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Nazigul Jusupova

Amazon Music отменила доплату за музыку в HD-формате после запуска lossless в Apple Music Статьи редакции

С более дорогих подписок на музыку в высоком качестве индустрия переключилась на увеличение общего числа пользователей стриминга.

  • Amazon Music HD теперь бесплатно доступен постоянным подписчикам Amazon Music Unlimited, пишет Billboard.
  • Подписка на Amazon Music HD стоила $14,99 в месяц ($12,99 для подписчиков Prime). Стандартная подписка на Amazon Music Unlimited стоит $9,99 в месяц ($7,99 для Prime).
  • Компания стала первой среди стриминговых сервисов, кто снизил цены на музыку в высоком качестве. Это произошло в тот же день, когда Apple объявила о запуске аудио без сжатия в Apple Music с июня без дополнительной платы.
  • В течение многих лет музыкальная индустрия использовала аудио в высоком качестве как средство к увеличению средней выручки на пользователя за счёт более дорогих подписок, отмечает Billboard. Теперь музыкальные лейблы больше заботятся о повышении общего количества подписчиков на стриминговых сервисах.
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Компания придумала беспорядочную, но действенную систему подписок, с помощью которой успешно…
vc.ru

#новость #amazon

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Андрей Арсенович

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ЯжПрограммист

Андрей
0

Красивая ситуация

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Герман Воронов

4
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Роман Дегтярев

Герман
0

а у нас дед бессмертный 

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Герман Воронов

Роман
0

Нафиг нафиг такое счастье. Так хоть какая-то надежда есть...

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Канищев Максим

2

Дизер хайфай 255 рублей, чего-то у них совсем дорогая подписка.

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Arseniy Kirsanov

Канищев
1

Потому что официально в РФ. Забугорный официальный тариф Deezer HF - 15$.

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Ivan Gorinov

1

После прочтения книги The Everything Store: Джефф Безос и эра Amazon сразу понятно, что такой ход вполне в духе компании, как всегда, молниеносно отреагировали.

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Лучшие комментарии
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за день
>В Канаде запустили приложение NewNew для влияния на выбор людей за деньги  Сначала подумал, что подкуп на выборах легализовали :)
В Канаде запустили приложение NewNew для влияния на выбор людей за деньги
God Damn
за неделю
Ты далеко зашёл. У них дальше нет скрипта.
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