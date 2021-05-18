Amazon Music отменила доплату за музыку в HD-формате после запуска lossless в Apple Music Статьи редакции
С более дорогих подписок на музыку в высоком качестве индустрия переключилась на увеличение общего числа пользователей стриминга.
- Amazon Music HD теперь бесплатно доступен постоянным подписчикам Amazon Music Unlimited, пишет Billboard.
- Подписка на Amazon Music HD стоила $14,99 в месяц ($12,99 для подписчиков Prime). Стандартная подписка на Amazon Music Unlimited стоит $9,99 в месяц ($7,99 для Prime).
- Компания стала первой среди стриминговых сервисов, кто снизил цены на музыку в высоком качестве. Это произошло в тот же день, когда Apple объявила о запуске аудио без сжатия в Apple Music с июня без дополнительной платы.
- В течение многих лет музыкальная индустрия использовала аудио в высоком качестве как средство к увеличению средней выручки на пользователя за счёт более дорогих подписок, отмечает Billboard. Теперь музыкальные лейблы больше заботятся о повышении общего количества подписчиков на стриминговых сервисах.
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а у нас дед бессмертный
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Дизер хайфай 255 рублей, чего-то у них совсем дорогая подписка.
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Потому что официально в РФ. Забугорный официальный тариф Deezer HF - 15$.
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После прочтения книги The Everything Store: Джефф Безос и эра Amazon сразу понятно, что такой ход вполне в духе компании, как всегда, молниеносно отреагировали.
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