Microsoft проведёт презентацию «следующего поколения» Windows в конце июня Статьи редакции
Показ начнётся 24 июня в 18:00 по московскому времени.
О презентации сообщили журналисты The Verge, получившие приглашение от Microsoft. Мероприятие пройдёт в формате прямой трансляции, но другие детали не уточняются.
В конце мая Сатья Наделла, глава Microsoft, сообщил, что предстоящее обновление Windows станет одним из самых масштабных за последние 10 лет. Ожидается, что Microsoft существенно изменит операционную систему и откроет разработчикам и создателям контента больше возможностей.
Так, по данным СМИ, в 2021 году компания намерена перезапустить магазин для Windows 10 и выпустить обновление Sun Valley со «скруглённым» дизайном.
Снова переосмыслили кнопку «пуск»? 😂
Да, чтобы открыть меню пуск нужно будет зажать ctrl+alt+shift+F9+Win и посмотреть 30-секундный рекламный ролик
Я только к 10 начал привыкать ))
А что к ней привыкать то, фундаментально UX винды не менялся никогда, только рюшечки
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Мой домашний комп еле пережил требования к 10ке, похоже его теперь придётся менять
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