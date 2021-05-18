Компания анонсировала новый формат, который не поддерживают ни одни её наушники.

«Звук без сжатия не поддерживается на AirPods любой модели», — приводит The Verge ответ представителя Apple.

Наушники AirPods и AirPods Pro полностью беспроводные и используют для сжатия Bluetooth-кодек AAC, который не может обеспечить необходимое качество музыки, пишет The Verge.

В отличие от других наушников, AirPods Max поддерживают проводной режим. Но даже так качество звука не будет на необходимом уровне.