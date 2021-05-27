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Маша Цепелева

МТС начнёт автоматически отправлять все звонки со спамом в голосовую почту Статьи редакции

Абоненты получат бесплатный доступ к почте, чтобы проверить, не ушло ли туда важное сообщение.

  • «Базовая защита от спам-звонков» будет доступна бесплатно всем абонентам МТС, сообщили vc.ru в компании.
  • Абонентам будет приходить SMS, что был звонок и его можно прослушать по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке.
  • Сервис отбирает звонки, используя технологии машинного обучения, анализ big data и обращения абонентов о спамерах. Система будет заносить номера в обновляемый чёрный список.
  • На большинстве тарифных планов функция «Базовая защита от спам-звонков» включена в пакет услуг. Остальные абоненты смогут подключить её по команде *111*0867*1#.

#новость #мтс

778 просмотров
10 10 комментариев
4
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Алексей Лисовицкий

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Итак, мы наблюдали цирк со сливами данных операторами связи, чтобы достать людей, а теперь операторы будут аккуратно под бдительным оком ФАС предлагать платную («НЕбазовая защита от спам-звонков») защиту, пока другие, типа Яндекса, дают приложения для сбора новых данных об абонентах под флагом этой защиты. Достань абонентов — открой новую рыночную нишу — profit!

На сладкое, лучшая в мире защита от фишинга: "Абонентам будет приходить SMS, что был звонок и его можно прослушать по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке". Теперь люди будут тыкать по ссылкам в SMS...

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Дмитрий Кораблёв

Алексей
0

що у людей в головах....

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Nikolay Ganin

2

Пользуюсь премиум МТС: Кто звонит.
И до этого не жаловался, а теперь вообще красота будет

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SEO-Шмео

1

Свои тоже?

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Небольшой хот-дог

0

@Yota ждем ваш ход. Можно в виде отдельной услуги)

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Любопытный Никита

0

Просто угробят телефонию и все. Все это машинное обучение будет лажать по черному.

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widgets4site

0

Спасибо, МТС! Надеюсь будет работать хорошо.

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Olga RRR

0

Хоть что-то полезное.
Холодные  звонки получили какое-то новое рождение.
Но народ сейчас не склонен к общению по телефону с незнакомцами.
Как я понимаю, к спаму звонок относят на основании телефонных баз. А не ваших контактов, что за  бред 

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Григорий Матасов

0

Проблема в том, что вместе с горой бесполезного шлака эти все анти-спамы порой отсекают действительно важные звонки. 

Например, звонок от техника из банка по поводу замены эквайрингового терминала отмечается фильтром как "Спам впаривают кредит". Поэтому никогда нельзя знать наверняка, это очередной звонок с интересным предложением выгодной выгоды или звонок по делу от контрагента. 

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Denis Kolodin

0

bigdata, машинное обучение... можно уже просто сделать функцию "Блокировать всех, кроме". Нужна как воздух

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