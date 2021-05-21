Роскомнадзор предложил обязать операторов сделать бесплатной функцию «родительского контроля» Статьи редакции
Стоимость реализации в итоге переложат «на всех абонентов, в том числе тех, кто не заинтересован в функции», считает источник.
- Роскомнадзор также предложил привлечь общественные организации для популяризации услуги «родительского контроля» и запустить программу по информированию о ней россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замруководителя Роскомнадзора Владимира Логунова, которое он направил в Минцифры, Аналитический центр при правительстве России и АНО «Цифровая экономика».
- Как заявил представитель Роскомнадзора, количество пользователей сервисов «родительского контроля» у операторов «малочисленно». Со ссылкой на информацию одного из операторов «большой четвёрки» он привёл данные, что услугой пользуются «всего 600 клиентов».
- По словам гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, услуга у операторов «пользуется определенным спросом, но не более чем у 10% абонентов».
- Представители «Ростелекома», МТС, «Мегафона» и «Билайна» отказались официально комментировать предложение Роскомнадзора. Сейчас услуга «родительского контроля» у операторов платная. Например, у МТС она стоит 3 рубля в день, у «Мегафона» — 5 рублей в день.
- Согласно результатам опроса Роскачества в сентябре 2020 года, из 879 опрошенных родителей 24% используют «родительский контроль» для детей младше 7 лет, а 30% опрошенных — для детей от 7 до 15 лет.
- Создание системы контроля доступа к сайтам входило в нацпрограмму «Цифровая экономика» — её планировали запустить к концу 2021 года за 4,2 млрд рублей, пишет РБК. Но в ноябре 2020 года Минцифры отказалось от планов по созданию системы из-за большого количества похожих решений на рынке.
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