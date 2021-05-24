Собеседники в TalkNow могут знакомиться и общаться с помощью голосовых сообщений.

Стартап поддержала компания Diginavis, которая существует с 2018 года. Компания вложила $100 тысяч при оценке проекта в $1 млн, рассказали vc.ru в ОЭЗ «Иннополис».

В приложении будет работать подписная модель Freemium, по которой часть функций будет бесплатной. Однако пользоваться сервисом можно будет и без подписки. Пользователи будут разделены на три категории: отношения, «на одну ночь» и друзья.

Если познакомившиеся не общаются в течение 12 часов, пара удаляется навсегда. Как утверждают разработчики, это повышает ценность друг друга и общения. TalkNow еще не доступно для скачивания, так как разработчики продолжают тестирование, к которому можно присоединиться по ссылке.

Компания Diginavis инвестирует в разработки в области цифровых технологий. Как сообщили в «Иннополисе», она уже проинвестировала в 7 их стартапов, в том числе онлайн-сервис Zen.Car и сервис облачного гейминга LoudPlay.

Руководителем и единственным владельцем компании зарегистрирован экс-министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. В декабре 2020 года он инвестировал в застройку Иннополиса.