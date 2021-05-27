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Маша Цепелева

В США запустили сервис знакомств Schmooze, где проверяют на совместимость по мемам Статьи редакции

В основе сервиса — «алгоритм юмора».

Приложение Schmooze для знакомств на основе мемов привлекло первые инвестиции в $270 тысяч от фонда Ulu Ventures и других, пишет TechCrunch.

В приложении люди выбирают мемы и отмечают: нравятся или не нравятся. Программа, используя данные пользователей и машинное обучение, подбирает пару. Мемы помогают понять, какие темы интересуют человека больше всего и какой юмор ему близок. Алгоритм каждый день добавляет в Schmooze 200 новых мемов, остальные удаляет.

Первые бета-тесты Schmooze закончились в конце лета 2020 года, в них участвовали 200 студентов Стэнфорда. По данным на май 2021 года, приложение скачали более 10 тысяч раз, произошло более 100 тысяч совпадений. Schmooze работает на iOS и Android. Основной инструмент продвижения — TikTok.

Основатель Schmooze — Видья Мадхаван, она получила степень инженера-механика в Индии, а после поступила в бизнес-школу Стэнфорда. Идея возникла несколько лет назад, когда Видья отправила 10 писем незнакомцам из LinkedIn, чтобы узнать, стоит ли поступать в аспирантуру в Калифорнии. Ответил только один. Они обменялись примерно 200 письмами, в основном с шутками. Теперь Видья замужем за этим человеком.

Schmooze

#новость #приложения

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Alexander Ryzhov

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Андрей Ивановский

5

Хочу организовать такой стартап 

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Георгий Михнов

Андрей
10

Зумеры изобрели офлайн

Ответить

Nick Karpenko

7

Пошел перебор вариантов. Запустите уже наконец генератор соцсетей, с фильтром подбора и выбора соцсети по параметрам. Вам сегодня какую соцсеть,
с гаданием на кофейной гуще,
подбор друзей по любимому цвету туши,
соцсеть для людей с хриплым голосом,
знакомства на основе банковской отчетности,
знакомства на основе анализа покупок,
на основе расположения родинок на коже?

Ответить

Георгий Михнов

Nick
0

Надо реально конструктор соцсетей сделать, чтобы уже, наконец, можно было их делать как лендинги на тильде.

Ответить

Nick Karpenko

Nick
0

матчинг по татушкам на основе ИИ, как вам? )

Ответить

Nick Karpenko

Nick
0

А матчинг по тому, что человек не навидит?)

Ответить

Повседневный Никита

4

Schmosby 

Ответить

Александр Нестеров

1

А что, неплохая идея. Люди с похожим чувством юмора часто гораздо лучше сходятся. Вопрос в том, насколько эффективно идет подбор. 

Ответить

Nick Karpenko

Александр
3

Кейс из жизни знакомого: Люди сошлись, с юмором было ок. Брак. 10 лет совместной жизни. 3 детей. Жена говорит: и вообще мне твой юмор не нравится.

Ответить

Ivan Boldyrev

Nick
21

Тонко она его подколола! 

Ответить

Тот самый

Ivan
3

Ржали всей маршуткой!

Ответить

Dmitry Shmeman

Тот
0

половиной 

Ответить

Небольшой

Тот
0
Ответить

Николай Барыкин

Nick
0

Люди в принципе начинают ненавидеть друг друга именно за те качества, в которые когда-то влюблялись.

Ответить

Денис Демидов

Александр
1

А как же «противоположности сходятся»? 

Ответить

Pavel Pavel

Денис
1

В долгосрок это не работает

Ответить

Денис Демидов

Pavel
2

В долгосроке мы все мертвы

Ответить

Nick Karpenko

Денис
0

Это примерно как сходство по астрологии. Еще одна гуща кофейная.

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namenick

3
MemeDate — приложение для знакомств, где для…
Любовь с первого мема.
tjournal.ru
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Антон Штадлер

namenick
0
Meme based dating app
3 votes and 2 comments so far on Reddit
www.reddit.com
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Искренний Филипп

3

 Идея возникла несколько лет назад, когда Видья отправила 10 писем незнакомцам из LinkedIn, чтобы узнать, стоит ли поступать в аспирантуру в Калифорнии. Ответил только один. Они обменялись примерно 200 письмами, в основном с шутками. Теперь Видья замужем за этим человеком.

Это определенно сценарий следующего фильма Рона Ховарда <3 

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Andreas Lapueros

3

Бля я примерно так со своей и познакомился, шутки про бомжей и говно

Ответить

From Siberia to London

1

На vc надо такого бота в комменты.
Возможно, многие комментаторы узнают, что им стоит познакомиться с психиатром.

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Антон piter

0

Надо бы Фейсбуку добавить сервис знакомств, накатив на него всю свою бигдату по стабильным парам...

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Rownie

Антон
0

так они уже запустили сервис в том году

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Любопытный Никита

Антон
0

Он как бы для того и создавался, но Цукермарк сам познакомился, а другим не дает. Вообще на мой взгляд Мордолеета какая-то так себе и из инструмента для пользователей превратилась в генерилку денег.

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Евгений Попов

0

Вообщем следят за лайками в инста

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Николай Барыкин

0

В чем проблема прийти в любой бар/клуб/парк и просто подойти к понравившейся девушке? Времена настолько поменялись, что те, кто не против познакомиться, охеревают от самого факта, что ты подошел и промычал "приет, как тибя завут? )0))".

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Таир Газиев

0
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Denis Kolodin

0
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Pavel Pavel

0

Неплохо, но лучше сделать мэтч по плей-листам

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