Сервисы
Nazigul Jusupova

Компания бывшего министра связи Николая Никифорова инвестировала $100 тысяч в приложение для знакомств с помощью голоса Статьи редакции

Собеседники в TalkNow могут знакомиться и общаться с помощью голосовых сообщений.

Стартап поддержала компания Diginavis, которая существует с 2018 года. Компания вложила $100 тысяч при оценке проекта в $1 млн, рассказали vc.ru в ОЭЗ «Иннополис».

В приложении будет работать подписная модель Freemium, по которой часть функций будет бесплатной. Однако пользоваться сервисом можно будет и без подписки. Пользователи будут разделены на три категории: отношения, «на одну ночь» и друзья.

Если познакомившиеся не общаются в течение 12 часов, пара удаляется навсегда. Как утверждают разработчики, это повышает ценность друг друга и общения. TalkNow еще не доступно для скачивания, так как разработчики продолжают тестирование, к которому можно присоединиться по ссылке.

  • Компания Diginavis инвестирует в разработки в области цифровых технологий. Как сообщили в «Иннополисе», она уже проинвестировала в 7 их стартапов, в том числе онлайн-сервис Zen.Car и сервис облачного гейминга LoudPlay.
  • Руководителем и единственным владельцем компании зарегистрирован экс-министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. В декабре 2020 года он инвестировал в застройку Иннополиса.

#стартап #новость

813 просмотров
19 19 комментариев
6
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 249984, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 24 May 2021 16:46:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Филиппов

7

Знакомство будет начинаться не с дикпика, а с его описания.

Ответить

ivan krapivin

Михаил
0

Со свиста откровенно одетым барыням

Ответить

Vl Al

1

"инвестировала $100 тысяч в приложение для знакомств с помощью голоса" - Приложение называется "Новый Тойота Ленд Круизер".

Ответить

Лев Щенин

Vl
0

Молодец, Алюминий-6 !
Всё верно!
Хорошая тачка - лучший способ для знакомства!
(хочу сразу извиниться - 
наверное, правильнее говорить "Шестой алюминий" ?)

Ответить

Vl Al

Лев
1

Джапы наконец-то турбировали свою бурбухайку. Теперь продажи попрут.

Ответить

MyTxtWebPage

0

Какие знакомства?

Ответить

Вася Пражкин

MyTxtWebPage
3

Он же бывший министр связей, толк знает в знакомствах.

Ответить

Вася Михеев

1

Просто оставлю этот тут: 

Цитата #465678
amazonka: я третий день пытаюсь красиво записать и обработать голос, но ни хера не получается…
bash.im
Ответить

Denis1710

0

В телеге все уже есть. Теперь в каждую дыру будут впихивать голосовые сообщения.

Ответить

Game Topia

–1

А разве у нас проституция уже легализована? Ведь на одну ночь, это откровенно банальный вызов. Или это не в России? Скоро бывший борец с незаконным оборотом наркотиков присоединится к снупу. Нужно сразу написать, что все разговоры старых извращенцев записываются. О куках предупреждают, а о таких случаях - нет. Это прямой канал не только для существующей проституции, но и склонения к ней.

Ответить

From Siberia to London

Game
2

Вот он её и легализует, потихоньку.
Скромно так, ведь что такое жалкие 100К
для целого министра(бывшего).

Ответить

Game Topia

From
0

Надо сделать единый реестр инвестиций, чтобы вычислять извратов из политики. А то он сегодня министр связи, а завтра спонсор сомнительных приложений. Как так?

Ответить

From Siberia to

Game
1

Он в политику и не вернётся.
Более того, он там и не был никогда.
В рф 1 политик, остальные - чиновники.

Ответить

Лев Щенин

0

Кстати, ссылка в Телеграме ведёт на страницу программиста по имени
Юрий Зарубин.
Кто-нибудь знает этого стартапера?

Ответить

Лев Щенин

Лев
1

Коллеги, срочная новость !
Мне удалось позвонить по номеру телефона, указанному на сайте и поговорить с разработчиком по имени Юрий Зарубин !
Парню всего 20 лет, до окончания школы жил в Якутске.
Последние 3 года учится в Иннополисе (это 30 км от Казани, республика Татарстан).
Предыдущий проект Юрия - локальная служба P2P-доставки мелких посылок.
Успехов молодой команде разработчиков!
Юрий пообещал стартовать до 1 июня 2021 года !

Ответить

Sergei Timofeyev

Лев
0

А разве в Якутск можно из Казани долететь?

Ответить

Misha Khapov

0

ох уж этот бездонный рынок one night stand искателей... 

p.s. особенно умиляет раздел "ищу друзей". 

Ответить

Лев Щенин

0

Голос для знакомства - отличная идея!
Не общались 12 часов и на выход? Просто супер !
Только так можно отделить овнов от козлищ !
(тех, кто привык просто "сидеть на сайте знакомств" и тех, кто реально хочет встречаться с новым человеком)
Да здравствуют новые технологии в решении старых проблем городского человечества !
Где тут ссылка для регистрации ?
(зарегистрировался по ссылке и в ВК им написал. Буду ждать старта!)

Ответить

Егор

0

Странная система, если честно.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Yota
Подписан
Отписаться
​Везде, где читают этот пресс-релиз, там ловит Yota
Yota запустила новую рекламную кампанию #Yotaвезде . В ней мобильный оператор рассказывает, что Yota ловит во всех 155…
2
Делобанк
Подписан
Отписаться
Маркировка в 2021 году: что начнут маркировать, а что прекратят
В 2021 году российский рынок охватит новый виток маркировки. Уже с 1 июня начнут маркировать мороженое, сыр и пищевой л…
Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
Как вовлекать студентов во время онлайн-лекций
Обычно в этот блог попадают статьи, которые стали результатом только нашей работы: мы рассказываем о накопленных знания…

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexey Akimychev
за день
Нет ничего невозможного, если ты пиздабол. (С) Джейсон Стетхем
Образ жизни Тима Ферриса: титановый чай, ледяные ванны и разговоры с субличностями
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Game Topia

Хотят охватить всех игроков в…

Родион Галанев

Производители молока попросили…

Nikolay Kapustin

Whoosh запустил подписку с…

Илья Попов

Смартфоны, облачный гейминг и…

Sergei Timofeyev

Компания бывшего министра связи…

greg chudnoff

Портфолио в 200 сайтов. Как я…

Victor Saveliev

Re:Store одни некачественные…

Родион Галанев

В России вступил в силу закон о…

Zet Zet

Авиакомпании Европы стали…

Николай Петров

Авиакомпании Европы стали…

Владислав Мальцев

Портфолио в 200 сайтов. Как я…

Sergei Timofeyev

Портфолио в 200 сайтов. Как я…

Владислав Мальцев

Портфолио в 200 сайтов. Как я…

Евгений Бв

Роскомнадзор пригрозил Google…

Николай Петров

Замглавы ЦОДД: платная парковка…

WAVEWITHME

Роскомнадзор пригрозил Google…

Giant Schlong

Авиакомпании Европы стали…

Julia Eronina

«‎Тинькофф» дважды неправильно…

For Nothing

TikTok и Wikipedia: глава…

Bulat Ziganshin

Авиакомпании Европы стали…
null