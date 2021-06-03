Он доступен бесплатно.

2191 просмотров

Пользователи смогут подключить телефонного секретаря к любому мобильному номеру, рассказали vc.ru в компании. «Тинькофф» представил «Олега» на Петербургском международном экономическом форуме.

Основной навык помощника — принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров. Он умеет поддерживать осмысленный диалог, воспроизводя нужный сценарий разговора в зависимости от слов собеседника.

Среди других возможностей: определение категории звонка (спам, мошенники, звонок из компании, полезный звонок — сервис поддерживает определитель номера от «Тинькофф»), шутки и «троллинг» спамеров, управлние звонком и разговорами «Олега» в режиме реального времени, не поднимая трубку, и другие.

Для создания «Олега» в «Тинькофф» использовали технологии распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit, наработки «Тинькофф мобайла» и платформы безопасности «Тинькофф Защита».

Компания запускает сервис в бета-версии. В ближайшие месяцы он получит новые навыки — например, сможет показывать, что звонит доставка или курьер, перезванивать по пропущенному номеру, отвечать определёнными фразами для избранных контактов абонента и так далее.

В «Тинькофф мобайл» «Олег» работает как секретарь для абонентов оператора с декабря 2019 года, работа над новой версий велась с марта 2020 года. Помощник был обучен на более 110 млн звонков и поддерживает больше 100 сценариев разговоров для «полезных» звонков, спам-вызовов и потенциальных мошенников.

Пользователи могут подключить «Олега» в разделе «Чаты» «суперприложения» «Тинькофф» (нужно выбрать чат с «Олегом» и отправить сообщение «Секретарь»), мессенджерах Telegram и «ВКонтакте» с помощью бота @OlegOtvetBot и в «Тинькофф мобайле».