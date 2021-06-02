«Тинькофф» предложил создать систему анализа входящих звонков для поиска операторов, обслуживающих мошенников Статьи редакции
Система может быть эффективной, но распространение санкций может оставить на рынке только крупных операторов.
- Компания предлагает создать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.
- По словам представителя банка, инициатива направлена не на ужесточение наказания операторов или блокировку звонков, а на то, чтобы сформировать реальную статистику по мошенническим звонкам. Система позволит отрегулировать ситуацию, накладывая санкции на недобросовестных операторов.
- Если клиент сообщил банку о мошенническом звонке, то банк уведомляет об этом СУАТМ. Система выясняет у оператора клиента, кто инициировал звонок. Если оператор сам инициировал звонок, а не принял от другого, то, возможно, он обслуживает мошенников и не контролирует использование номеров.
- Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что предложения «Тинькофф Банка» находятся в работе и формируется рабочая группа.
- Представитель банка сообщил, что СУАТМ должна работать под руководством Роскомнадзора или МВД, так как операторы связи по закону обязаны отвечать на их запросы. В Роскомнадзоре ответили, что они заинтересованы и готовы принять участие в обсуждении инициативы.
- Директор департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаил Иванов считает, что система может быть эффективной, но санкции могут сократить количество операторов на рынке, оставив только крупных.
- На территории России действуют более сотни операторов связи. В четвёрку лидеров рынка входят МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2.
Будет забавно, если окажется, что большая часть мошейников на СберМобайл тусит...
Операторы тупо выполняют свою работу. Странно вообще предъявлять им претензии.
Мошенники берут симки разных операторов (или где дешевле) и звонят.
Я могу подменить номер на любой?, даже на тот который не покупала и он принадлежит другому частному лицу?
насколько я знаю, даже с 900 можно позвонить при желании)
при желании и голос в real time можно подменить, надо только иметь желания на rtx 3080
voice cloning технологии и на менее серьезных GPU сработают
Я и так знаю их всех, можно же просто открыть список операторов.
Как правило они звонят с МГТС
Фигня какая то. У МВД и так хватает полномочий. Они не работают даже когда им на блюдце приносишь мошенников.
Еще больше гайки закрутить, вместо реальных дел.
Блин. Это действительно реально? Я уже разочаровалась во всем, мошенники везде и по всюду. Будет очень круто если это заработает
Комментарий удален
Вопрос, а в какой мере операторы сейчас отвечают за действия своих клиентов?
Хрен с ним с мошенниками, как от звонящих роботов избавиться. В день стабильно 2-3 звонка.
А пока Тинькофф (ну и другие тоже) мог бы дать возможность своим пользователям блокировать звонки от определенных операторов, например, МТТ. Звонок от МТТ в 99,99% случаях спам или мошенничество.
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