Apple утверждает, что проводит «тщательную» проверку, но эта махинация происходит сразу после запуска приложения. Даже автоматическая модерация могла бы это обнаружить!

Но поскольку на iOS нет конкурирующих с App Store магазинов, Apple недостаточно заботится о совершенствовании своих методов.