За первый месяц после старта продаж компания продала 10 тысяч устройств.

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В октябре 2020 года лампу с двумя камерами и сенсорным экраном представила ByteDance, создатель TikTok. За первый месяц в Китае раскупили 10 тысяч ламп, пишет WSJ.

«Умная» лампа для наблюдения за детьми ByteDance

Первая камера лампы обращена к ребёнку, другая — передаёт картинку над ним. Родители используют устройство, чтобы удалённо следить за детьми во время учёбы дома.

У лампы есть сенсорный экран размером со смартфон, который с помощью искусственного интеллекта даёт подсказки по задачам и трудным словам. А тёплый свет не портит зрение детей во время чтения.

Базовая модель стоит $120 (примерно 8800 рублей). Модернизированная модель за $170 (примерно 12500 рублей) вышла в начале мая и сразу была распродана. Она отправляет родителям оповещения и фотографии, когда дети сутулятся.

ByteDance утверждает, что разработала «умную» лампу после нескольких месяцев консультаций с двумя тысячами китайских семей.

В марте китайская компания Tencent заявила, что представит свою версию лампы для домашних заданий с искусственным интеллектом.