Amazon Music отказалась от дополнительной платы за музыку в формате HD после анонса Apple аудио без сжатия Статьи редакции
С более дорогих подписок на музыку в высоком качестве индустрия переключилась на увеличение общего числа пользователей стриминга.
- Amazon Music HD теперь бесплатно доступен постоянным подписчикам Amazon Music Unlimited, пишет Billboard.
- Подписка на Amazon Music HD стоила $14,99 в месяц ($12,99 для подписчиков Prime). Стандартная подписка на Amazon Music Unlimited стоит $9,99 в месяц ($7,99 для Prime).
- Компания стала первой среди стриминговых сервисов, кто снизил цены на музыку в высоком качестве. Это произошло в тот же день, когда Apple объявила о запуске аудио без сжатия в Apple Music с июня без дополнительной платы.
- В течение многих лет музыкальная индустрия использовала аудио в высоком качестве как средство к увеличению средней выручки на пользователя за счёт более дорогих подписок, отмечает Billboard. Теперь музыкальные лейблы больше заботятся о повышении общего количества подписчиков на стриминговых сервисах.
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