В США запустили сервис знакомств Schmooze, где проверяют на совместимость по мемам Статьи редакции
В основе сервиса — «алгоритм юмора».
Приложение Schmooze для знакомств на основе мемов привлекло первые инвестиции в $270 тысяч от фонда Ulu Ventures и других, пишет TechCrunch.
В приложении люди выбирают мемы и отмечают: нравятся или не нравятся. Программа, используя данные пользователей и машинное обучение, подбирает пару. Мемы помогают понять, какие темы интересуют человека больше всего и какой юмор ему близок. Алгоритм каждый день добавляет в Schmooze 200 новых мемов, остальные удаляет.
Первые бета-тесты Schmooze закончились в конце лета 2020 года, в них участвовали 200 студентов Стэнфорда. По данным на май 2021 года, приложение скачали более 10 тысяч раз, произошло более 100 тысяч совпадений. Schmooze работает на iOS и Android. Основной инструмент продвижения — TikTok.
Основатель Schmooze — Видья Мадхаван, она получила степень инженера-механика в Индии, а после поступила в бизнес-школу Стэнфорда. Идея возникла несколько лет назад, когда Видья отправила 10 писем незнакомцам из LinkedIn, чтобы узнать, стоит ли поступать в аспирантуру в Калифорнии. Ответил только один. Они обменялись примерно 200 письмами, в основном с шутками. Теперь Видья замужем за этим человеком.
Хочу организовать такой стартап
Пошел перебор вариантов. Запустите уже наконец генератор соцсетей, с фильтром подбора и выбора соцсети по параметрам. Вам сегодня какую соцсеть,
с гаданием на кофейной гуще,
подбор друзей по любимому цвету туши,
соцсеть для людей с хриплым голосом,
знакомства на основе банковской отчетности,
знакомства на основе анализа покупок,
на основе расположения родинок на коже?
Надо реально конструктор соцсетей сделать, чтобы уже, наконец, можно было их делать как лендинги на тильде.
А что, неплохая идея. Люди с похожим чувством юмора часто гораздо лучше сходятся. Вопрос в том, насколько эффективно идет подбор.
Кейс из жизни знакомого: Люди сошлись, с юмором было ок. Брак. 10 лет совместной жизни. 3 детей. Жена говорит: и вообще мне твой юмор не нравится.
Тонко она его подколола!
Люди в принципе начинают ненавидеть друг друга именно за те качества, в которые когда-то влюблялись.
А как же «противоположности сходятся»?
В долгосрок это не работает
Идея возникла несколько лет назад, когда Видья отправила 10 писем незнакомцам из LinkedIn, чтобы узнать, стоит ли поступать в аспирантуру в Калифорнии. Ответил только один. Они обменялись примерно 200 письмами, в основном с шутками. Теперь Видья замужем за этим человеком.
Это определенно сценарий следующего фильма Рона Ховарда <3
На vc надо такого бота в комменты.
Возможно, многие комментаторы узнают, что им стоит познакомиться с психиатром.
Надо бы Фейсбуку добавить сервис знакомств, накатив на него всю свою бигдату по стабильным парам...
В чем проблема прийти в любой бар/клуб/парк и просто подойти к понравившейся девушке? Времена настолько поменялись, что те, кто не против познакомиться, охеревают от самого факта, что ты подошел и промычал "приет, как тибя завут? )0))".
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