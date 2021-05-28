В апреле ФАС завела дело на «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске.

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«Яндекс» рассказал о требованиях к сервису «обогащённых ответов» для всех партнёров:

Общие правила для всех.

Данных о сервисе должно быть достаточно, чтобы ответ точно отвечал на запрос пользователя. Например, от сервиса объявлений о продаже автомобилей потребуется вся база моделей и марок с фотографиями, которая используется в этом сервисе.

Компания самостоятельно будет обрабатывать все данные, переданные партнёрами.

Партнёры должны передавать поисковику достаточное количество данных о действиях пользователя на ресурсе партнера. Например, на сайте нужно будет установить «Яндекс.Метрику» — чтобы «Яндекс» мог проанализировать, насколько полезен был ответ и смог ли человек с его помощью решить свою задачу.

На сайтах должна поддерживаться авторизация через «Яндекс ID» и платёжную система Yandex Pay — без этого значительная часть обогащённых ответов не будет отображаться. При этом авторизоваться и совершить покупку пользователь сможет и через собственную систему сайта-партнёра.

Доступ к партнёрским ответам будет предоставлен на прозрачных коммерческих условиях.

Обогащённые ответы — это так называемые «колдунщики», сервис интерактивных ответов в результатах поиска. С помощью них пользователи могут увидеть детали о поисковых запросах — например, товары и список услуг.

Как объяснили в «Яндексе», их уже используют больше 30 тысяч компаний — среди них «ЛитРес», гипермаркет Metro и магазин бытовой техники Bork. Ещё более чем для 2 млн сайтов «Яндекс» составляет такие ответы автоматически.

При этом, говорят в компании, есть и более сложные ответы, которые опираются на большой массив данных и поэтому их настройка — технически сложный процесс. Чтобы всё работало корректно, необходимо тесное взаимодействие между «Яндексом» и партнёром. Например, такие объявления можно увидеть при поиске квартиры или машины для покупки.

Как пишет «Яндекс», «несколько крупных компаний» уже решили воспользоваться обогащёнными ответами. Тестирование сервиса начнётся в ближайшее время.

Что говорят в ИТ-коалиции, которая жаловалась на «колдунщиков»

На сервис жаловались в ФАС ИТ-компании — они обвинили «Яндекс» в продвижении собственных сервисов. В ИТ-коалиции рассказали vc.ru, что не присоединялись к сервису. По словам её исполнительного директора Игоря Наймушина, «предложения, позволяющего решить проблему», со стороны «Яндекса» не поступало.

Предложения, которые участники рынка получали раньше от «Яндекса», были направлены на то, чтобы сохранить эксклюзивные форматы выдачи за самим владельцем поисковой системы.

Важно, чтобы новое решение не оказалось очередной попыткой закрыть вопрос на словах, де-факто сохранив дискриминацию конкурентов по условиям продвижения в поисковой системе. Игорь Наймушин исполнительный директор ИТ-коалиции

В Avito рассказали vc.ru, что заявление «Яндекса» требует «серьезного анализа», чтобы дать содержательные комментарии.