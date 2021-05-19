Сервисы
Таня Боброва

Американский стартап представил сервис, который автоматически подключается к Zoom-совещаниям и расшифровывает звонки Статьи редакции

Для всех участников.

  • Otter Assistant — функция, разработанная ИИ-стартапом Otter.ai, который специализируется на решениях для расшифровки записей, пишет TechCrunch.
  • Сервис может автоматически подключаться к собраниям в Zoom, записанным в календаре Google или Microsoft, и расшифровывать разговоры. Otter Assistant также опубликует ссылку на расшифровку в чате Zoom для всех участников. Помощник будет отображаться как один из участников созвона.
  • Участники также могут использовать стенограмму в режиме реального времени, выделяя ключевые мысли, добавляя фотографии и делая заметки.
  • Otter Assistant доступен для бизнес-пользователей Otter.ai, уточняет издание. Тарифные планы начинаются от $20 за пользователя в месяц (около 1,4 тысячи рублей)

#новость #zoom

463 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Hrachik Adjamian

2

Уже довольно давно и хорошо эту функцию выполняет Grain.co

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Kirill Nikolaev

Hrachik
4

Otter постарше будет. Просто новость подали неверно. Функция real-time расшифровки видео у Otter-a уже оч давно есть. Сейчас просто сделали ее в несколько другом формате. До этого надо было как бы стриминг включать и направлять на Otter. 

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One Geek

Kirill
0

.

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One Geek

2

Нужен ещё один сервис, который бы вместо меня участвовал в совещаниях, кивал в нужный момент, что-то сосредоточенно писал. Ну а вечером можно и самому расшифровку почитать :)

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Denis Bystruev

One
0

Где-то в YouTube было — чел записал себя на одном из совещаний и потом крутил на других, целую неделю никто ничего не замечал.

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One Geek

Denis
0

За это 20 баксов в месяц 6е возьмёшь. Автоматизировать надо бы :)

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Алена

1

Максимальная унификация, очень удобно когда в одной программе все под рукой. Жаль, что в самом zoom отсутствует данная функция.

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Константин Арбузов

0

Прощайте секретари(

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Denis Bystruev

0

А ведь идея простая — подключаться к совещанию и вести протокол.

И технологии все давно в открытом доступе.

Почему ни Zoom, ни Skype сами такого не сделали?

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Юрий Белоножкин

Denis
0

Продуктологи прозевали? Кто за это отвечать должен?

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One Geek

Юрий
0

Надо посмотреть фаундеров. Может это как раз те продакты, которые прозевали :)

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