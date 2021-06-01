«Умная» лампа от ByteDance стала хитом продаж в Китае — она помогает родителям следить за детьми во время учёбы дома Статьи редакции
За первый месяц после старта продаж компания продала 10 тысяч устройств.
В октябре 2020 года лампу с двумя камерами и сенсорным экраном представила ByteDance, создатель TikTok. За первый месяц в Китае раскупили 10 тысяч ламп, пишет WSJ.
Первая камера лампы обращена к ребёнку, другая — передаёт картинку над ним. Родители используют устройство, чтобы удалённо следить за детьми во время учёбы дома.
У лампы есть сенсорный экран размером со смартфон, который с помощью искусственного интеллекта даёт подсказки по задачам и трудным словам. А тёплый свет не портит зрение детей во время чтения.
Базовая модель стоит $120 (примерно 8800 рублей). Модернизированная модель за $170 (примерно 12500 рублей) вышла в начале мая и сразу была распродана. Она отправляет родителям оповещения и фотографии, когда дети сутулятся.
ByteDance утверждает, что разработала «умную» лампу после нескольких месяцев консультаций с двумя тысячами китайских семей.
В марте китайская компания Tencent заявила, что представит свою версию лампы для домашних заданий с искусственным интеллектом.
- Некоторые родители нанимают для наблюдения за детьми учителей. WSJ приводит в пример Ни Ин из Шанхая, которая потратила $350 (примерно 25 тысяч рублей) за три месяца, чтобы трое учителей ежедневно наблюдали за выполнением домашней работы её 10-летней дочери с помощью лампы ByteDance.
- В 2020 году в китайских школах начали применять технологии для наблюдения за детьми. Например, ученики надевают на голову повязки, которые отслеживают активность мозга и уровень концентрации, и форму с возможностью отследить геолокацию. В детских садах используют роботов, которые контролируют посещаемость, проводят занятия и анализируют поведение детей, сообщает WSJ.
кто-нибудь, закройте уже технологии, плес.
зря мы их открыли.
конца и края нет этой антиутопии.
Мечта любого диктатора: люди, живущие под камеру 24 часа в сутки под наблюдением искусственного интеллекта, который подсказывает что можно и нельзя делать. И при этом человек ещё сам за это платит и с детства не понимает, что можно жить иначе.
Китай приблизился к этому максимально близко.
Сперва они делают из детей деградантов, способных только свайпать ленту ТикТока, затем им создают пластмассового надзирателя :)
Это как толкать наркоту и открывать рехабы одновременно
Как много всего "умного" стало. Правда ощущение, что оно мало помогает, скорее перенагружает человека и адаптирует его к новым реалиям
А если ребёнок начинает сутулиться, то стал бьет его током😁
Ну а если серьезно, то это же Китай) нам не понять
""ученики надевают на голову повязки, которые отслеживают активность мозга
Жалко детишек и какая то ностальгия по нашему детству... голову не забивали технологиями. Просто страшно за будущее..
"с помощью искусственного интеллекта даёт подсказки по задачам и трудным словам" - -то думал, там можно палить, решает ли ребенок сам, а не гуглит, а тут наоборот - "смотри как мы ему подсказываем"
нужно чтобы еще удаленно можно было механической ладошкой шлепнуть
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