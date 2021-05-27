В приложении пользователь может описать свои симптомы, а бот предложит возможный диагноз и поможет записаться к врачу.

Немецкий стартап Ada Health использует искусственный интеллект для онлайн-диагностики заболеваний, пишет CNBC. Оценка сервиса не раскрывается.

В приложении пользователь может описать свои симптомы, а затем ИИ-бот задаст вопросы, чтобы уточнить причину заболевания. После этого он озвучит возможные причины такого состояния и предложит способы решения проблемы.

Через Ada Health можно записаться на приём к врачу, который работает в больнице-партнёре сервиса. При этом со специалистом можно поделиться предварительной оценкой здоровья, которую составило приложение. Компания работает с клиниками, медицинскими страховщиками и медико-биологическими компаниями.

Инвестиции направят на расширение зоны присутствия в США. Также сервис работает в Германии, Великобритании, Бразилии и Индии — всего у него 6 млн пользователей. Также деньги потратят на улучшение алгоритмов, поддержку новых языков. В приложение добавят лабораторные данные и генетические тесты.

Ada Health основали в 2011 году предприниматели Клэр Новорол, Мартин Хирш и Дэниел Натрат. По собственным данным, приложение скачали уже более 11 млн раз. По данным Crunchbase, всего стартап с момента основания привлёк $159,5 млн.