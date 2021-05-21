{"id":3415,"title":"\u0414\u0430\u0447\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=3415&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/247559-korotko-dachnaya-konferenciya-po-mobilnoy-razrabotke-i-dizaynu&hash=a6b27c5c7d19a8734c994887577f54b31bb7fbe32413041f6665e4fbefdcb696","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Лиана Липанова

Тред: команда Figma рассказала про «баг с горячими клавишами», который оказался наследием раскладки 1997 года Статьи редакции

Всё началось с обычной жалобы пользователя на проблемы с сочетанием Shift+2.

0 Обсудить
Форум 
39 просмотров

Команда Figma в треде в Twitter рассказала про баг в работе горячих клавиш в редакторе. Компания объяснила его происхождение историей создания клавиатур.

В ноябре 2019 года один из пользователей Figma пожаловался, что сочетание клавиш Shift+2 для масштабирования объекта работает только при нажатии цифр над клавиатурой — но не при нажатии «двойки» в цифровом блоке справа.

Figma × Hillary @figmadesign
In short, pressing Shift+2 using one key worked, but pressing Shift+2 using the numeric keypad key didn’t.

Curiously, the bug only happened on Windows, and not on a Mac. https://t.co/nOyE4hmwM9

Ошибка возникала только на Windows и появилась ещё в 1977 году.

В то время IBM была производителем компьютеров №1 и пыталась завоевать растущий рынок небольших ПК. До этого большинство компьютеров IBM выглядели так:

В 1977 году компания выпустила небольшой IBM System/34 для малого бизнеса — с клавиатурой под названием 5251.

IBM System/34

System/34 была относительно дорогой машиной: её цена достигала шестизначных сумм. В то время клавиши со стрелками были не так важны в компьютерах, поэтому они находились слева, а цифровая клавиатура — справа.

Клавиатура IBM System/34

В 1980 году IBM выпустила ещё один маленький компьютер — System/23 или Datamaster. Эту модель можно было осторожно поднимать и переносить, хотя весила она 45 килограмм. System/23 был намного дешевле своего предшественника и стоил $9000.

В новом компьютере была та же раскладка клавиатуры, что и в IBM 5251, но с новым дизайном и пружинными переключателями.

Figma указывает, что этот компьютер не пользовался большой популярностью у пользователей, в отличие от следующей модели — IBM 5150, выпущенной в 1981 году. Её также называли IBM PC.

IBM PC разрабатывался в ускоренном режиме, поэтому дизайнеры взяли клавиатуру от Datamaster и поменяли функции некоторых клавиш. Левый блок был заменен функциональными клавишами, а клавиши со стрелками были перенесены вправо.

К тому времени необходимость клавиш со стрелками возросла: они нужны были для навигации по электронным таблицам и меню. Но из-за ограничений раскладки клавиатуры 5251 стрелкам пришлось делить место с цифровым блоком. Поэтому инженеры создали клавишу, которая позволяет переключаться между стрелками и цифрами — Num Lock.

Это было не очень удобно: например, при работе с таблицами нужно было вводить число, переходить к другой ячейке и вводить новое. Пользователям приходилось нажимать Num Lock снова и снова, чтобы переключиться между режимами.

При этом у Num Lock не было индикатора.

Представьте себе необходимость нажимать Caps Lock каждый раз, когда вы хотите написать заглавную букву в начале предложения, а затем снова отключать её, не видя ее текущего состояния.

Figma

Поэтому инженеры придумали быстрое решение для пользователей: удерживая Shift и нажимая стрелку/цифровую клавишу, можно было быстро изменить режим ввода.

«На этом этапе вы уже должны понимать, откуда взялся баг Figma», — пишет команда.

В конце 1980-х годов IBM поменяла раскладку клавиатуры в ответ на жалобы пользователей на множество проблем с 5150. В результате появилось то, что называют God’s keyboard — IBM Model M с расширенной 100-клавишной раскладкой, которая распространена и сейчас.

В новой раскладке клавиши со стрелками отделили от цифровой клавиатуры. Однако с их объединения прошло пять лет, пользователи уже привыкли к Num Lock — эту функцию нужно было сохранить, как и сочетание с Shift для ускоренного переключения режимов.

Поэтому в Figma сочетание Shift+2 на обычной клавиатуре работает как функция «Увеличить выделенный объект», но нажатие Shift+2 на цифровой клавиатуре интерпретируется как «↓».

Компьютеры Mac никогда не сталкивались с такой проблемой: первый Mac вообще не имел ни цифровой клавиатуры, ни клавиш со стрелками, чтобы стимулировать разработчиков создавать программы, ориентированные на мышь.

Клавиатура Mac получила стрелки в 1987 году — они сразу были расположены в отдельной секции, поэтому клавиша Num Lock так и не понадобилась.

Когда пользователь сообщил Figma о баге, «браузеры предоставили достаточно информации», чтобы понять и исправить ошибку. Хотя это никогда и не было ошибкой — это просто старое, едва задокументированное соглашение, заключила компания.

#тред #figma #ibm

0 Обсудить
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0434","ibm","figma"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 248981, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 May 2021 16:29:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Как в Газпромбанке проводят UX-исследования
Рассказываем, почему исследования полезны всем, кто создает цифровые продукты — и продуктовым командам, и бизнесу
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Корпоративные события на рынке США. Как они влияют на акции
Периодически в компаниях происходят различные корпоративные события, которые могут влиять на цену акций. Рассмотрим наи…
Winstrike
Подписан
Отписаться
Игровой компьютер в клубе: ограниченная оболочка или открытый рабочий стол
Почему управление киберспортивными аренами невозможно без комплексных программных продуктов и как в клубах Winstrike с…

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis Zatsepilin
за день
Ой, ну понабежали кофеманы.... Почему нельзя просто молча пить свою крафтовую санину?
Производители молока попросили Starbucks в России изменить меню — растительные заменители нельзя называть молоком
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Valentin Dombrovsky

Urent рассказал о разработке…

Дарья Шипачева

Где учиться…

Shlomo Goldenberg

Криптоплатформа BlockFi по…

Дарья Шипачева

Где учиться…

Злая Обезьяна

Минфин США предложил установить…

Sergey Redmi

Криптоплатформа BlockFi по…

Alexandre Svergoun

Илон Маск заявил, что Tesla…

Shlomo Goldenberg

Криптоплатформа BlockFi по…

Андрей

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

Вячеслав Григорьев

Apple запустила партнёрскую…

Андрей Иванов

После обмены биткоинов…

Я не скажу свое…

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

Александр Кучеряев

«Яндекс» впервые предоставил…

Денис Демидов

Сезон отчетов. Итоги…

Michael Pupkin

Ford представил свой первый…

Shlomo Goldenberg

Криптоплатформа BlockFi по…

klsdjfklj

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

Денис Демидов

Минфин США предложил установить…

Nikolay Werner

Дептранс Москвы ввёл «медленные…

Александр Потоцкий

Робот vs «главное управление в…
null