Сервисы
Таня Боброва

«Яндекс» разрешил пользователям удалять некоторые собранные о них данные Статьи редакции

Например, можно стереть историю запросов к «Алисе» или сведения о посещённых местах.

  • Инструмент для управления данными появился в личном кабинете «Яндекс ID» в разделе «Управление аккаунтом», рассказали vc.ru в компании. Чтобы получить доступ к нему, нужно ввести код подтверждения, который придёт на привязанный к аккаунту номер.
  • Пользователи смогут запросить архив с информацией, которую накопили о них более чем 50 сервисов компании. На подготовку архива нужно несколько дней, после чего на почту пользователя придёт письмо, а файл с архивом появится в «Яндекс ID».
  • Сейчас удалить данные можно из голосового помощника «Алиса», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». До конца 2021 года в список войдут все основные сервисы компании.
  • Большая часть данных стирается с серверов в течение суток, уточнили в «Яндексе». Некоторые сведения по закону нужно хранить определённое время — их компания перестаёт обрабатывать сразу после запроса и удаляет после установленного срока. Данные — части сервиса, например панорамы в «Картах», нельзя удалить полностью, они обезличиваются.
  • Процесс удаления данных отменить нельзя. В компании предупредили, что в некоторых случаях возможности сервисов будут ограничены: например, без информации об истории прослушиваний, лайков и дизлайков рекомендации «Музыки» будут неточными.
Управление данными в личном кабинете «Яндекс»

#новость #яндекс

2067 просмотров
20 20 комментариев
14
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Вася Пражкин

5

Сейчас товарищ майор где-то в кабинетике:

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Александр Кучеряев

Вася
1

Скорее вот так, типо " у них были все эти данные?"

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BearStrikesBack

4

Чтобы получить данные о себе, я должен подтвердить, что мой сохранённый номер телефона актуальный или предоставить новый актуальный номер телефона. Яндекс, такой Яндекс. Даже тут пытается собрать инфу.

Ответить

Михаил Анюков

BearStrikesBack
1

Ну это прям какая-то базовая история с номером, всё же делается по этой схеме, в противном случае кто-то другой мог бы заставить вас слушать меладзе вместо любэ

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Ну и хорошо, надеюсь кнопки рабочие

Ответить

Антон Волков

Roman
6

Для упокоения пользователей. Только функционала ноль будет 

Ответить

Ничего личного, но

Антон
4

мб сначала стоит потыкать, лол?

Ответить

Stan 1

Ничего
5

А где гарантия, что это именно удаление, а не просто пометка "удалено"? Насколько я понимаю законы в области СОРМ, полное удаление ему противоречит. А значит - это для успокоения пользователей.

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Konstantin

Stan
1

Угу. Статья 10.1. Обязанности организатора распространения информации в сети "Интернет". Информацию о фактах обмена информацией нужно хранить до года, сами сообщения - до полугода.

Но в заметке так и написано - сами перестают использовать сразу же, фактическое удаление после оговоренного законом срока.

Ответить

Stan 1

Konstan…
0

Так вот и вопрос в ценности этой фичи :) Сейчас, когда за репосты дают реальные сроки, ценность именно в фактическом удалении, чего по закону делать нельзя.

А удаление просто своей истории..... Не вижу особо применения. Чтобы рекламу таргетированную не показывали? Ну допустим. А еще для чего?

Ответить

Ничего личного

Stan
0

ну так после удаления попробуйте выгрузить новый архив, чтобы посмотреть, какие данные остались, а какие нет.
ну или в карты зайти можно, посмотреть последние посещаемые, ну или в музыку, если вы там, конечно, сидите

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Антон
5

упокоения

Яндекс.Отпевание

Ответить

Антон Волков

3

Да все мы удалили, чё ссыте 

Ответить

Папа Римский

1

Удалится ли эта инфа с серверов Яндекса и сторонних сервисов, с которыми этими данными Яндекс поделился, вот в чем вопрос?

Ответить

Konstantin

Папа
0

Если вы продолжаете пользоваться Яндексом, то даже после удаления старой информации он будет продолжать копить новую. Если вы прекращаете использование - то старая информация тоже не особо полезна. Так что тут подвоха особого искать не стоит, за одним исключением - для органов будут хранить архив минимум полгода. Существенным исключением, надо сказать.

Те, с кем уже поделились, разумеется, удалять у себя ничего не будут.

Ответить

Артур Кожевников

1

Чтобы получить доступ к нему, нужно ввести код подтверждения, который придёт на привязанный к аккаунту номер

Хочешь удалить данные - а вынужден номер привязывать. Смекал очка по-яндексовски. Не проще ли удалить аккаунт и больше не пользоваться его сервисами?

Ответить

Ничего личного, но

0

ваау, прогресс добрался и до нашего дома

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

рекомендации «Музыки» будут неточными.

Вместо рамштайна лесоповал, вместо гриндэй альбина сексова
ЗЫ Но это не точно

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ARTEM IGOREVITCH

0

А как запросить эту инфу в Яндексе ?

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Дмитрий Шусов

0

это то, чего мне не хватает в вк😁 

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