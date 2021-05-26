Разработчик нашёл в App Store приложение, которое при запуске просит высокую оценку и не даёт закрыть уведомление Статьи редакции
Чтобы избавиться от него, надо поставить как минимум три звезды. Приложение скачали 15 млн раз, но, возможно, в App Store хорошие оценки не попадают.
iOS-разработчик и автор клавиатуры FlickType для Apple Watch Коста Элефтериу рассказал про приложение из App Store, которое вынуждает пользователей при запуске поставить хорошую оценку. Закрыть диалоговое окно нельзя.
Судя по видеоролику, перед использованием сервиса UPnP/DLNA TV Streamer всплывает окно с предложением поставить оценку приложению. Однако кнопка «Не сейчас» не работает — не реагирует на прикосновение.
Кроме того, оценить сервис в одну или две звезды невозможно: приложение отзывается только на оценки в три, четыре или пять звёзд. После этого кнопку «Не сейчас» заменяют «Отменить» и «Отправить» оценку, первая из которых тоже не работает. То есть чтобы продолжить работать с приложением, нужно поставить ему оценку больше трёх звёзд.
По словам разработчика, UPnP/DLNA TV удалось использовать системное уведомление iOS, которое нельзя скрыть, как обычные запросы от приложений. Элефтериу не объяснил, как это возможно, но заверил, что у него есть доказательства.
Самое худшее, по словам Элефтериу, состоит в том, что такой трюк с запросом может сделать сделать любой разработчик: такая схема не ограничивается одним приложением.
Пользователи Hacker News предположили, что создатели приложения просто положили поверх диалогового окна прозрачные элементы интерфейса, которые «поглощают любые нажатия» — такая практика распространена среди создателей сайтов. Один из комментаторов предположил, что скорее всего при нажатии «Отправить» пользователь не оставит оценку в App Store, а лишь попадет на страницу приложения в магазине.
UPnP/DLNA TV Streamer скачали более 15 млн раз, у его разработчика «миллионы долларов» выручки, а Apple игнорирует жалобы клиентов, получая от 15% до 30% с платежей в приложении, отмечает Элефтериу. В России приложение не доступно.
Но поскольку на iOS нет конкурирующих с App Store магазинов, Apple >недостаточно заботится о совершенствовании своих методов.
Какой-то очень странный вывод). Вот на Android куча разных магазинов, в Google Play при этом хорошая модерация? Или кто-то скачивает приложение стороннего магазина, потому что там модерация лучше?
Судя по тому что оценки не попадают в рейтинг, попап это просто стилизация под рейтинг апстора в самом приложении. Вот и не закрывается
" ...поскольку на iOS нет конкурирующих с App Store магазинов ... "
представьте какое дикое предложение может поступить еплу )))
не дает закрыть? а как насчет свайпнуть окно приложения и удалить его нафиг - этого варианта я в видео не вижу.
а такое окно я и сам нарисую.
Блоги компаний
Показать еще
rationalwiki.org