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Сервисы
Nazigul Jusupova

Сервис доставки «Яндекса» рассказал о бизнесе: направление принесло 5% выручки группы «Яндекс.Такси» в первом квартале Статьи редакции

На рост бизнеса может повлиять и сделка по покупке активов «Везёт», в частности, сервиса грузоперевозок.

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По итогам первого квартала направление генерировало 5% от всей выручки группы «Яндекс.Такси», то есть около 1,3 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» рассказал директор направления развития Антон Уваров.

Он отметил, что бизнес растет «быстрее рынка», и считает, что на это также может оказать влияние сделка «Яндекс.Такси» по покупке части активов группы «Везёт», в том числе бизнеса по заказу грузоперевозок.

«В Краснодаре, где исторически логистика "Везёт" была хорошо представлена, наш бизнес после сделки вырос в 2,5 раза. Если говорить про Россию в целом, то их доля в нашем направлении составляет около 10%», — добавил Уваров.

По его словам, примерно 40% доставок сервиса приходится на Москву и Санкт-Петербург. Еще 40% — на города-миллионники России и столицы других стран.

По словам Уварова, весной 2021 года количество корпоративных клиентов достигло 16 тысяч, которых можно разделить на три категории: крупнейшие игроки на рынке электронной коммерции и ритейла, включая X5, «Детский мир», Ozon и онлайн-сервисы «Яндекса», средний и малый бизнес, а также бизнес, продающий в соцсетях.

  • «Яндекс.Доставка» начала работать в конце 2019 года, изначально сервис работал в приложении «Яндекс.Go». Сейчас направление работает с физическими лицами и корпоративными клиентами. «Яндекс.Доставка» работает в 12 странах, включая Россию.
  • Впервые о сделке по покупке активов группы «Везёт» «Яндекс» объявил в июле 2019 года. Тогда ФАС отказала компании в покупке такси-сервиса, посчитав, что она усилит доминирующее положение на рынке такси. В феврале 2021 года «Яндекс.Такси» объявила о покупке лишь части активов группы «Везёт» за $178 млн.

#новость #яндекс #везёт

8 8 комментариев
4
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Radna

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Яндексу нужно агрессивнее выходить на Европу, там сервисы говно, как и банки с UX/UI времён палеолита.

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Masha Kovalyova

Radna
11

Бизнес-модель транспортных сервисов Яндекса построена на эксплуатации армии рабов, готовых работать по 16 часов в сутки за 500 евро в месяц, с этим в Европе есть некоторые затруднения.

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H Jenkins

Radna
1

Сомневаюсь что они пустят туда Яндекс, ну если только сделают их реальной голландской компанией.

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klsdjfklj

H
1

Все так. Европа уже американских гигантов щемит, а с Яндексом разговор будет короткий.

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Дмитрий Мантис

H
0

Да даже если пустят там ловить вряд ли что будет, слишком все зарегулировано, веревки крутить из курьеров и таксистов как у нас не получится.

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Петр Васильев

Radna
–1

К сожалению, в Европе законы работают... У Яндекса модель основана на принципе выручка наша, ответственность не наша. Там так не получится. Яркий пример, бегство Яндекса из Румынии с их такси, когда цыгане не захотели такого же бардака как в РФ, Яндекс тут же свернулся. 

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Артём Чупраков

1

После этого выросла выручка такси Максим, так как многие водители после слияния перешли туда.

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Yury Kotov

0

Кто везёт, тому везёт

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