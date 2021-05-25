Роскомнадзор заявил, что намерен блокировать несоблюдающие закон VPN-сервисы Статьи редакции
Ведомство пытается решить спорные вопросы, рассказал Андрей Липов.
Роскомнадзор намерен ограничить доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава ведомства Андрей Липов.
По словам Липова, сейчас Роскомнадзор пытается решить спорные вопросы с этими сервисами.
«Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы», — сказал глава Роскомнадзора.
- С 1 ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещённой информации Роскомнадзора. Сервисам, которые не исполнят требования регуляторов, грозит блокировка.
- В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к реестру запрещённых сайтов. Выполнить требование согласились в «Лаборатории Касперского», четыре других сервиса отказались.
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