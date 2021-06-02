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Nazigul Jusupova

Tele2 разрешил оформлять виртуальные SIM-карты удалённо с помощью биометрии Статьи редакции

В России вступили в силу поправки в закон «О связи» — до этого абонентам нужно было лично приходить в салон связи.

  • Tele2 объявил о начале подключений по eSIM с идентификацией абонентов через Единую биометрическую систему, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора.
  • Чтобы оформить eSIM, нужно подключиться к ЕБС и скачать приложение Tele2 на поддерживающий электронные SIM-карты смартфон. В меню выбрать загрузку номера и тарифа и пройти идентификацию, посмотрев в камеру и назвав в микрофон предложенный набор цифр. Подключение состоится через несколько минут, отметила пресс-служба.
  • Tele2 первым начал тестировать eSIM летом 2019 года. Но из-за отсутствия законодательства об удалённом подключении, абоненты приходили в салон связи, покупали обычную SIM-карту и переносили ее в виртуальную. Близкий к компании источник «Ведомостей» сообщил, что таким образом мобильный оператор продал около 70 000 eSIM. В Tele2 не ответили, сколько eSIM планируется дистанционно активировать в ближайший год.
  • ЕБС запущена в 2018 году «Ростелекомом», которому принадлежит Tele2. В системе хранятся биометрические данные россиян — «голос и лицо». По словам представителя компании, к концу мая 2021 года в системе было зарегистрировано около 200 000 пользователей.
  • Сбором биометрических данных занимаются 232 банка. Услуга идентификации пользователя через систему платная, цены на нее «Ростелеком» не раскрывает, но, по словам человека, знакомого с менеджерами нескольких сотовых компаний, это может стоить больше 70 рублей.
  • Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что многие опасаются передавать биометрию в систему «Ростелекома» из-за риска утечки данных и использования биометрической информации для снятия денег с банковских счетов, получения кредитов. По его мнению, возможность дистанционно покупать eSIM не слишком поспособствует росту популярности ЕБС, так как продажи SIM-карт в России постепенно снижаются.

#новость #esim

791 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Ерофей Смирнов

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У Тинькова уже больше полугода работает получение есим в 1 клик и без биометрии.

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Ян Марков

Ерофей
–3

Гавно

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MEGAtraXXXer666

5

Как дёшево они хотят собирать нашу биометрию

Ответить

Кирилл Мельников

1

Удобно конечно, но мне слегка стрёмно.

Ответить

Ничего личного, но

Кирилл
0

Шлю лучи поддержки. И то что в московском метро скоро можно будет оплачивать личиком — тоже стрёмно, не знаю почему.

Ответить

Кирилл Мельников

Ничего
0

Видимо мы с вами боимся ещё большей дианонимизации (хотя она в целом уже произошла). 

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Леонид Цветков

0

Помню то время, когда они только появились,  и невозможно было по пользователя tele 2 дозвониться .  теперь прогрессивные такие, а 

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Andreas Lapueros

0

То есть теперь переоформить на себя чей-то номер, зайти в его банк и стырить бабки станет еще проще? Чи шо 

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Даниил Славин

Andreas
0

Как мне кажется сложнее теперь

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