Американский стартап представил сервис для автоматического подключения к Zoom-совещаниям и их расшифровки Статьи редакции
Для всех участников.
- Otter Assistant — функция, разработанная ИИ-стартапом Otter.ai, который специализируется на решениях для расшифровки записей, пишет TechCrunch.
- Сервис может автоматически подключаться к собраниям в Zoom, записанным в календаре Google или Microsoft, и расшифровывать разговоры. Otter Assistant также опубликует ссылку на расшифровку в чате Zoom для всех участников. Помощник будет отображаться как один из участников созвона.
- Участники также могут использовать стенограмму в режиме реального времени, выделяя ключевые мысли, добавляя фотографии и делая заметки.
- Otter Assistant доступен для бизнес-пользователей Otter.ai, уточняет издание. Тарифные планы начинаются от $20 за пользователя в месяц (около 1,4 тысячи рублей)
Нужен ещё один сервис, который бы вместо меня участвовал в совещаниях, кивал в нужный момент, что-то сосредоточенно писал. Ну а вечером можно и самому расшифровку почитать :)
Где-то в YouTube было — чел записал себя на одном из совещаний и потом крутил на других, целую неделю никто ничего не замечал.
Уже довольно давно и хорошо эту функцию выполняет Grain.co
Otter постарше будет. Просто новость подали неверно. Функция real-time расшифровки видео у Otter-a уже оч давно есть. Сейчас просто сделали ее в несколько другом формате. До этого надо было как бы стриминг включать и направлять на Otter.
А ведь идея простая — подключаться к совещанию и вести протокол.
И технологии все давно в открытом доступе.
Почему ни Zoom, ни Skype сами такого не сделали?
Потому что это не их основной бизнес? Zoom анонсировал Zoom Apps (Zapps). По сути Apple Store внутри Zoom-a. Вот там все это скоро будет.
Никто же не задает вопросов а-ля "А почему Apple не разработали свой [нужное вставить]"?
Продуктологи прозевали? Кто за это отвечать должен?
Максимальная унификация, очень удобно когда в одной программе все под рукой. Жаль, что в самом zoom отсутствует данная функция.
В платном зуме эта функция, кстати, уже тоже есть. Майкрософт тоже с пол года назад в Тимс сделал расшифровку. Но дело полезное.
А кто знает как на русском лучше всего расшифровывать аудиозаписи?
Для русского Speechtext.ai использую. Справляется неплохо, подходит для создания первого драфта расшифровки.
Блин, я думал он к чужим конфам подключается и расшифровывает зашифрованное
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