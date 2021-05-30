Компания также оказывала давление на производителей, чтобы настройки держали скрытыми в глубинах интерфейса для пользователей Android, утверждает издание.

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Google продолжала собирать данные о геолокации пользователей даже после отключения настройки «Делиться местоположением», сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Компания также специально усложняла поиск настроек приватности для пользователей Android, говорится в неотредактированных судебных документах, попавших в распоряжение издания.

Google не только сама затрудняла поиск настроек приватности, но и оказывала давление на производителей, чтобы настройки держали скрытыми в глубинах интерфейса, так как они стали популярны среди пользователей. В документах упоминается вопрос одного из сотрудников компании, который интересовался, «нет ли способа сообщить своё местоположение стороннему приложению, кроме Google».

В разговоре с The Verge представитель Google Хосе Кастанеда обвинил в компрометации компании «конкурентов, стоявших за иском».

Мы всегда встраивали настройки конфиденциальности в наши продукты и предоставляли надёжные средства контроля за данными о местоположении. Хосе Кастаньеда представитель Google

Генпрокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск к Google в мае прошлого года. Он заявил, что компания незаконно отслеживает местоположение пользователей и сохраняет эти инструменты работающими в фоновом режиме, даже если пользователь отключает их в соответствующих настройках. Как предполагалось в иске, Google отслеживала геолокацию для отдельных функций и прекратила практику только когда пользователи отключили настройку на системном уровне.