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Сервисы
Евгения Евсеева

Сервис для юридического закрепления устных договорённостей e-gree привлёк $1 млн от Impulse VC и AltaIR Capital Статьи редакции

Он позволяет составлять различные документы — от брачных договоров до завещания.

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Приложение e-gree позволяет людям без профильного образования закреплять деловые и личные договорённости юридическими документами, рассказали vc.ru в сервисе.

Лид-инвестором раунда стал Impulse VC, участниками раунда также стали фонд Игоря Рябенького AltaIR Capital, участники венчурного клуба AltaClub и австралийская супермодель Джессика Кахавати.

Инвестиции команда направит на доработку продукта, PR и маркетинг в США. Условия инвестиций и оценка компании не раскрываются.

e-gree основали в 2020 году предприниматели Илья Флакс и Араз Мамет и американский юрист Кит Фрейзер. В проект вкладывались Наталья Водянова и правнук Зигмунда Фрейда — Мэтью Фрейд.

Через e-gree пользователи фиксируют условия спора, юридически защищают передачу чувствительной информации или файла, условия денежных займов, заключают брачные контракты и составляют завещания и другие документы.

От пользователя требуется выбрать подходящий контракт из заранее подготовленных документов, внести свои данные и отправить другому пользователю на подпись. Для подписания достаточно установить приложение e-gree и принять условия договора.

Сервис работает по подписке — первые три контракта бесплатные, затем 1190 рублей в месяц, либо 3150 рублей в год.

Англоязычная версия e-gree уже доступна в App Store и Google Play по всему миру — по собственным данным, общее число пользователей уже превышает 10 тысяч. В апреле 2021 года приложение запустили на русском языке, также готовится адаптация еще на семи языках, среди них испанский, французский и итальянский.

#новость #документы

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