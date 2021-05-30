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Новости TJ

Business Insider: Google отслеживала геолокацию даже при отключённой функции и затрудняла поиск настроек приватности Статьи редакции

Компания также оказывала давление на производителей, чтобы настройки держали скрытыми в глубинах интерфейса для пользователей Android, утверждает издание.

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Google продолжала собирать данные о геолокации пользователей даже после отключения настройки «Делиться местоположением», сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Компания также специально усложняла поиск настроек приватности для пользователей Android, говорится в неотредактированных судебных документах, попавших в распоряжение издания.

Google не только сама затрудняла поиск настроек приватности, но и оказывала давление на производителей, чтобы настройки держали скрытыми в глубинах интерфейса, так как они стали популярны среди пользователей. В документах упоминается вопрос одного из сотрудников компании, который интересовался, «нет ли способа сообщить своё местоположение стороннему приложению, кроме Google».

В разговоре с The Verge представитель Google Хосе Кастанеда обвинил в компрометации компании «конкурентов, стоявших за иском».

Мы всегда встраивали настройки конфиденциальности в наши продукты и предоставляли надёжные средства контроля за данными о местоположении.

Хосе Кастаньеда
представитель Google

Генпрокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск к Google в мае прошлого года. Он заявил, что компания незаконно отслеживает местоположение пользователей и сохраняет эти инструменты работающими в фоновом режиме, даже если пользователь отключает их в соответствующих настройках. Как предполагалось в иске, Google отслеживала геолокацию для отдельных функций и прекратила практику только когда пользователи отключили настройку на системном уровне.

Ранее сообщалось, что Google в 2022 году будет давать пользователям расширенную информацию о том, какие данные собирают у них приложения.

#новости #google

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Igor Chimbur

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Уверен, что Apple, Microsoft делают тоже самое. Приватность в современном мире — миф.

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Бумажный ключ

Igor
1
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Володя Степанов

Igor
0

Это точно. Никакой приватности в наше время быть не может. И, честно говоря, от таких мыслей страшно становится. 

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Сергей Милосердов

1

Ну следили и следили

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Виктор Гусев

0

И почему я не удивлен? Делают, что хотят. 

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Captain

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И ведь все как в том анекдоте. "Добровольно и с песнями..." (с)

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Kaisa iam

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Ваша учетная запись не имеет права участвовать в программе

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Степан Марципан

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Ну всегда есть кнопочные телефоны)

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