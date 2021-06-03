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Сервисы
Таня Боброва

«Тинькофф» запустил телефонного ассистента «Олег» для всех российских абонентов Статьи редакции

Он доступен бесплатно.

24 24 комментария
2191 просмотров

Пользователи смогут подключить телефонного секретаря к любому мобильному номеру, рассказали vc.ru в компании. «Тинькофф» представил «Олега» на Петербургском международном экономическом форуме.

Основной навык помощника — принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров. Он умеет поддерживать осмысленный диалог, воспроизводя нужный сценарий разговора в зависимости от слов собеседника.

Среди других возможностей: определение категории звонка (спам, мошенники, звонок из компании, полезный звонок — сервис поддерживает определитель номера от «Тинькофф»), шутки и «троллинг» спамеров, управлние звонком и разговорами «Олега» в режиме реального времени, не поднимая трубку, и другие.

Для создания «Олега» в «Тинькофф» использовали технологии распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit, наработки «Тинькофф мобайла» и платформы безопасности «Тинькофф Защита».

Компания запускает сервис в бета-версии. В ближайшие месяцы он получит новые навыки — например, сможет показывать, что звонит доставка или курьер, перезванивать по пропущенному номеру, отвечать определёнными фразами для избранных контактов абонента и так далее.

В «Тинькофф мобайл» «Олег» работает как секретарь для абонентов оператора с декабря 2019 года, работа над новой версий велась с марта 2020 года. Помощник был обучен на более 110 млн звонков и поддерживает больше 100 сценариев разговоров для «полезных» звонков, спам-вызовов и потенциальных мошенников.

Пользователи могут подключить «Олега» в разделе «Чаты» «суперприложения» «Тинькофф» (нужно выбрать чат с «Олегом» и отправить сообщение «Секретарь»), мессенджерах Telegram и «ВКонтакте» с помощью бота @OlegOtvetBot и в «Тинькофф мобайле».

Подключение сервиса бесплатно, но некоторые мобильные операторы могут взимать плату за переадресацию входящего вызова, например, на архивном или семейном тарифе, отметили в компании.

#новость #тинькофф #олег

24 24 комментария
13
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 Anatoly Bereznyak

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Молодцы. Только шуму то сколько было… можно было и без лишнего эпатажа зарелизить

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Александр Пересветов

12

Я думаю, для их маркетологов это успех, что вы заметили, значит было не зря

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Саня Видосов

0

Все ждут другого ассистента)

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AlexSandro

Саня
4

Вы бы разъяснили сразу о чем (о ком) идёт речь, наверное не мне одному это не понятно.
Если Вам нужен женский голос, то абоненты ТинькофМобайл его могут переключить, если подключена услуга "секретарь".

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Саня Видосов

AlexSandro
2

Ужасно сексуализированный неанонстрованный ассистент от Samsung

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Khamitov Ilshat

1

Интересно. Как раз думал перевести свой второй номер на Тиньков Мобайл, нужно просто посмотреть тарифы. По ассистенту непонятно как это Работает и что он будет отвечать. Звонит допустим папа-ассистент сам отвечает и ведёт диалог? А если клиент? Да, для спаммеров, банков и прочих упырей это прекрасный инструмент отвода, однако технически как это Работает и что он отвечает? Кто-то уже установил себе ассистента, можете прокомментировать?

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AlexSandro

Khamitov
1

Отлично работает! Если звонит абонент записанный в контактах, то приветствует его по имени и просит продиктовать сообщение, само собой, если не можете ответить (задаётся в параметрах всё)
Если звонит абонент не записанный в контактах, то определяет по речи , если это важный звонок предлагает записать, если это новый номер спаммеров, то троллит их.
У меня спама практически нет, только периодически захожу в историю, чтобы послушать и поржать.
Спаммеры матерятся на него, понимая, что времечко их закончилось.

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kova7ev

AlexSandro
1

>только периодически захожу в историю, чтобы послушать и поржать

аналогично)

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Денис Сухоруков

AlexSandro
1

Спамеры тоже экономят. Мне в основном или роботы звонят, или запись крутят. Так что Олег будет троллить магнитофон в 95% случаев. Будущее уже наступило. Роботы срутся друг с другом по телефону.

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Андрей Чуринов

1

Тут кто-то телеграм бота делал со схожим функционалом - у них натуральнее получалось, там женский голос был.

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Михаил Фадеев

–1

для своих платно, для остальных бесплатно?

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AlexSandro

Михаил
2

Не надо путать ассистента и секретаря.
У секретаря больше возможностей.

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Роман Хомутов

Михаил
0

Новая версия ещё не вышла

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Сергей Силантьев

Михаил
0

Это немного разные вещи. Олег у абонентов по умолчанию стоит и он бесплатный, а это личный ассистент, тут можешь выбрать голос и фразу для приветствия

Ответить

Дамир Губаев

0

То есть алгоритм обучался, прослушивал все разговоры? Собирал данные?

Ответить

AlexSandro

Дамир
0

Само собой! Тем более что база номеров спаммеров наверняка уже есть у всех заинтересованных лиц.
Иначе, как можно анализировать, не прослушивая!

Ответить

Denis G

AlexSandro
1

Данные наверняка обезличены и наверняка не будут использоваться в маркетинговых акциях. Наверняка.

Ответить

Nick Chernykh

0

Давайте все подключим Олега и будем ещё больше сливать инфы для анализа. 

Ответить

Stanislav

0

Почему у него голос зэка?

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passer2003

–7

Чет как-то хреново Олег работает, судя по видео.
Никаким интеллектом не пахнет.
В последних минтух так вообще - как знаменитая игрушка, тупо повторяет сказанные фразы.

Вот если бы он сразу определял мошейников по голосу - например:
Мошейник - Вас беспокоит служба безопасности банка...
Олег - Иди нахуй!
- вот тогда было бы круто, а так - хрень.

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greg chudnoff

passer2003
0

Мошенник, а не "мошейник".
Да, и нахуй - это туда, Олег не обязателен.

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passer2003

greg
–3

Мошенник, а не "мошейник"

Да ну нах!
Точно?
Олбанский языг знаешь?

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greg chudnoff

passer2…
0

Изыг, а не "языг"

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passer2003

greg
1

Изыг, а не "языг"

Во, это другое дело!
Поэтому - мошейниг! :)

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