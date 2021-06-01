С учётом инвестиций оценка стартапа превысила $100 млн.

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Раунд возглавил Baring Vostok при участии фондов YellowRockets, вьетнамо-американский Dragon Capital, I2BF, AngelDesk, Softline Ventures, бизнес-ангелов Сергея Дашкова, Антона Литвякова и других, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки стороны не раскрывают.

ElectroNeek планирует потратить деньги на расширение команд на рынках Северной и Латинской Америки, Европы, на Ближнем Востоке и в Индии, а также на развитие продуктовой линейки и экосистемы для клиентов и партнёров.

Компанию в 2019 году основали Сергей Юдовский, Дмитрий Карпов, Михаил Рожин и Алексей Астафьев. Её основной продукт — среда разработки Studio Pro. Инструмент позволяет в короткие сроки разрабатывать и внедрять программных роботов и автоматизировать повторяющиеся рутинные задачи.

Кроме распознавания первичной документации, внесения данных из любых источников в Excel, 1С и другие системы, обработки счетов и актов, программные роботы автоматизируют формирование и отправку управленческих отчётов, поиск и структурирование тендеров и другие. По данным компании, программа способна ускорить выполнение повторяющихся задач до 100 раз.

Годовая подписка стоит от 525 тысяч рублей: в неё входят лицензии на продукты, набор услуг и преимущества нахождения в экосистеме — обучение, техподдержка, поддержка разработки. У компании, по собственным данным, свыше 250 клиентов, в том числе Electrolux, «Белуга», Timepad и другие. Более 70% клиентов — системные интеграторы.

Среди компаний, разрабатывающих похожие решения, сооснователь и директор по развитию Алексей Астафьев называет UiPath и Automation Anywhere, но отмечает, что сходство «только поверхностное».

На российском рынке нет RPA-вендоров (RPA — robotic process automation), которые предлагали бы бизнес-модель, схожую с моделью ElectroNeek — RPA-боты без платы за лицензии. За счёт этого (пользователи платят только за среду разработки) компании могут безгранично масштабировать автоматизацию. Традиционно в RPA-отрасли конечный клиент платит вендору за среду разработки (студию), а также за каждый автоматизированный процесс. Алексей Астафьев сооснователь ElectroNeek