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Сервисы
Лиана Липанова

Разработчик нашёл в App Store приложение, которое при запуске просит высокую оценку и не даёт закрыть уведомление Статьи редакции

Чтобы избавиться от него, надо поставить как минимум три звезды. Приложение скачали 15 млн раз, но, возможно, в App Store хорошие оценки не попадают.

8 8 комментариев
Форум
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iOS-разработчик и автор клавиатуры FlickType для Apple Watch Коста Элефтериу рассказал про приложение из App Store, которое вынуждает пользователей при запуске поставить хорошую оценку. Закрыть диалоговое окно нельзя.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou
The review: “This app forced me to give it a good rating before I could use it.”

You: “Pfff, no one’s FORCING you!”

The app: 🤯 https://t.co/R6ytFAguhU
Отзыв: «Это приложение заставило меня поставить ему хорошую оценку прежде чем я смог им воспользоваться. Вы: «Пф, никто тебя не заставляет». Приложение: 🤯

Судя по видеоролику, перед использованием сервиса UPnP/DLNA TV Streamer всплывает окно с предложением поставить оценку приложению. Однако кнопка «Не сейчас» не работает — не реагирует на прикосновение.

Кроме того, оценить сервис в одну или две звезды невозможно: приложение отзывается только на оценки в три, четыре или пять звёзд. После этого кнопку «Не сейчас» заменяют «Отменить» и «Отправить» оценку, первая из которых тоже не работает. То есть чтобы продолжить работать с приложением, нужно поставить ему оценку больше трёх звёзд.

По словам разработчика, UPnP/DLNA TV удалось использовать системное уведомление iOS, которое нельзя скрыть, как обычные запросы от приложений. Элефтериу не объяснил, как это возможно, но заверил, что у него есть доказательства.

Самое худшее, по словам Элефтериу, состоит в том, что такой трюк с запросом может сделать сделать любой разработчик: такая схема не ограничивается одним приложением.

Пользователи Hacker News предположили, что создатели приложения просто положили поверх диалогового окна прозрачные элементы интерфейса, которые «поглощают любые нажатия» — такая практика распространена среди создателей сайтов. Один из комментаторов предположил, что скорее всего при нажатии «Отправить» пользователь не оставит оценку в App Store, а лишь попадет на страницу приложения в магазине.

UPnP/DLNA TV Streamer скачали более 15 млн раз, у его разработчика «миллионы долларов» выручки, а Apple игнорирует жалобы клиентов, получая от 15% до 30% с платежей в приложении, отмечает Элефтериу. В России приложение не доступно.

Apple утверждает, что проводит «тщательную» проверку, но эта махинация происходит сразу после запуска приложения. Даже автоматическая модерация могла бы это обнаружить!

Но поскольку на iOS нет конкурирующих с App Store магазинов, Apple недостаточно заботится о совершенствовании своих методов.

Коста Элефтериу
разработчик и основатель FlickType Watch Keyboard
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Apple позиционирует App Store как место, в котором пользователи могут безопасно скачивать…
vc.ru

#appstore #apple #ios

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Yaroslaff Chekunov

6

На кота моего похоже, пока не погладишь, не свалит

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Marakuya

5

Но поскольку на iOS нет конкурирующих с App Store магазинов, Apple >недостаточно заботится о совершенствовании своих методов.

Какой-то очень странный вывод). Вот на Android куча разных магазинов, в Google Play при этом хорошая модерация? Или кто-то скачивает приложение стороннего магазина, потому что там модерация лучше?

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Sergey Nester

0

Судя по тому что оценки не попадают в рейтинг, попап это просто стилизация под рейтинг апстора в самом приложении. Вот и не закрывается

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Павел

Sergey
0

Кстати, да, это же, вроде, системный попап должен быть, и в нём приложение какие-то варианты заблокировать не может.

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Artemida Svet

0

" ...поскольку на iOS нет конкурирующих с App Store магазинов ... "
представьте какое дикое предложение может поступить еплу )))

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Артур Гапон

0

Ненавижу такое! Нервы на пределе в такие моменты. 

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Зарина Орлова

0

Как же меня бесят такие окна, постоянно мешаются

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Vasilii Vasilev

0

не дает закрыть? а как насчет свайпнуть окно приложения и удалить его нафиг - этого варианта я в видео не вижу.
а такое окно я и сам нарисую.

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