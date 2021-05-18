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Nazigul Jusupova

Apple объявила, что наушники линейки AirPods не поддерживают аудио без сжатия — даже проводные Статьи редакции

Компания анонсировала новый формат, который не поддерживают ни одни её наушники.

«Звук без сжатия не поддерживается на AirPods любой модели», — приводит The Verge ответ представителя Apple.

Наушники AirPods и AirPods Pro полностью беспроводные и используют для сжатия Bluetooth-кодек AAC, который не может обеспечить необходимое качество музыки, пишет The Verge.

В отличие от других наушников, AirPods Max поддерживают проводной режим. Но даже так качество звука не будет на необходимом уровне.

При этом на AirPods, AirPods Pro и AirPods Max будет доступна функция «пространственного аудио». Поэтому любые песни, в которых есть миксы Dolby Atmos, будут ощущаться более захватывающими, чем их стерео аналоги.

17 мая Apple анонсировала, что новое поколение звука будет доступно подписчикам Apple Music в июне 2021 года без дополнительной оплаты. В приложении будет доступна передача звука с помощью технологии Spatial Audio с поддержкой Dolby Atmos. Spatial Audio позволяет транслировать треки с многомерным звуком и четкостью.

#новость #applemusic

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Dmitriy R

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Так это логично для apple. Купите новые. 

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