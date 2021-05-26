Сервис организации мероприятий Timepad изменит бизнес-модель — станет платформой для публикации и монетизации контента Статьи редакции
Пользователи смогут размещать контент и давать доступ к нему за оплату.
Сервис для организации событий и продажи электронных билетов Timepad перестроится в платформу для размещения и монетизации креативного контента, рассказали vc.ru в сервисе.
Пользователи Timepad смогут предоставлять платный доступ к собственному контенту — видеоконференциям, вебинарам, подкастам, музыке, дайджестам, мерчу и другому. Кроме того, они смогут подключить аналитику по продажам.
Чтобы монетизировать контент, нужно зарегистрироваться в сервисе и создать страницу события, а затем добавить ссылку на контент, размещённый на другой платформе — например, на видео на YouTube.
Получить доступ к контенту смогут только пользователи, которые купят «билет» или перечислят определённую сумму за вход. Ссылка на мероприятие может быть закрытой или открытой.
Сервис также ввёл подписку — раньше он брал комиссию с продажи билетов. У Timepad есть несколько тарифов — бесплатный для создания бесплатных событий, либо платные от 990 до 4990 рублей.
Timepad появился в 2008 году. В 2018 году сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил компанию за $10 млн. По собственным данным, сервисом пользуются около 198 тысяч организаций по всей России.
В планах Timepad — интегрировать сервисы для создания рассылок, добавить функцию загрузки видеоконтента на платформу и кастомизации билетов, а также добавить доступ к инструментам аналитики — например, Google Аналитика и «Яндекс.Метрика».
Прикольно, что я, имея несколько «организаций» на Таймпаде и продавая билеты, узнаю об этом тут.
Что же будет с теми, кто уже пользуется сервисом по старым условиям?
Комментарий удален
а также добавить доступ к инструментам аналитики — например, Google Аналитика и «Яндекс.Метрика»
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