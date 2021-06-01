«Яндекс» разрешил пользователям удалять некоторые собранные о них данные Статьи редакции
Например, можно стереть историю запросов к «Алисе» или сведения о посещённых местах.
- Инструмент для управления данными появился в личном кабинете «Яндекс ID» в разделе «Управление аккаунтом», рассказали vc.ru в компании. Чтобы получить доступ к нему, нужно ввести код подтверждения, который придёт на привязанный к аккаунту номер.
- Пользователи смогут запросить архив с информацией, которую накопили о них более чем 50 сервисов компании. На подготовку архива нужно несколько дней, после чего на почту пользователя придёт письмо, а файл с архивом появится в «Яндекс ID».
- Сейчас удалить данные можно из голосового помощника «Алиса», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». До конца 2021 года в список войдут все основные сервисы компании.
- Большая часть данных стирается с серверов в течение суток, уточнили в «Яндексе». Некоторые сведения по закону нужно хранить определённое время — их компания перестаёт обрабатывать сразу после запроса и удаляет после установленного срока. Данные — части сервиса, например панорамы в «Картах», нельзя удалить полностью, они обезличиваются.
- Процесс удаления данных отменить нельзя. В компании предупредили, что в некоторых случаях возможности сервисов будут ограничены: например, без информации об истории прослушиваний, лайков и дизлайков рекомендации «Музыки» будут неточными.
Сейчас товарищ майор где-то в кабинетике:
Чтобы получить данные о себе, я должен подтвердить, что мой сохранённый номер телефона актуальный или предоставить новый актуальный номер телефона. Яндекс, такой Яндекс. Даже тут пытается собрать инфу.
Ну это прям какая-то базовая история с номером, всё же делается по этой схеме, в противном случае кто-то другой мог бы заставить вас слушать меладзе вместо любэ
Ну и хорошо, надеюсь кнопки рабочие
Для упокоения пользователей. Только функционала ноль будет
мб сначала стоит потыкать, лол?
Угу. Статья 10.1. Обязанности организатора распространения информации в сети "Интернет". Информацию о фактах обмена информацией нужно хранить до года, сами сообщения - до полугода.
Но в заметке так и написано - сами перестают использовать сразу же, фактическое удаление после оговоренного законом срока.
Так вот и вопрос в ценности этой фичи :) Сейчас, когда за репосты дают реальные сроки, ценность именно в фактическом удалении, чего по закону делать нельзя.
А удаление просто своей истории..... Не вижу особо применения. Чтобы рекламу таргетированную не показывали? Ну допустим. А еще для чего?
ну так после удаления попробуйте выгрузить новый архив, чтобы посмотреть, какие данные остались, а какие нет.
ну или в карты зайти можно, посмотреть последние посещаемые, ну или в музыку, если вы там, конечно, сидите
Удалится ли эта инфа с серверов Яндекса и сторонних сервисов, с которыми этими данными Яндекс поделился, вот в чем вопрос?
Если вы продолжаете пользоваться Яндексом, то даже после удаления старой информации он будет продолжать копить новую. Если вы прекращаете использование - то старая информация тоже не особо полезна. Так что тут подвоха особого искать не стоит, за одним исключением - для органов будут хранить архив минимум полгода. Существенным исключением, надо сказать.
Те, с кем уже поделились, разумеется, удалять у себя ничего не будут.
Чтобы получить доступ к нему, нужно ввести код подтверждения, который придёт на привязанный к аккаунту номер
Хочешь удалить данные - а вынужден номер привязывать. Смекал очка по-яндексовски. Не проще ли удалить аккаунт и больше не пользоваться его сервисами?
рекомендации «Музыки» будут неточными.
Вместо рамштайна лесоповал, вместо гриндэй альбина сексова
ЗЫ Но это не точно
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