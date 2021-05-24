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Сервисы
Евгения Евсеева

Airbnb обновил платформу: добавил новые способы поиска, маршруты до жилья, вишлисты и другое Статьи редакции

Ускоренное оформление, встроенная регистрация и инструкции по прибытию — всего более 100 изменений.

7 7 комментариев
Форум
1294 просмотров

Airbnb объявил о более чем 100 изменениях и обновлениях своей платформы, которые «делают планирование поездок гибче».

Компания представила три новых способа поиска жилья:

  • Гибкий поиск направлений — сервис будет рекомендовать уникальное жилье.
  • Гибкий поиск — можно находить объявления с параметрами, максимально похожими на запрошенные.
  • Гибкие даты — искать жилье можно на разные периоды: от пары дней до месяца и дольше.

Сервис добавил вишлисты, ускоренное оформление, встроенную регистрацию, больше подробностей об удобствах и достопримечательностях и чёткие правила отмены бронирования. Кроме того, гости получат инструкцию по прибытию — с маршрутом до жилья, данными Wi-Fi и прочим.

Для хозяев жилья сервис переделал центр помощи, добавил вкладку «Сегодня», где можно управлять бронированиями и другими задачами. Например, появилось автозаполнение сведений, рекомендуемые названия, идеи для описания, рекомендуемая стоимость и упрощённое ценообразование.

Airbnb заявила, что удвоила количество сотрудников службы поддержки и выделила линию поддержки для владельцев жилья со статусом «суперхозяин» в Северной Америке — а затем запустит её и во всём мире.

Сроки запуска и доступность функций будут зависеть от региона.

#новость #airbnb

7 7 комментариев
4
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7 комментариев
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Peter Rezikov

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А сортировку по цене не добавили 🤦

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Анон Плиз

Peter
0

+1
Эти клоуны что угодно делают, только не то, что клиентам надо

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Действительный чайник

–9

сервис будет рекомендовать уникальное жилье.

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Юрий Смольянов

0

А выплаты для хостов в России все ещё не починили 🤡

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Dmitry Ievlev

Юрий
0

Что с ними не так? Включаешь впн и все работает.

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olesya sukh

0

У меня вообще он не работает

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Raimond Vladimirov

0

Эх только хотел в пятницу акций прикупить…

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