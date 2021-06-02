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Nazigul Jusupova

«Тинькофф» предложил создать систему анализа входящих звонков для поиска операторов, обслуживающих мошенников Статьи редакции

Система может быть эффективной, но распространение санкций может оставить на рынке только крупных операторов.

  • Компания предлагает создать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.
  • По словам представителя банка, инициатива направлена не на ужесточение наказания операторов или блокировку звонков, а на то, чтобы сформировать реальную статистику по мошенническим звонкам. Система позволит отрегулировать ситуацию, накладывая санкции на недобросовестных операторов.
  • Если клиент сообщил банку о мошенническом звонке, то банк уведомляет об этом СУАТМ. Система выясняет у оператора клиента, кто инициировал звонок. Если оператор сам инициировал звонок, а не принял от другого, то, возможно, он обслуживает мошенников и не контролирует использование номеров.
  • Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что предложения «Тинькофф Банка» находятся в работе и формируется рабочая группа.
  • Представитель банка сообщил, что СУАТМ должна работать под руководством Роскомнадзора или МВД, так как операторы связи по закону обязаны отвечать на их запросы. В Роскомнадзоре ответили, что они заинтересованы и готовы принять участие в обсуждении инициативы.
  • Директор департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаил Иванов считает, что система может быть эффективной, но санкции могут сократить количество операторов на рынке, оставив только крупных.
  • На территории России действуют более сотни операторов связи. В четвёрку лидеров рынка входят МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

#новость #тинькофф

1635 просмотров
28 28 комментариев
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28 комментариев
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Александр Привалов

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Будет забавно, если окажется, что большая часть мошейников на СберМобайл тусит...

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Voin Mraka

Александр
4

достаточно будет ликвидировать службу безопасность Сберанка :D

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Александр Якунин

Александр
0

На Теле2 тинькофф скорее

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Denis Kiselev

5

Ну - годное предложение.

Хоть какой то реальный метод

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Эмилия Теплова

0

Операторы тупо выполняют свою работу. Странно вообще предъявлять им претензии.

Мошенники берут симки разных операторов (или где дешевле) и звонят.

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Leha Shum

Эмилия
6

Вы не в теме абсолютно
Мошенники используют сип телефонию и подмену номеров 
Единая система мгновенно прикроет лавочку

Ответить

Эмилия Теплова

Leha
0

Я могу подменить номер на любой?, даже на тот который не покупала и он принадлежит другому частному лицу?

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Sergei Zotov

Эмилия
0

насколько я знаю, даже с 900 можно позвонить при желании)

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Михаил Штанько

Sergei
–1

при желании и голос в real time можно подменить, надо только иметь желания на rtx 3080

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Sergei Zotov

Михаил
0

voice cloning технологии и на менее серьезных GPU сработают

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Михаил Штанько

Sergei
0

но позиционировалась линейка 3080 так

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Leha Shum

Эмилия
0

Например если вы работаете в мошенническом Коллцентре айтишником то можете 
Вы там работаете?
Я например могу - прикладываю скрин входящего с 
Брильянтового номера 

Ответить

Алексей Дымов

Эмилия
1

Операторы тупо не блокируют мошенников, которых им передают

Ответить

CatSema

2

Хорошая идея, ждём скорейшей реализации.

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Эмилия Теплова

1

Я и так знаю их всех, можно же просто открыть список операторов.

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Михаил Штанько

Эмилия
2

Как правило они звонят с МГТС

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Антон Т

Михаил
0

В прошлом году мне в основном с МТТ спамили.

Ответить

Михаил Штанько

Антон
0

в этом дважды МГТс

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Elena Khazieva

0

😂

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Vladimir Medvedev

0

Фигня какая то. У МВД и так хватает полномочий. Они не работают даже когда им на блюдце приносишь мошенников.

Еще больше гайки закрутить, вместо реальных дел.

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Ярик Тильченко

0

Блин. Это действительно реально? Я уже разочаровалась во всем, мошенники везде и по всюду. Будет очень круто если это заработает

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Ware Wow

Ярик
0

да какая разница, ну будут без подмены звонить, не думаю, что конверсия сильно изменится

Ответить

Михаил Штанько

Ware
0

думаете еще больше будут перезванивать?

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Комментарий удален

Евгений Швайковский

0

Вопрос, а в какой мере операторы сейчас отвечают за действия своих клиентов?

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Leha Shum

0

Ну наконец-то реальные предложения. 
Запускайте скорее систему 

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KINCH

0

Хрен с ним с мошенниками, как от звонящих роботов избавиться. В день стабильно 2-3 звонка. 

Ответить

Широкий нос

0

Узнал из этой статьи, что есть операторы, кроме большой тройки/четвёрки. 

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Timofei B.

0

А пока Тинькофф (ну и другие тоже) мог бы дать возможность своим пользователям блокировать звонки от определенных операторов, например, МТТ. Звонок от МТТ в 99,99% случаях спам или мошенничество.

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