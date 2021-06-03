«Тинькофф» запустил телефонного ассистента «Олег» для всех российских абонентов Статьи редакции
Он доступен бесплатно.
Пользователи смогут подключить телефонного секретаря к любому мобильному номеру, рассказали vc.ru в компании. «Тинькофф» представил «Олега» на Петербургском международном экономическом форуме.
Основной навык помощника — принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров. Он умеет поддерживать осмысленный диалог, воспроизводя нужный сценарий разговора в зависимости от слов собеседника.
Среди других возможностей: определение категории звонка (спам, мошенники, звонок из компании, полезный звонок — сервис поддерживает определитель номера от «Тинькофф»), шутки и «троллинг» спамеров, управлние звонком и разговорами «Олега» в режиме реального времени, не поднимая трубку, и другие.
Для создания «Олега» в «Тинькофф» использовали технологии распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit, наработки «Тинькофф мобайла» и платформы безопасности «Тинькофф Защита».
Компания запускает сервис в бета-версии. В ближайшие месяцы он получит новые навыки — например, сможет показывать, что звонит доставка или курьер, перезванивать по пропущенному номеру, отвечать определёнными фразами для избранных контактов абонента и так далее.
В «Тинькофф мобайл» «Олег» работает как секретарь для абонентов оператора с декабря 2019 года, работа над новой версий велась с марта 2020 года. Помощник был обучен на более 110 млн звонков и поддерживает больше 100 сценариев разговоров для «полезных» звонков, спам-вызовов и потенциальных мошенников.
Пользователи могут подключить «Олега» в разделе «Чаты» «суперприложения» «Тинькофф» (нужно выбрать чат с «Олегом» и отправить сообщение «Секретарь»), мессенджерах Telegram и «ВКонтакте» с помощью бота @OlegOtvetBot и в «Тинькофф мобайле».
Подключение сервиса бесплатно, но некоторые мобильные операторы могут взимать плату за переадресацию входящего вызова, например, на архивном или семейном тарифе, отметили в компании.
Молодцы. Только шуму то сколько было… можно было и без лишнего эпатажа зарелизить
Я думаю, для их маркетологов это успех, что вы заметили, значит было не зря
Все ждут другого ассистента)
Вы бы разъяснили сразу о чем (о ком) идёт речь, наверное не мне одному это не понятно.
Если Вам нужен женский голос, то абоненты ТинькофМобайл его могут переключить, если подключена услуга "секретарь".
Интересно. Как раз думал перевести свой второй номер на Тиньков Мобайл, нужно просто посмотреть тарифы. По ассистенту непонятно как это Работает и что он будет отвечать. Звонит допустим папа-ассистент сам отвечает и ведёт диалог? А если клиент? Да, для спаммеров, банков и прочих упырей это прекрасный инструмент отвода, однако технически как это Работает и что он отвечает? Кто-то уже установил себе ассистента, можете прокомментировать?
Отлично работает! Если звонит абонент записанный в контактах, то приветствует его по имени и просит продиктовать сообщение, само собой, если не можете ответить (задаётся в параметрах всё)
Если звонит абонент не записанный в контактах, то определяет по речи , если это важный звонок предлагает записать, если это новый номер спаммеров, то троллит их.
У меня спама практически нет, только периодически захожу в историю, чтобы послушать и поржать.
Спаммеры матерятся на него, понимая, что времечко их закончилось.
>только периодически захожу в историю, чтобы послушать и поржать
аналогично)
Спамеры тоже экономят. Мне в основном или роботы звонят, или запись крутят. Так что Олег будет троллить магнитофон в 95% случаев. Будущее уже наступило. Роботы срутся друг с другом по телефону.
Тут кто-то телеграм бота делал со схожим функционалом - у них натуральнее получалось, там женский голос был.
для своих платно, для остальных бесплатно?
Не надо путать ассистента и секретаря.
У секретаря больше возможностей.
Это немного разные вещи. Олег у абонентов по умолчанию стоит и он бесплатный, а это личный ассистент, тут можешь выбрать голос и фразу для приветствия
То есть алгоритм обучался, прослушивал все разговоры? Собирал данные?
Само собой! Тем более что база номеров спаммеров наверняка уже есть у всех заинтересованных лиц.
Иначе, как можно анализировать, не прослушивая!
Данные наверняка обезличены и наверняка не будут использоваться в маркетинговых акциях. Наверняка.
Чет как-то хреново Олег работает, судя по видео.
Никаким интеллектом не пахнет.
В последних минтух так вообще - как знаменитая игрушка, тупо повторяет сказанные фразы.
Вот если бы он сразу определял мошейников по голосу - например:
Мошейник - Вас беспокоит служба безопасности банка...
Олег - Иди нахуй!
- вот тогда было бы круто, а так - хрень.
Мошенник, а не "мошейник".
Да, и нахуй - это туда, Олег не обязателен.
Мошенник, а не "мошейник"
Да ну нах!
Точно?
Олбанский языг знаешь?
Изыг, а не "языг"
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