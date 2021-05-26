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Сервисы
Евгения Евсеева

Сервис организации мероприятий Timepad изменит бизнес-модель — станет платформой для публикации и монетизации контента Статьи редакции

Пользователи смогут размещать контент и давать доступ к нему за оплату.

5 5 комментариев
Форум
768 просмотров

Сервис для организации событий и продажи электронных билетов Timepad перестроится в платформу для размещения и монетизации креативного контента, рассказали vc.ru в сервисе.

Пользователи Timepad смогут предоставлять платный доступ к собственному контенту — видеоконференциям, вебинарам, подкастам, музыке, дайджестам, мерчу и другому. Кроме того, они смогут подключить аналитику по продажам.

Чтобы монетизировать контент, нужно зарегистрироваться в сервисе и создать страницу события, а затем добавить ссылку на контент, размещённый на другой платформе — например, на видео на YouTube.

Получить доступ к контенту смогут только пользователи, которые купят «билет» или перечислят определённую сумму за вход. Ссылка на мероприятие может быть закрытой или открытой.

Сервис также ввёл подписку — раньше он брал комиссию с продажи билетов. У Timepad есть несколько тарифов — бесплатный для создания бесплатных событий, либо платные от 990 до 4990 рублей.

Timepad появился в 2008 году. В 2018 году сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил компанию за $10 млн. По собственным данным, сервисом пользуются около 198 тысяч организаций по всей России.

В планах Timepad — интегрировать сервисы для создания рассылок, добавить функцию загрузки видеоконтента на платформу и кастомизации билетов, а также добавить доступ к инструментам аналитики — например, Google Аналитика и «Яндекс.Метрика».

#новость #timepad

5 5 комментариев
7
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5 комментариев
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Valentin Dombrovsky

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Прикольно, что я, имея несколько «организаций» на Таймпаде и продавая билеты, узнаю об этом тут. 
Что же будет с теми, кто уже пользуется сервисом по старым условиям? 

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Комментарий удален

Эмилия Теплова

0

а также добавить доступ к инструментам аналитики — например, Google Аналитика и «Яндекс.Метрика»

Это сложно?

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Anatoly Ivanov

Эмилия
0

Вопрос в наборе инструментов, глубине и скорости

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Murat Oshroev

0

Крутой пивот. 

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Илья Попов

0

Это что-то новое. Стоит посмотреть. Спасибо!

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