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Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров: должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и другие Статьи редакции

В апреле ФАС завела дело на «Яндекс» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске.

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Форум
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«Яндекс» рассказал о требованиях к сервису «обогащённых ответов» для всех партнёров:

  • Общие правила для всех.
  • Данных о сервисе должно быть достаточно, чтобы ответ точно отвечал на запрос пользователя. Например, от сервиса объявлений о продаже автомобилей потребуется вся база моделей и марок с фотографиями, которая используется в этом сервисе.
  • Компания самостоятельно будет обрабатывать все данные, переданные партнёрами.
  • Партнёры должны передавать поисковику достаточное количество данных о действиях пользователя на ресурсе партнера. Например, на сайте нужно будет установить «Яндекс.Метрику» — чтобы «Яндекс» мог проанализировать, насколько полезен был ответ и смог ли человек с его помощью решить свою задачу.
  • На сайтах должна поддерживаться авторизация через «Яндекс ID» и платёжную система Yandex Pay — без этого значительная часть обогащённых ответов не будет отображаться. При этом авторизоваться и совершить покупку пользователь сможет и через собственную систему сайта-партнёра.
  • Доступ к партнёрским ответам будет предоставлен на прозрачных коммерческих условиях.

Обогащённые ответы — это так называемые «колдунщики», сервис интерактивных ответов в результатах поиска. С помощью них пользователи могут увидеть детали о поисковых запросах — например, товары и список услуг.

Как объяснили в «Яндексе», их уже используют больше 30 тысяч компаний — среди них «ЛитРес», гипермаркет Metro и магазин бытовой техники Bork. Ещё более чем для 2 млн сайтов «Яндекс» составляет такие ответы автоматически.

При этом, говорят в компании, есть и более сложные ответы, которые опираются на большой массив данных и поэтому их настройка — технически сложный процесс. Чтобы всё работало корректно, необходимо тесное взаимодействие между «Яндексом» и партнёром. Например, такие объявления можно увидеть при поиске квартиры или машины для покупки.

Как пишет «Яндекс», «несколько крупных компаний» уже решили воспользоваться обогащёнными ответами. Тестирование сервиса начнётся в ближайшее время.

Что говорят в ИТ-коалиции, которая жаловалась на «колдунщиков»

На сервис жаловались в ФАС ИТ-компании — они обвинили «Яндекс» в продвижении собственных сервисов. В ИТ-коалиции рассказали vc.ru, что не присоединялись к сервису. По словам её исполнительного директора Игоря Наймушина, «предложения, позволяющего решить проблему», со стороны «Яндекса» не поступало.

Предложения, которые участники рынка получали раньше от «Яндекса», были направлены на то, чтобы сохранить эксклюзивные форматы выдачи за самим владельцем поисковой системы.
Важно, чтобы новое решение не оказалось очередной попыткой закрыть вопрос на словах, де-факто сохранив дискриминацию конкурентов по условиям продвижения в поисковой системе.

Игорь Наймушин
исполнительный директор ИТ-коалиции

В Avito рассказали vc.ru, что заявление «Яндекса» требует «серьезного анализа», чтобы дать содержательные комментарии.

  • Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. Служба обязала компанию прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дала месяц на исполнение решения.
  • В марте двадцать российских интернет-компаний потребовали от поисковика выполнить решение регулятора. «Яндекс» заявил, что исполнение решения потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков на один месяц.
  • В апреле ФАС завела антимонопольное дело на «Яндекс». В нём объединили также жалобы «Кассир.ру», который обвинил компанию в недобросовестной конкуренции в 2019 году, и Wildberries. Дело рассмотрят 9 июня.
Почему «Яндекс» обвиняют в дискриминации других…
Аргументы участников конфликта и мнения экспертов по поиску.
vc.ru

#новость #яндекс

21 21 комментарий
8
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Первичный Валера

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Красиво сработал Яндекс.

Расскройте всю аналитику, добавьте базу по товарам всю, добавьте нашу платежную систему чтобы мы с эквайринга деньги получали и видели сколько вы зарабатывайте.

И раком еще раз в месяц пожалуйста)

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Станислав Назаров

Первичный
1

Ну или идите в гугл, бинг и дактуго.
Жестко, но справедливо. Если ИТ-коалиции что-то не нравиться пусть создадут свой поиск без колдунщиков и минусинска. 

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Anton Kozlov

Станислав
1

Так они и делают этот поиск. Из Яндекса

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Roman Patsev

1

24 года развивать компанию, чтобы в 2021 получить иск от халуев, гонящимися за халявным трафиком.

Ответить

Первичный Валера

Roman
8

За холявным трафиком? Это поисковая сеть чувак. Они вообще строились (когда-то) на свободе информации и актуальности выдачи для пользователя))

Ответить

Roman Patsev

Первичный
–3

Она же не сама по себе строилась, кто-то эту стройку сначала придумал, оплатил, а потом рекламировал, пока все остальные получали бесплатный трафик на свои коммерческие продукты.

Ответить

Авиационный

Roman
1

Если б не коммерческие продукты, а также информационные сайты и тд этот поисковик был бы нахуй никому не нужен ;)

Ответить

Первичный Валера

Roman
0

А ниче что люди пользовались всем этим потому что рассчитывали на свободную и актуальную информацию?
А их как бы сейчас ну, нагибают.

Ответить

Александр Щербатов

Первичный
0

Так то когда то.😁 когда и доллар был по 20

Ответить

Первичный Валера

Алексан…
0

Так один в один та же хурма 😁😁😁))

Ответить

Михаил Кобзарёв

Алексан…
0

Тогда он был по 5

Ответить

Юрий Белкин

2

Веет очередным холиваром.
Сейчас одни будут говорить, что яндекс просит слишком много, а другие, что всё справедливо.

Ответить

Авиационный самолет

Юрий
15

Несправедливо, Яндекс просит слишком мало.
Сломаю систему 🤪

Ответить

Юрий Белкин

Авиационный
0

Ты просто крэйзи!

Ответить

Vladislav Stan

Юрий
3

А потом в тему ворвется борец со злом, который будет в истерике биться и требовать удалить статью, так как это реклама Яндекса, а против его монополии и борется ФАС.

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Василий

5

А чего это? Анальный зонд не нужно, чтобы в колдунщики уметь?

Ответить

Nikolay Isaev

0

Как можно юзать яд?

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Julia Eronina

0

"Колдунщики"? 
Это от слова "cold", по типу "холодного запуска"? Или всё-таки от слова "колдовать", по типу магии в ИТ?

Ответить

Илюша Шантарамка

Julia
1

https://yandex.ru/support/search/wizards.html
судя по ссылке, все таки магия)

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Aleksandr Starikov-Razborov

0

требования могут быть разными. примечательно, что их сформулировали только сейчас.

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Aleksandr Starikov-Razborov

0

"Яндекс приглашает опробовать новую возможность всех заинтересованных участников рынка." — то есть ФАС все правильно возбудился и до этого момента Я недобросовестно конкурировал?

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