Американский стартап привлёк $250 млн на программу для расчёта установки солнечных панелей по спутниковым снимкам Статьи редакции
Платформа определит, нужна ли солнечная установка, где её поставить и как спроектировать.
- Компания Aurora Solar првлекла $250 млн от фондов Coatue, ICONIQ, Energize Ventures и Fifth Wall, пишет TechCrunch.
- Компания создала платформу для расчёта оптимальной установки и проектирования солнечных батарей на доме без выезда на место. Сервис использует данные со спутниковых снимков о линиях электропередач и попадании солнечного света на дом.
- Анализируя данные, Aurora Solar скажет, имеют ли смысл солнечные панели, как они могут выглядеть, где стоять и сколько стоить.
- Гендиректор компании Крис Хоппер объясняет, что с помощью ПО заказчикам удаётся экономить. Обычно, если компании просят за установку батарей $30 тысяч, половина из них — накладные расходы на дизайн, разработку проекта и так далее. Подписка на Aurora Solar стоит от $135 в месяц. В эту цену входит проектирование системы, визуализация, финансовые расчёты.
- Компания не производит солнечные батареи, а только предоставляет программу. Заказчики использовали Aurora Solar для оценки 5 млн проектов, пятую часть из них воплотили.
- Инвестиции потратят на масштабирование бизнеса. О подробных планах представители компании хотят рассказать на саммите для профессионалов в сфере солнечной энергии Empower 2021.
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