Business Insider: Google отслеживала геолокацию даже при отключённой функции и затрудняла поиск настроек приватности Статьи редакции
Компания также оказывала давление на производителей, чтобы настройки держали скрытыми в глубинах интерфейса для пользователей Android, утверждает издание.
Google продолжала собирать данные о геолокации пользователей даже после отключения настройки «Делиться местоположением», сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Компания также специально усложняла поиск настроек приватности для пользователей Android, говорится в неотредактированных судебных документах, попавших в распоряжение издания.
Google не только сама затрудняла поиск настроек приватности, но и оказывала давление на производителей, чтобы настройки держали скрытыми в глубинах интерфейса, так как они стали популярны среди пользователей. В документах упоминается вопрос одного из сотрудников компании, который интересовался, «нет ли способа сообщить своё местоположение стороннему приложению, кроме Google».
В разговоре с The Verge представитель Google Хосе Кастанеда обвинил в компрометации компании «конкурентов, стоявших за иском».
Генпрокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск к Google в мае прошлого года. Он заявил, что компания незаконно отслеживает местоположение пользователей и сохраняет эти инструменты работающими в фоновом режиме, даже если пользователь отключает их в соответствующих настройках. Как предполагалось в иске, Google отслеживала геолокацию для отдельных функций и прекратила практику только когда пользователи отключили настройку на системном уровне.
Ранее сообщалось, что Google в 2022 году будет давать пользователям расширенную информацию о том, какие данные собирают у них приложения.
Уверен, что Apple, Microsoft делают тоже самое. Приватность в современном мире — миф.
Это точно. Никакой приватности в наше время быть не может. И, честно говоря, от таких мыслей страшно становится.
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