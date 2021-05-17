«ВКонтакте» увеличит количество участников в групповых звонках до 2048 человек Статьи редакции
Ограничений по длительности звонка не будет.
- Групповые звонки для более чем 2000 человек станут доступны в соцсети летом 2021 года, об этом рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции Highload++.
- Звонки не будут ограничены по времени, пользователь сможет присоединится по ссылке, даже если у него нет страницы «ВКонтакте». Во время разговора будет доступна демонстрация экрана, запись и трансляция разговора.
- В звонках будет работать улучшенное шумоподавление. Также всем участникам можно будет отключить микрофоны и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Будет функция «поднять руку», если кто-то из участников захочет взять слово.
- «Вконтакте» запустила групповые звонки до 128 участников в сентябре 2020 года. Сервис доступен в веб-версии и в приложениях.
2048 - количество "ольгинских" троллей на удалёнке? Чтобы планерки было легче проводить?
Невинный ГОСТ
Хотят митинги в онлайн перевести — одни будут кричать «мы здесь власть» не выходя из дома, а другие вычислять участников несанкционированного онлайн-мероприятия не отрывая зада от протёртого стула на Житной, 16.
Прям как поддержка Навального на митингах) 2048 человек по всей России
Если набирается 2 полных группы – они схлопываются в одну новую, объемом 4096
Спасибо, что напомнили нам степень двойки
Это че, очередной клабхаус?
А есть примеры, когда действительно нужны настолько многолюдные звонки? Я вот не припомню, чтобы в реальности подобное было необходимо.
Так можно будет проводить большие семинары или тренинги не прибегая к посторонним сервисам)
Это как-то связано с длиной байта?)
Нет, это связано со степенью двойки :)
«ВКонтакте» увеличит количество участников в групповых звонках до 2048 человек.
Какой следующий сервис побьет эту цифру? Я так понимаю, сейчас идут соревнования между сервисами - кто сделает более вместительные групповые звонки.
ok, but who asked?
Одноклассники представили участникам групповых звонков возможность собираться численность 1488 человек.
Ну вообще неплохо, я помню как куча площадок вебинарных гордо била себя пяткой в грудь и хвалилась что может аж 100 слушателей выдержать ))
Будет смешно если китайцы скоро сделают групповые звонки 1 миллиард, их там много, им нужно. И то наверное кто-то не поместится
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