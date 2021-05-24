Компания бывшего министра связи Николая Никифорова инвестировала $100 тысяч в приложение для знакомств с помощью голоса Статьи редакции
Собеседники в TalkNow могут знакомиться и общаться с помощью голосовых сообщений.
Стартап поддержала компания Diginavis, которая существует с 2018 года. Компания вложила $100 тысяч при оценке проекта в $1 млн, рассказали vc.ru в ОЭЗ «Иннополис».
В приложении будет работать подписная модель Freemium, по которой часть функций будет бесплатной. Однако пользоваться сервисом можно будет и без подписки. Пользователи будут разделены на три категории: отношения, «на одну ночь» и друзья.
Если познакомившиеся не общаются в течение 12 часов, пара удаляется навсегда. Как утверждают разработчики, это повышает ценность друг друга и общения. TalkNow еще не доступно для скачивания, так как разработчики продолжают тестирование, к которому можно присоединиться по ссылке.
- Компания Diginavis инвестирует в разработки в области цифровых технологий. Как сообщили в «Иннополисе», она уже проинвестировала в 7 их стартапов, в том числе онлайн-сервис Zen.Car и сервис облачного гейминга LoudPlay.
- Руководителем и единственным владельцем компании зарегистрирован экс-министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. В декабре 2020 года он инвестировал в застройку Иннополиса.
Знакомство будет начинаться не с дикпика, а с его описания.
"инвестировала $100 тысяч в приложение для знакомств с помощью голоса" - Приложение называется "Новый Тойота Ленд Круизер".
Какие знакомства?
Просто оставлю этот тут:
В телеге все уже есть. Теперь в каждую дыру будут впихивать голосовые сообщения.
А разве у нас проституция уже легализована? Ведь на одну ночь, это откровенно банальный вызов. Или это не в России? Скоро бывший борец с незаконным оборотом наркотиков присоединится к снупу. Нужно сразу написать, что все разговоры старых извращенцев записываются. О куках предупреждают, а о таких случаях - нет. Это прямой канал не только для существующей проституции, но и склонения к ней.
Вот он её и легализует, потихоньку.
Скромно так, ведь что такое жалкие 100К
для целого министра(бывшего).
Надо сделать единый реестр инвестиций, чтобы вычислять извратов из политики. А то он сегодня министр связи, а завтра спонсор сомнительных приложений. Как так?
Он в политику и не вернётся.
Более того, он там и не был никогда.
В рф 1 политик, остальные - чиновники.
Кстати, ссылка в Телеграме ведёт на страницу программиста по имени
Юрий Зарубин.
Кто-нибудь знает этого стартапера?
Коллеги, срочная новость !
Мне удалось позвонить по номеру телефона, указанному на сайте и поговорить с разработчиком по имени Юрий Зарубин !
Парню всего 20 лет, до окончания школы жил в Якутске.
Последние 3 года учится в Иннополисе (это 30 км от Казани, республика Татарстан).
Предыдущий проект Юрия - локальная служба P2P-доставки мелких посылок.
Успехов молодой команде разработчиков!
Юрий пообещал стартовать до 1 июня 2021 года !
ох уж этот бездонный рынок one night stand искателей...
p.s. особенно умиляет раздел "ищу друзей".
Голос для знакомства - отличная идея!
Не общались 12 часов и на выход? Просто супер !
Только так можно отделить овнов от козлищ !
(тех, кто привык просто "сидеть на сайте знакомств" и тех, кто реально хочет встречаться с новым человеком)
Да здравствуют новые технологии в решении старых проблем городского человечества !
Где тут ссылка для регистрации ?
(зарегистрировался по ссылке и в ВК им написал. Буду ждать старта!)
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