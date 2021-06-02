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DTF

Microsoft проведёт презентацию «следующего поколения» Windows в конце июня Статьи редакции

Показ начнётся 24 июня в 18:00 по московскому времени.

О презентации сообщили журналисты The Verge, получившие приглашение от Microsoft. Мероприятие пройдёт в формате прямой трансляции, но другие детали не уточняются.

В конце мая Сатья Наделла, глава Microsoft, сообщил, что предстоящее обновление Windows станет одним из самых масштабных за последние 10 лет. Ожидается, что Microsoft существенно изменит операционную систему и откроет разработчикам и создателям контента больше возможностей.

Так, по данным СМИ, в 2021 году компания намерена перезапустить магазин для Windows 10 и выпустить обновление Sun Valley со «скруглённым» дизайном.

#windows #microsoft #новость

662 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Павел Евграфович

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Снова переосмыслили кнопку «пуск»? 😂

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Ivan Berdasov

Павел
–2

Да, чтобы открыть меню пуск нужно будет зажать ctrl+alt+shift+F9+Win и посмотреть 30-секундный рекламный ролик

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Alex Le

0

Я только к 10 начал привыкать ))

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Алексей Клыков

Alex
5

6 лет не хватило? а как же нейропластичность…

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Vladislav Nikolaevich

Alex
2

А что к ней привыкать то, фундаментально UX винды не менялся никогда, только рюшечки

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Комментарий удален

Слава Шео

0

Ну посмотрим чо они намудрили на этот раз

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Слепой крюк

0

Даже интересно стало -) 

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Артём Валерьевич

0

Мой домашний комп еле пережил требования к 10ке, похоже его теперь придётся менять

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