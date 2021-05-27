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Евгения Евсеева

Сервис телемедицины на основе ИИ Ada Health привлёк $90 млн от Samsung и фармацевтической компании Bayer Статьи редакции

В приложении пользователь может описать свои симптомы, а бот предложит возможный диагноз и поможет записаться к врачу.

Немецкий стартап Ada Health использует искусственный интеллект для онлайн-диагностики заболеваний, пишет CNBC. Оценка сервиса не раскрывается.

В приложении пользователь может описать свои симптомы, а затем ИИ-бот задаст вопросы, чтобы уточнить причину заболевания. После этого он озвучит возможные причины такого состояния и предложит способы решения проблемы.

Через Ada Health можно записаться на приём к врачу, который работает в больнице-партнёре сервиса. При этом со специалистом можно поделиться предварительной оценкой здоровья, которую составило приложение. Компания работает с клиниками, медицинскими страховщиками и медико-биологическими компаниями.

Инвестиции направят на расширение зоны присутствия в США. Также сервис работает в Германии, Великобритании, Бразилии и Индии — всего у него 6 млн пользователей. Также деньги потратят на улучшение алгоритмов, поддержку новых языков. В приложение добавят лабораторные данные и генетические тесты.

Ada Health основали в 2011 году предприниматели Клэр Новорол, Мартин Хирш и Дэниел Натрат. По собственным данным, приложение скачали уже более 11 млн раз. По данным Crunchbase, всего стартап с момента основания привлёк $159,5 млн.

#новость #здоровье

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Eugene

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Еее.
Еще нужны портативные лаборатории. Например: Пописали на устройство утром, а ПО вам состав, статистику и рекомендации на день, в зависимости от текущего состояния анализов и индивидуальных предпочтений. Или вендинговые автоматы для анализов.

Интересно многие ли анализы уже проводятся без участия человека, когда материал исследуется только компьютером?

Также нужна программа для подробного и интересного изучения анатомии человека.
Кто знает?

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Superposition

1

Пфф.
Включаем Чумака и Кашпировского, ставим банку с водой перед монитором/макбуком и лечимся. Ваше здоровье ⚕️

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Vadim Kuznetsov

0

Кстати крутой сервис, частенько выручал. 

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Вася Пражкин

Vadim
0

Реальный кейс? А поподробней? Есть ли в Германии аналог американской системы EHR?

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Сергей Милосердов

0

В приложении пользователь может описать свои симптомы, а бот предложит возможный диагноз и поможет записаться к врачу.

Блин, не знаю конечно, как на деле, но по-моему такой подход это ужас для ипохондриков. Можно так описать симптомы, что бот тебе не к врачу записаться поможет, а место на кладбище начнет подыскивать.

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Vadim Kuznetsov

Сергей
0

На самом деле нет, там задает много дополнительных вопросов и в итоге показывает, стоит ли готовить место на кладбище или еще протянешь немного.

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KINCH

0

Я недавно установил приложение @Сбер -а, которое распознает коронавирус. Нифига оно не распознает, просто наедалово. Сбер, обратись в приложение в статье, может там выяснят причину ваших кривых рук.

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Dylani belo

0

Блин, не знаю конечно, как на деле, но по-моему такой подход это ужас для ипохондриков. Можно так описать симптомы, что бот тебе не к врачу записаться поможет

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Фундаментальный Орзэмэс

0

Алгоритмы захватят мир!:)
На самом деле такие новости хорошо накладываются на книгу homo deus если кто читал .

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