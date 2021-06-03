«Связной» создал суббренд Game Changer для выхода на рынок игровых товаров и услуг Статьи редакции
Ритейлеру будет сложно укрепиться в новой нише — рынок игровых товаров уже поделен между «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, считают эксперты.
- «Связной» создал суббренд Game Changer и одноимённый сайт для продажи игровых устройств, аксессуаров, ПО и подписки на игровые сервисы, пишет «Коммерсантъ».
- Ритейлер планирует развивать на Game Changer контентное направление, привлекать стримеров и делать коллаборации с производителями игровых устройств, издателями игр и разработчиками. Также на площадке будет действовать программа лояльности и проводиться турниры.
- В марте 2020 года «Связной» запустил сеть магазинов «Связной Play» с игровыми ноутбуками и периферией — клавиатурами, мышами и гарнитурой. Других планов по развитию игровой розницы нет, уточнили в «Связном».
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что «Связному» будет непросто закрепиться в новой для него нише. Рынок игровых товаров уже поделен между «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков
- Другие компании тоже развивают игровое направление — например, у «Мегафона» и МТС есть специальные тематические зоны для тех, кто интересуется игровыми устройствами. В июле 2020 года МТС запустил сервис облачного гейминга.
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5 комментариев
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При том сама контора уже на ладан дышит...магазины третий год массово закрывают...
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"Других планов по развитию игровой розницы нет, уточнили в «Связном»."
Нормальное бизнес решение. 😁
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