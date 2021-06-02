Показ начнётся 24 июня в 18:00 по московскому времени.

О презентации сообщили журналисты The Verge, получившие приглашение от Microsoft. Мероприятие пройдёт в формате прямой трансляции, но другие детали не уточняются.

В конце мая Сатья Наделла, глава Microsoft, сообщил, что предстоящее обновление Windows станет одним из самых масштабных за последние 10 лет. Ожидается, что Microsoft существенно изменит операционную систему и откроет разработчикам и создателям контента больше возможностей.

Так, по данным СМИ, в 2021 году компания намерена перезапустить магазин для Windows 10 и выпустить обновление Sun Valley со «скруглённым» дизайном.