Tele2 разрешил оформлять виртуальные SIM-карты удалённо с помощью биометрии Статьи редакции
В России вступили в силу поправки в закон «О связи» — до этого абонентам нужно было лично приходить в салон связи.
- Tele2 объявил о начале подключений по eSIM с идентификацией абонентов через Единую биометрическую систему, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора.
- Чтобы оформить eSIM, нужно подключиться к ЕБС и скачать приложение Tele2 на поддерживающий электронные SIM-карты смартфон. В меню выбрать загрузку номера и тарифа и пройти идентификацию, посмотрев в камеру и назвав в микрофон предложенный набор цифр. Подключение состоится через несколько минут, отметила пресс-служба.
- Tele2 первым начал тестировать eSIM летом 2019 года. Но из-за отсутствия законодательства об удалённом подключении, абоненты приходили в салон связи, покупали обычную SIM-карту и переносили ее в виртуальную. Близкий к компании источник «Ведомостей» сообщил, что таким образом мобильный оператор продал около 70 000 eSIM. В Tele2 не ответили, сколько eSIM планируется дистанционно активировать в ближайший год.
- ЕБС запущена в 2018 году «Ростелекомом», которому принадлежит Tele2. В системе хранятся биометрические данные россиян — «голос и лицо». По словам представителя компании, к концу мая 2021 года в системе было зарегистрировано около 200 000 пользователей.
- Сбором биометрических данных занимаются 232 банка. Услуга идентификации пользователя через систему платная, цены на нее «Ростелеком» не раскрывает, но, по словам человека, знакомого с менеджерами нескольких сотовых компаний, это может стоить больше 70 рублей.
- Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что многие опасаются передавать биометрию в систему «Ростелекома» из-за риска утечки данных и использования биометрической информации для снятия денег с банковских счетов, получения кредитов. По его мнению, возможность дистанционно покупать eSIM не слишком поспособствует росту популярности ЕБС, так как продажи SIM-карт в России постепенно снижаются.
У Тинькова уже больше полугода работает получение есим в 1 клик и без биометрии.
Удобно конечно, но мне слегка стрёмно.
Шлю лучи поддержки. И то что в московском метро скоро можно будет оплачивать личиком — тоже стрёмно, не знаю почему.
Видимо мы с вами боимся ещё большей дианонимизации (хотя она в целом уже произошла).
Помню то время, когда они только появились, и невозможно было по пользователя tele 2 дозвониться . теперь прогрессивные такие, а
То есть теперь переоформить на себя чей-то номер, зайти в его банк и стырить бабки станет еще проще? Чи шо
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще