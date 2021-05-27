МТС начнёт автоматически отправлять все звонки со спамом в голосовую почту Статьи редакции
Абоненты получат бесплатный доступ к почте, чтобы проверить, не ушло ли туда важное сообщение.
- «Базовая защита от спам-звонков» будет доступна бесплатно всем абонентам МТС, сообщили vc.ru в компании.
- Абонентам будет приходить SMS, что был звонок и его можно прослушать по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке.
- Сервис отбирает звонки, используя технологии машинного обучения, анализ big data и обращения абонентов о спамерах. Система будет заносить номера в обновляемый чёрный список.
- На большинстве тарифных планов функция «Базовая защита от спам-звонков» включена в пакет услуг. Остальные абоненты смогут подключить её по команде *111*0867*1#.
Итак, мы наблюдали цирк со сливами данных операторами связи, чтобы достать людей, а теперь операторы будут аккуратно под бдительным оком ФАС предлагать платную («НЕбазовая защита от спам-звонков») защиту, пока другие, типа Яндекса, дают приложения для сбора новых данных об абонентах под флагом этой защиты. Достань абонентов — открой новую рыночную нишу — profit!
На сладкое, лучшая в мире защита от фишинга: "Абонентам будет приходить SMS, что был звонок и его можно прослушать по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке". Теперь люди будут тыкать по ссылкам в SMS...
Пользуюсь премиум МТС: Кто звонит.
И до этого не жаловался, а теперь вообще красота будет
Хоть что-то полезное.
Холодные звонки получили какое-то новое рождение.
Но народ сейчас не склонен к общению по телефону с незнакомцами.
Как я понимаю, к спаму звонок относят на основании телефонных баз. А не ваших контактов, что за бред
Проблема в том, что вместе с горой бесполезного шлака эти все анти-спамы порой отсекают действительно важные звонки.
Например, звонок от техника из банка по поводу замены эквайрингового терминала отмечается фильтром как "Спам впаривают кредит". Поэтому никогда нельзя знать наверняка, это очередной звонок с интересным предложением выгодной выгоды или звонок по делу от контрагента.
bigdata, машинное обучение... можно уже просто сделать функцию "Блокировать всех, кроме". Нужна как воздух
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