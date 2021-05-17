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Маша Цепелева

«ВКонтакте» увеличит количество участников в групповых звонках до 2048 человек Статьи редакции

Ограничений по длительности звонка не будет.

  • Групповые звонки для более чем 2000 человек станут доступны в соцсети летом 2021 года, об этом рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь на конференции Highload++.
  • Звонки не будут ограничены по времени, пользователь сможет присоединится по ссылке, даже если у него нет страницы «ВКонтакте». Во время разговора будет доступна демонстрация экрана, запись и трансляция разговора.
  • В звонках будет работать улучшенное шумоподавление. Также всем участникам можно будет отключить микрофоны и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Будет функция «поднять руку», если кто-то из участников захочет взять слово.
  • «Вконтакте» запустила групповые звонки до 128 участников в сентябре 2020 года. Сервис доступен в веб-версии и в приложениях.
«ВКонтакте»

#новость #вконтакте

1221 просмотров
22 22 комментария
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Gleb Tyutikov

13

2048 - количество "ольгинских" троллей на удалёнке? Чтобы планерки было легче проводить?

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Невинный ГОСТ

Gleb
9

Хотят митинги в онлайн перевести — одни будут кричать «мы здесь власть» не выходя из дома, а другие вычислять участников несанкционированного онлайн-мероприятия не отрывая зада от протёртого стула на Житной, 16.

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Gleb
–1

Прям как поддержка Навального на митингах) 2048 человек по всей России

Ответить

Goose Stealth

15

Если набирается 2 полных группы – они схлопываются в одну новую, объемом 4096

Ответить

Julia Eronina

7

Спасибо, что напомнили нам степень двойки

Ответить

Андрей Суржиков

Julia
0

Вообще это была отсылка к игре 2048 ;)

Ответить

Andrey Andreev

4

Это че, очередной клабхаус?

Ответить

Дурной инструмент

Andrey
1

VKалхаус

Ответить

Syzygy

1

А есть примеры, когда действительно нужны настолько многолюдные звонки? Я вот не припомню, чтобы в реальности подобное было необходимо.

Ответить

Иван Сухарьков

Syzygy
4

Так можно будет проводить большие семинары или тренинги не прибегая к посторонним сервисам)

Ответить

Дмитрий

2

Это как-то связано с длиной байта?)

Ответить

Сергей Подгорный

Дмитрий
0

Нет, это связано со степенью двойки :)

Ответить

Степан Позняк

Сергей
2

А разница?

Ответить

Павел Родионов

1

Нужная функция. А то мне не хватало.

Ответить

Denis1710

1

«ВКонтакте» увеличит количество участников в групповых звонках до 2048 человек.

Какой следующий сервис побьет эту цифру? Я так понимаю, сейчас идут соревнования между сервисами - кто сделает более вместительные групповые звонки.

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Ruslan Saidov

0

жадность погубила фраера

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Mike K

0

ok, but who asked?

Ответить

Mike K

Mike
0

типа чаты на 2к человек (когда их вводили) были ещё чем-то интересным, пока ВК не стал хабом мэйловского дерьма. Но сейчас-то кому это нужно, ещё и с видео?

Ответить

Mark Aster

0

Одноклассники представили участникам групповых звонков возможность собираться численность 1488 человек.

Ответить

Murat Oshroev

0

Концерты проводить будут?

Ответить

Сергей Милосердов

0

Было время....

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Andreas Lapueros

–1

Ну вообще неплохо, я помню как куча площадок вебинарных гордо била себя пяткой в грудь и хвалилась что может аж 100 слушателей выдержать ))
Будет смешно если китайцы скоро сделают групповые звонки 1 миллиард, их там много, им нужно. И то наверное кто-то не поместится 

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