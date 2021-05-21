Сервисы
Евгения Евсеева

Роскомнадзор предложил обязать операторов сделать бесплатной функцию «родительского контроля» Статьи редакции

Стоимость реализации в итоге переложат «на всех абонентов, в том числе тех, кто не заинтересован в функции», считает источник.

  • Роскомнадзор также предложил привлечь общественные организации для популяризации услуги «родительского контроля» и запустить программу по информированию о ней россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замруководителя Роскомнадзора Владимира Логунова, которое он направил в Минцифры, Аналитический центр при правительстве России и АНО «Цифровая экономика».
  • Как заявил представитель Роскомнадзора, количество пользователей сервисов «родительского контроля» у операторов «малочисленно». Со ссылкой на информацию одного из операторов «большой четвёрки» он привёл данные, что услугой пользуются «всего 600 клиентов».
  • По словам гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, услуга у операторов «пользуется определенным спросом, но не более чем у 10% абонентов».
  • Представители «Ростелекома», МТС, «Мегафона» и «Билайна» отказались официально комментировать предложение Роскомнадзора. Сейчас услуга «родительского контроля» у операторов платная. Например, у МТС она стоит 3 рубля в день, у «Мегафона» — 5 рублей в день.
  • Согласно результатам опроса Роскачества в сентябре 2020 года, из 879 опрошенных родителей 24% используют «родительский контроль» для детей младше 7 лет, а 30% опрошенных — для детей от 7 до 15 лет.
  • Создание системы контроля доступа к сайтам входило в нацпрограмму «Цифровая экономика» — её планировали запустить к концу 2021 года за 4,2 млрд рублей, пишет РБК. Но в ноябре 2020 года Минцифры отказалось от планов по созданию системы из-за большого количества похожих решений на рынке.

#новость #роскомнадзор

49 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 248946, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 May 2021 11:13:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Мегаплан
Подписан
Отписаться
«Мы не принимаем стартаперов в Академию»: Андрей Курч, Dr. Kurch Top Management Academy
«Невозможно стандартизировать отсутствие опыта, поэтому мы не обучаем стартаперов», – убежден создатель теории экосисте…
9
dentsu Russia
Подписан
Отписаться
Регина Кузьмина, Unilever: «Цифры и бизнес показатели – это здорово, но они создаются счастливыми сотрудниками»
Менторы программы женского предпринимательства Female foundry делятся советами по личностному росту и развитию компании…
Yota
Подписан
Отписаться
Плати, только когда смотришь – в Yota ТВ появилась подневная оплата
Yota запустила возможность подневной оплаты в сервисе Yota ТВ. Теперь пользователи смогут оплачивать доступ к нему толь…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Максим Иванов
за день
Это тебя боженька от идиотического кредита на айфон спасает.
Оформил рассрочку, но сотрудники «М.Видео» отказываются выдавать мне мой товар
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Andreas Lapueros

День падения криптовалют: курс…

Alex

Производители смартфонов…

Ivan Ivanov

«Медузу» признали «иностранным…

Мерлин

Илон Маск заявил, что Tesla…

Bulat Ziganshin

«Мы поможем поднять зарплату…

Break_in

Илон Маск заявил, что Tesla…

В А

Производители смартфонов…

Илья Попов

Илон Маск заявил, что Tesla…

Александр Исупов

С «Яндекс.Диска» пропали…

Дарья Смолякова

В России вступил в силу закон о…

Денис Демидов

«Почта России» запланировала…

Ivan Ivanov

«Медузу» признали «иностранным…

Максим Учитель

В России вступил в силу закон о…

Bulat Ziganshin

«Мы поможем поднять зарплату…

Александр Антипов

Производители смартфонов…

Mike Sverdlov

«Мы поможем поднять зарплату…

Ivan Ivanov

«Медузу» признали «иностранным…

Я не скажу свое…

Илон Маск заявил, что Tesla…

Виктор Пугай

В России вступил в силу закон о…

Fyodor

Минфин США предложил установить…
null