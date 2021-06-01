Сервис автоматизации рутинных задач ElectroNeek с основателями из России привлёк $20 млн от Baring Vostok и других Статьи редакции
С учётом инвестиций оценка стартапа превысила $100 млн.
Раунд возглавил Baring Vostok при участии фондов YellowRockets, вьетнамо-американский Dragon Capital, I2BF, AngelDesk, Softline Ventures, бизнес-ангелов Сергея Дашкова, Антона Литвякова и других, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки стороны не раскрывают.
ElectroNeek планирует потратить деньги на расширение команд на рынках Северной и Латинской Америки, Европы, на Ближнем Востоке и в Индии, а также на развитие продуктовой линейки и экосистемы для клиентов и партнёров.
Компанию в 2019 году основали Сергей Юдовский, Дмитрий Карпов, Михаил Рожин и Алексей Астафьев. Её основной продукт — среда разработки Studio Pro. Инструмент позволяет в короткие сроки разрабатывать и внедрять программных роботов и автоматизировать повторяющиеся рутинные задачи.
Кроме распознавания первичной документации, внесения данных из любых источников в Excel, 1С и другие системы, обработки счетов и актов, программные роботы автоматизируют формирование и отправку управленческих отчётов, поиск и структурирование тендеров и другие. По данным компании, программа способна ускорить выполнение повторяющихся задач до 100 раз.
Годовая подписка стоит от 525 тысяч рублей: в неё входят лицензии на продукты, набор услуг и преимущества нахождения в экосистеме — обучение, техподдержка, поддержка разработки. У компании, по собственным данным, свыше 250 клиентов, в том числе Electrolux, «Белуга», Timepad и другие. Более 70% клиентов — системные интеграторы.
Среди компаний, разрабатывающих похожие решения, сооснователь и директор по развитию Алексей Астафьев называет UiPath и Automation Anywhere, но отмечает, что сходство «только поверхностное».
По прогнозу аналитической компании Gartner, в 2021 году выручка на глобальном рынке от RPA-решений достигнет $1,89 млрд (+19,5% год к году). Без последнего раунда ElectroNeek привлёк $3,7 млн, следует из данных Crunchbase. В штате более 75 человек, финансовые показатели стартап не раскрывает.
я тоже трачу много времени на автоматизацию задач которые занимают мало времени, давайте $100 млн.
Капец какой потенциал видят инвесторы. При текущей выручке 100 млн рублей в год, оценка компании идёт за 100 мультов баксов. Это не ирония, ведь наверняка у инвесторов которые вложились гораздо больше информации, чем у обывателя. Вот что значит вложились перспективно ))
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