Ozon объединит сервис по бронированию билетов и гостиниц Ozon.Travel с маркетплейсом Статьи редакции
Сервис будет доступен в специальном разделе на Ozon.
- Информация о купленных билетах будет появляться в специальном разделе в личном кабинете покупателя Ozon, пишет «Коммерсантъ».
- Сайт Ozon.Travel перестанет существовать, а юрлицо ООО «Интернет Трэвел» сохранится. Оно продолжит зарабатывать на дополнительных услугах: приоритетной обработке запросов, внесении изменений в бронирования и других.
- Интеграция позволит сервису сэкономить на рекламном продвижении за счёт расширения аудитории и отказаться от традиционной наценки на авиабилеты.
- Ozon Travel основан в 2009 году. По данным «Ъ», к сервису подключены более 800 авиакомпаний, а также железнодорожные билеты, бронирование гостиниц, страхование, дополнительные услуги.
- По данным Similarweb, в апреле сайт посетили 980 тысяч раз. Тревел-услуги принесли всему Ozon 445 млн рублей в 2020 году против 1,19 млрд рублей в 2019 году, следует из годового отчёта компании. Общая выручка Ozon за прошлый год достигла 104,35 млрд рублей, в котором около 0,4%. вклада составила выручка Ozon Travel.
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