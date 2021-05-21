Чат-бот Wysa может оказать оперативную поддержку или провести одну из 150 терапевтических практик.

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В мае приложение для ментального здоровья Wysa привлекло $5,5 млн от бостонской W Health Ventures, инвестиционной программы Google Assistant, фондов pi Ventures и Kae Capital, сообщает Techcrunch.

В компании 60 штатных сотрудников, у приложения — около трёх млн пользователей. Приложение работает на Android и iOS, есть платная и бесплатная версии.

По словам гендиректора Джо Аггарвал, люди чаще всего заходят в Wysa, чтобы улучшить сон, снизить тревогу или исправить что-то в отношениях. «Из трёх млн человек, только 10% действительно нуждаются в медицинском диагнозе», — рассказывает Аггарвал.

Искусственный интеллект в приложении может оценить, насколько диалог соответствует признакам депрессии или тревожным расстройствам, и если обнаружит — порекомендует обратиться к врачу. Если в сообщениях есть признаки членовредительства, жестокого обращения, суицидальных мыслей, то предложит позвонить в экстренную службу.

Во время разговора Wysa сначала классифицирует утверждения пользователя, после выбирает технику и начинает разговор. Технология подбора постоянно совершенствуется, ИИ проанализировал более 100 млн разговоров.

В разработке помогают и учёные: педиатры из университета Цинциннати помогли разработать модуль для лечения тревоги из-за Covid-19. А в Вашингтонском университете продолжают исследовать, как Wysa помогает справляться с психологическими проблемами из-за хронических болей, артрита и диабета.