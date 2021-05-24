Ускоренное оформление, встроенная регистрация и инструкции по прибытию — всего более 100 изменений.

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Airbnb объявил о более чем 100 изменениях и обновлениях своей платформы, которые «делают планирование поездок гибче».

Компания представила три новых способа поиска жилья:

Гибкий поиск направлений — сервис будет рекомендовать уникальное жилье.



Гибкий поиск — можно находить объявления с параметрами, максимально похожими на запрошенные.

Гибкие даты — искать жилье можно на разные периоды: от пары дней до месяца и дольше.

Сервис добавил вишлисты, ускоренное оформление, встроенную регистрацию, больше подробностей об удобствах и достопримечательностях и чёткие правила отмены бронирования. Кроме того, гости получат инструкцию по прибытию — с маршрутом до жилья, данными Wi-Fi и прочим.

Для хозяев жилья сервис переделал центр помощи, добавил вкладку «Сегодня», где можно управлять бронированиями и другими задачами. Например, появилось автозаполнение сведений, рекомендуемые названия, идеи для описания, рекомендуемая стоимость и упрощённое ценообразование.

Airbnb заявила, что удвоила количество сотрудников службы поддержки и выделила линию поддержки для владельцев жилья со статусом «суперхозяин» в Северной Америке — а затем запустит её и во всём мире.