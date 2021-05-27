В основе сервиса — «алгоритм юмора».

Приложение Schmooze для знакомств на основе мемов привлекло первые инвестиции в $270 тысяч от фонда Ulu Ventures и других, пишет TechCrunch.

В приложении люди выбирают мемы и отмечают: нравятся или не нравятся. Программа, используя данные пользователей и машинное обучение, подбирает пару. Мемы помогают понять, какие темы интересуют человека больше всего и какой юмор ему близок. Алгоритм каждый день добавляет в Schmooze 200 новых мемов, остальные удаляет.

Первые бета-тесты Schmooze закончились в конце лета 2020 года, в них участвовали 200 студентов Стэнфорда. По данным на май 2021 года, приложение скачали более 10 тысяч раз, произошло более 100 тысяч совпадений. Schmooze работает на iOS и Android. Основной инструмент продвижения — TikTok.

Основатель Schmooze — Видья Мадхаван, она получила степень инженера-механика в Индии, а после поступила в бизнес-школу Стэнфорда. Идея возникла несколько лет назад, когда Видья отправила 10 писем незнакомцам из LinkedIn, чтобы узнать, стоит ли поступать в аспирантуру в Калифорнии. Ответил только один. Они обменялись примерно 200 письмами, в основном с шутками. Теперь Видья замужем за этим человеком.

Schmooze