Пользователи смогут размещать контент и давать доступ к нему за оплату.

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Сервис для организации событий и продажи электронных билетов Timepad перестроится в платформу для размещения и монетизации креативного контента, рассказали vc.ru в сервисе.

Пользователи Timepad смогут предоставлять платный доступ к собственному контенту — видеоконференциям, вебинарам, подкастам, музыке, дайджестам, мерчу и другому. Кроме того, они смогут подключить аналитику по продажам.

Чтобы монетизировать контент, нужно зарегистрироваться в сервисе и создать страницу события, а затем добавить ссылку на контент, размещённый на другой платформе — например, на видео на YouTube.

Получить доступ к контенту смогут только пользователи, которые купят «билет» или перечислят определённую сумму за вход. Ссылка на мероприятие может быть закрытой или открытой.

Сервис также ввёл подписку — раньше он брал комиссию с продажи билетов. У Timepad есть несколько тарифов — бесплатный для создания бесплатных событий, либо платные от 990 до 4990 рублей.

Timepad появился в 2008 году. В 2018 году сооснователь Qiwi Сергей Солонин купил компанию за $10 млн. По собственным данным, сервисом пользуются около 198 тысяч организаций по всей России.