых можно разделить на три категории: крупнейшие игроки на рынке электронной коммерции и ритейла, включая X5, «Детский мир», Ozon и онлайн-сервисы «Яндекса», средний и малый бизнес, а также бизнес, продающий в соцсетях.