Airbnb обновил платформу: добавил новые способы поиска, маршруты до жилья, вишлисты и другое Статьи редакции
Ускоренное оформление, встроенная регистрация и инструкции по прибытию — всего более 100 изменений.
Airbnb объявил о более чем 100 изменениях и обновлениях своей платформы, которые «делают планирование поездок гибче».
Компания представила три новых способа поиска жилья:
- Гибкий поиск направлений — сервис будет рекомендовать уникальное жилье.
- Гибкий поиск — можно находить объявления с параметрами, максимально похожими на запрошенные.
- Гибкие даты — искать жилье можно на разные периоды: от пары дней до месяца и дольше.
Сервис добавил вишлисты, ускоренное оформление, встроенную регистрацию, больше подробностей об удобствах и достопримечательностях и чёткие правила отмены бронирования. Кроме того, гости получат инструкцию по прибытию — с маршрутом до жилья, данными Wi-Fi и прочим.
Для хозяев жилья сервис переделал центр помощи, добавил вкладку «Сегодня», где можно управлять бронированиями и другими задачами. Например, появилось автозаполнение сведений, рекомендуемые названия, идеи для описания, рекомендуемая стоимость и упрощённое ценообразование.
Airbnb заявила, что удвоила количество сотрудников службы поддержки и выделила линию поддержки для владельцев жилья со статусом «суперхозяин» в Северной Америке — а затем запустит её и во всём мире.
Сроки запуска и доступность функций будут зависеть от региона.
А сортировку по цене не добавили 🤦
А выплаты для хостов в России все ещё не починили 🤡
Блоги компаний
Показать еще