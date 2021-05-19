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Таня Боброва

Американский стартап представил сервис для автоматического подключения к Zoom-совещаниям и их расшифровки Статьи редакции

Для всех участников.

  • Otter Assistant — функция, разработанная ИИ-стартапом Otter.ai, который специализируется на решениях для расшифровки записей, пишет TechCrunch.
  • Сервис может автоматически подключаться к собраниям в Zoom, записанным в календаре Google или Microsoft, и расшифровывать разговоры. Otter Assistant также опубликует ссылку на расшифровку в чате Zoom для всех участников. Помощник будет отображаться как один из участников созвона.
  • Участники также могут использовать стенограмму в режиме реального времени, выделяя ключевые мысли, добавляя фотографии и делая заметки.
  • Otter Assistant доступен для бизнес-пользователей Otter.ai, уточняет издание. Тарифные планы начинаются от $20 за пользователя в месяц (около 1,4 тысячи рублей)

#новость #zoom

1165 просмотров
17 17 комментариев
7
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One Geek

9

Нужен ещё один сервис, который бы вместо меня участвовал в совещаниях, кивал в нужный момент, что-то сосредоточенно писал. Ну а вечером можно и самому расшифровку почитать :)

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Denis Bystruev

One
0

Где-то в YouTube было — чел записал себя на одном из совещаний и потом крутил на других, целую неделю никто ничего не замечал.

Ответить

One Geek

Denis
0

За это 20 баксов в месяц 6е возьмёшь. Автоматизировать надо бы :)

Ответить

Hrachik Adjamian

2

Уже довольно давно и хорошо эту функцию выполняет Grain.co

Ответить

Kirill Nikolaev

Hrachik
4

Otter постарше будет. Просто новость подали неверно. Функция real-time расшифровки видео у Otter-a уже оч давно есть. Сейчас просто сделали ее в несколько другом формате. До этого надо было как бы стриминг включать и направлять на Otter. 

Ответить

Михаил И.

Kirill
0

И как он русский расшифровывает? 

Ответить

Kirill Nikolaev

Михаил
1

Очевидно, никак) 
Боюсь, им до нашего маленького рынка нет дела. Да и писать свой ASR для русского языка они вряд ли будут. А он у них свой, а не 3rd Party

Ответить

One Geek

Kirill
0

.

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Denis Bystruev

1

А ведь идея простая — подключаться к совещанию и вести протокол.

И технологии все давно в открытом доступе.

Почему ни Zoom, ни Skype сами такого не сделали?

Ответить

Kirill Nikolaev

Denis
2

Потому что это не их основной бизнес? Zoom анонсировал Zoom Apps (Zapps). По сути Apple Store внутри Zoom-a. Вот там все это скоро будет. 

Никто же не задает вопросов а-ля "А почему Apple не разработали свой [нужное вставить]"? 

Ответить

Юрий Белоножкин

Denis
0

Продуктологи прозевали? Кто за это отвечать должен?

Ответить

One Geek

Юрий
0

Надо посмотреть фаундеров. Может это как раз те продакты, которые прозевали :)

Ответить

Алена

1

Максимальная унификация, очень удобно когда в одной программе все под рукой. Жаль, что в самом zoom отсутствует данная функция.

Ответить

Константин Арбузов

0

Прощайте секретари(

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Alexandr Pligin

0

В платном зуме эта функция, кстати, уже тоже есть. Майкрософт тоже с пол года назад в Тимс сделал расшифровку. Но дело полезное.
А кто знает как на русском лучше всего расшифровывать аудиозаписи?

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Николай Анисимов

Alexandr
0

Для русского Speechtext.ai использую. Справляется неплохо,  подходит для создания первого драфта расшифровки.

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Егор Овчаров

–1

Блин, я думал он к чужим конфам подключается и расшифровывает зашифрованное

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