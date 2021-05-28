«Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров: должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и другие Статьи редакции
В апреле ФАС завела дело на «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске.
«Яндекс» рассказал о требованиях к сервису «обогащённых ответов» для всех партнёров:
- Общие правила для всех.
- Данных о сервисе должно быть достаточно, чтобы ответ точно отвечал на запрос пользователя. Например, от сервиса объявлений о продаже автомобилей потребуется вся база моделей и марок с фотографиями, которая используется в этом сервисе.
- Компания самостоятельно будет обрабатывать все данные, переданные партнёрами.
- Партнёры должны передавать поисковику достаточное количество данных о действиях пользователя на ресурсе партнера. Например, на сайте нужно будет установить «Яндекс.Метрику» — чтобы «Яндекс» мог проанализировать, насколько полезен был ответ и смог ли человек с его помощью решить свою задачу.
- На сайтах должна поддерживаться авторизация через «Яндекс ID» и платёжную система Yandex Pay — без этого значительная часть обогащённых ответов не будет отображаться. При этом авторизоваться и совершить покупку пользователь сможет и через собственную систему сайта-партнёра.
- Доступ к партнёрским ответам будет предоставлен на прозрачных коммерческих условиях.
Обогащённые ответы — это так называемые «колдунщики», сервис интерактивных ответов в результатах поиска. С помощью них пользователи могут увидеть детали о поисковых запросах — например, товары и список услуг.
Как объяснили в «Яндексе», их уже используют больше 30 тысяч компаний — среди них «ЛитРес», гипермаркет Metro и магазин бытовой техники Bork. Ещё более чем для 2 млн сайтов «Яндекс» составляет такие ответы автоматически.
При этом, говорят в компании, есть и более сложные ответы, которые опираются на большой массив данных и поэтому их настройка — технически сложный процесс. Чтобы всё работало корректно, необходимо тесное взаимодействие между «Яндексом» и партнёром. Например, такие объявления можно увидеть при поиске квартиры или машины для покупки.
Как пишет «Яндекс», «несколько крупных компаний» уже решили воспользоваться обогащёнными ответами. Тестирование сервиса начнётся в ближайшее время.
Что говорят в ИТ-коалиции, которая жаловалась на «колдунщиков»
На сервис жаловались в ФАС ИТ-компании — они обвинили «Яндекс» в продвижении собственных сервисов. В ИТ-коалиции рассказали vc.ru, что не присоединялись к сервису. По словам её исполнительного директора Игоря Наймушина, «предложения, позволяющего решить проблему», со стороны «Яндекса» не поступало.
В Avito рассказали vc.ru, что заявление «Яндекса» требует «серьезного анализа», чтобы дать содержательные комментарии.
- Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. Служба обязала компанию прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дала месяц на исполнение решения.
- В марте двадцать российских интернет-компаний потребовали от поисковика выполнить решение регулятора. «Яндекс» заявил, что исполнение решения потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков на один месяц.
- В апреле ФАС завела антимонопольное дело на «Яндекс». В нём объединили также жалобы «Кассир.ру», который обвинил компанию в недобросовестной конкуренции в 2019 году, и Wildberries. Дело рассмотрят 9 июня.
Ну или идите в гугл, бинг и дактуго.
Жестко, но справедливо. Если ИТ-коалиции что-то не нравиться пусть создадут свой поиск без колдунщиков и минусинска.
24 года развивать компанию, чтобы в 2021 получить иск от халуев, гонящимися за халявным трафиком.
За холявным трафиком? Это поисковая сеть чувак. Они вообще строились (когда-то) на свободе информации и актуальности выдачи для пользователя))
Она же не сама по себе строилась, кто-то эту стройку сначала придумал, оплатил, а потом рекламировал, пока все остальные получали бесплатный трафик на свои коммерческие продукты.
Авиационный
Если б не коммерческие продукты, а также информационные сайты и тд этот поисковик был бы нахуй никому не нужен ;)
А ниче что люди пользовались всем этим потому что рассчитывали на свободную и актуальную информацию?
А их как бы сейчас ну, нагибают.
Так то когда то.😁 когда и доллар был по 20
Веет очередным холиваром.
Сейчас одни будут говорить, что яндекс просит слишком много, а другие, что всё справедливо.
Авиационный самолет
Несправедливо, Яндекс просит слишком мало.
Сломаю систему 🤪
А потом в тему ворвется борец со злом, который будет в истерике биться и требовать удалить статью, так как это реклама Яндекса, а против его монополии и борется ФАС.
"Колдунщики"?
Это от слова "cold", по типу "холодного запуска"? Или всё-таки от слова "колдовать", по типу магии в ИТ?
https://yandex.ru/support/search/wizards.html
судя по ссылке, все таки магия)
требования могут быть разными. примечательно, что их сформулировали только сейчас.
"Яндекс приглашает опробовать новую возможность всех заинтересованных участников рынка." — то есть ФАС все правильно возбудился и до этого момента Я недобросовестно конкурировал?
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