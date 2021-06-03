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Nazigul Jusupova

Ozon объединит сервис по бронированию билетов и гостиниц Ozon.Travel с маркетплейсом Статьи редакции

Сервис будет доступен в специальном разделе на Ozon.

  • Информация о купленных билетах будет появляться в специальном разделе в личном кабинете покупателя Ozon, пишет «Коммерсантъ».
  • Сайт Ozon.Travel перестанет существовать, а юрлицо ООО «Интернет Трэвел» сохранится. Оно продолжит зарабатывать на дополнительных услугах: приоритетной обработке запросов, внесении изменений в бронирования и других.
  • Интеграция позволит сервису сэкономить на рекламном продвижении за счёт расширения аудитории и отказаться от традиционной наценки на авиабилеты.
  • Ozon Travel основан в 2009 году. По данным «Ъ», к сервису подключены более 800 авиакомпаний, а также железнодорожные билеты, бронирование гостиниц, страхование, дополнительные услуги.
  • По данным Similarweb, в апреле сайт посетили 980 тысяч раз. Тревел-услуги принесли всему Ozon 445 млн рублей в 2020 году против 1,19 млрд рублей в 2019 году, следует из годового отчёта компании. Общая выручка Ozon за прошлый год достигла 104,35 млрд рублей, в котором около 0,4%. вклада составила выручка Ozon Travel.
Ozon.Travel

#ozon #новость

416 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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MyTxtWebPage

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Шутка: @Ozon хочет создать  суперприложение или суперсайт. Что для этого нужно? Правильно, объединить всё!
@Ozon , знаете что? Вам нужно купить сайт объявлений ubu.ru ил керлу, и вы конкурируйте с @Авито
и кстати, у Вас всегда реклама вызывает улыбку.

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Ozon

MyTxtWebPage
1

Озон-зон-зон, озон-зон-зон 🙂

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Гриша Бормотин

0

Кажется новый Яндекс зарождается

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Чит Чат

0

большая ошибка

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