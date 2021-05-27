Сервис телемедицины на основе ИИ Ada Health привлёк $90 млн от Samsung и фармацевтической компании Bayer Статьи редакции
В приложении пользователь может описать свои симптомы, а бот предложит возможный диагноз и поможет записаться к врачу.
Немецкий стартап Ada Health использует искусственный интеллект для онлайн-диагностики заболеваний, пишет CNBC. Оценка сервиса не раскрывается.
В приложении пользователь может описать свои симптомы, а затем ИИ-бот задаст вопросы, чтобы уточнить причину заболевания. После этого он озвучит возможные причины такого состояния и предложит способы решения проблемы.
Через Ada Health можно записаться на приём к врачу, который работает в больнице-партнёре сервиса. При этом со специалистом можно поделиться предварительной оценкой здоровья, которую составило приложение. Компания работает с клиниками, медицинскими страховщиками и медико-биологическими компаниями.
Инвестиции направят на расширение зоны присутствия в США. Также сервис работает в Германии, Великобритании, Бразилии и Индии — всего у него 6 млн пользователей. Также деньги потратят на улучшение алгоритмов, поддержку новых языков. В приложение добавят лабораторные данные и генетические тесты.
Ada Health основали в 2011 году предприниматели Клэр Новорол, Мартин Хирш и Дэниел Натрат. По собственным данным, приложение скачали уже более 11 млн раз. По данным Crunchbase, всего стартап с момента основания привлёк $159,5 млн.
Еее.
Еще нужны портативные лаборатории. Например: Пописали на устройство утром, а ПО вам состав, статистику и рекомендации на день, в зависимости от текущего состояния анализов и индивидуальных предпочтений. Или вендинговые автоматы для анализов.
Интересно многие ли анализы уже проводятся без участия человека, когда материал исследуется только компьютером?
Также нужна программа для подробного и интересного изучения анатомии человека.
Кто знает?
Пфф.
Включаем Чумака и Кашпировского, ставим банку с водой перед монитором/макбуком и лечимся. Ваше здоровье ⚕️
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Кстати крутой сервис, частенько выручал.
Реальный кейс? А поподробней? Есть ли в Германии аналог американской системы EHR?
В приложении пользователь может описать свои симптомы, а бот предложит возможный диагноз и поможет записаться к врачу.
Блин, не знаю конечно, как на деле, но по-моему такой подход это ужас для ипохондриков. Можно так описать симптомы, что бот тебе не к врачу записаться поможет, а место на кладбище начнет подыскивать.
На самом деле нет, там задает много дополнительных вопросов и в итоге показывает, стоит ли готовить место на кладбище или еще протянешь немного.
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Блин, не знаю конечно, как на деле, но по-моему такой подход это ужас для ипохондриков. Можно так описать симптомы, что бот тебе не к врачу записаться поможет
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