Глава девелопера ПИК заявил, что «Яндекс» скопировал бизнес-модель и рекламу сервиса «ПИК-Аренда» Статьи редакции
В «Яндексе» ответили, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее для всех его участников.
«У "Яндекса" нет времени на инновации, их бизнес-модель сейчас – это copy-paste, будь то доставка, такси или недвижимость, поэтому мы готовы помочь им с инновациями и с креативом по рекламе», — заявил гендиректор ПИК Сергей Гордеев в ходе панельной дискуссии «Трансформация бизнеса как источник экономического роста» на ПМЭФ.
В «Яндексе» рассказали vc.ru, что компания запустила сервис долгосрочной аренды жилья, «основываясь на анализе рынка и потребностях его участников — собственников и арендаторов». Совпадение рекламных макетов «Яндекс.Недвижимости» и «ПИК-Аренды» вызвано естественными для рекламного рынка причинами, пишет «Интерфакс».
- ПИК запустил сервис долгосрочной аренды квартир «Пик-Аренда» в 2018 году. По собственным данным на 2020 год, ежемесячно сервис помогает сдать 500-1000 квартир.
- 1 июня 2021 года «Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья «Яндекс.Аренда» — он удалённо организовывает показы квартир, утверждает жильцов, помогает с оформлением документов и переводом оплаты.
Если бизнес можно так просто и быстро скопировать, о каких "инновациях" ПИКа можно говорить?
Смотря какие ресурсы. Что стартапу или непрофильной фирме делать пару лет, тому же Яндексу на полгода работы. Плюс затраченное время на проверку неудачных гипотез и получается что быть вторым оказывается гораздо эффективнее)
Воинский ГОСТ
Не стоит забывать, что дело не в копировании. Если бы у Яндекс не было своего поиска и еще тучи сервисов, то это да, было бы другое. А так... если они захотят, они смогут скопировать что угодно, при этом за счет их возможностей они спокойно уделают любых конкурентов в РФ.
Понятно дело, что тут предъявы ПИКа юридического смысла не имеют, но можно поставить себя на их место. Какие нахуй сервисы в России придумывать, если Яндекс в любой момент заберет все на себя. Без усилий.
Не стану защищать ПИК, но я лично ждал бы от таких компаний как Яндекс или Сбер чего-то большего, чем просто создание очередного сервиса.
К примеру, Алиса интересный продукт, но колонка меня не заинтересовала. И казалось бы они могли бы сделать решения умного дома в конкуренцию Сяоми, но что-то, как то не хватило их.
Если что-то плохо лежит — его можно брать себе?) Такая логика?
Понятное дело, что ПИК может накидывать, но если даже заголовки новостей копируют — это не конкуренция, а воровство.
Не стрёмно, что копипастят. Стрёмно, что титаны забирают работу у смертных.
Так-то дома строить из кирпича научились ещё в 16 веке, если что.
ПИК не строит дома из кирпича. У них кажется пару домов монолитных, а все остальное панельки из говна и палок. Так что всего 100 лет.
Ужас! Яндекс скопировать лэндинги! "Все остается на изобретателях"! Инновации под угрозой!
Нафталиновый застройщик при деньгах решил диверсифицировать бизнес и влез в IT (как сейчас принято говорить: мы не строительная компания - мы технологическая компания).
Добро пожаловать на конкурентный рынок! Тут даже взятку чиновникам перед земельными торгами не занесешь и стройку на ключ не закроешь, чтобы конкуренты не прознали дивные инновации.
Как можно сделать информационный сервис не вкладываясь? Где взять исходники от ПИКа, чтобы так же скопипастить?
На что рассчитывали? Что всегда будут оставаться единственными, и никто больше не зайдёт на рынок, потому что «неэтично»?
ну да, только про сервис яндекса знают все спустя сутки, а про пик я услышал... сейчас
Зашел на пик, зашел на яндекс, разные лендинги, разные рекламные предложения.
Но дело даже не в этом.
Идея зарабатывать на рейтах недвижимости витала лет 20, не хочет ли пик сказать, что это их уникальное предложение и нигде больше нет фондов, которые зарабатывают на сдаче недвижимости в аренду?
Может быть Пику стоит обратить внимание на то, что они строят и делать это лучше?
Так все всё копируют) Маркетплейс по аренде - в этом нет никакой инновации, таких сервисов в мире масса.
Пересмотрели и оцифровали модель отношений арендатора с арендодателем, в том числе экономическую и рисковую. Почитайте.
Что там можно пересмотреть? Экономика там проще валенка и считается на пальцах одной руки, и риски там же. Просто есть ниша собственников, которым эти арендные сервисы норм - есть какой-никакой договор, и пасти квартиру не надо постоянно. За это они готовы упасть в цене. Вы же не думаете, что арендатор готов переплачивать добровольно?
Зачем спрашивать, если можно почитать?
Тут например: https://vc.ru/253057
А лучше на сайт зайти, там больше данных.
Щас понабегут.
Серега Брин - с криками, что Яндекс скопировал Google.
И т.д.
Яндекс раньше появился
Гугл — январь 1996 года
Яндекс — сентябрь 1997 года
Согласно Википедии
В 1996 это ещё было студенческим экспериментом, насколько я понимаю, полноценно они запустились только в 98-м.
Короче, мало вероятно, что Яндекс там что-то накопировал у гугла изначально ¯\_(ツ)_/¯
2000 год vs 1998 у Гугла. О чём речь?
Яндекс как поисковая система появился в 1997 году в составе комптека, в 2000 Яндекс выделился из комптека
ну так яндекс был не первым поисковиком. он скопировал у гугла pagerank и модель монетизации, а не саму идею search engine
Комментарий удален
Что значит скопировал "бизнес-модель"? Что значит скопировал "рекламу"? Это про этот текст на рекламном объявлении что ли?
ПИК запустил сервис долгосрочной аренды квартир «Пик-Аренда» в 2018 году. По собственным данным на 2020 год, ежемесячно сервис помогает сдать 500-1000 квартир.
Мне одному кажется, что за 2 года дорасти до 500 квартир в месяц это маловато?
Ну Пик аренда по сути треш - ибо там вообще фильтров никаких нет. Точность описания никакая. И в общем, непонятно - что и как.
В битве жабы и гадюки мне симпатичен яяндекс. Покрайней мере яндекс делает услуги для клиентов дешевле.
Комментарий удален
Так давно всем известно, что шняндекс сам ничего не умеет, он всю жизнь у всех все копирует.
Все разработки берет от Гугла и др. Гигантов.
Игроков немало, и мы верим, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее для всех его участников.
(с) «Яндекс»
Ну вы там холопы конкурируйте, а мы свой сервис прибьём в топ 1-3 в наш поисковик.
Ну и благодаря принудительной предустановке наших приложений на смартфоны в РФ будем так влезать во все ниши.
http://weltem.com.vn/sow/video-Deutschland-Schweiz-Eishockey-IM-tv-de23.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Deutschland-Schweiz-Eishockey-IM-tv-de31.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Deutschland-Schweiz-Eishockey-IM-tv-de39.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Cesko-v-Finsko-MS-tv-cz03.html
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http://weltem.com.vn/sow/video-Suomi-v-Tsekki-MM-tv-fi11.html
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http://weltem.com.vn/sow/finland-vs-usa-2.0.2.1-live.html
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http://weltem.com.vn/sow/video-Nederland-Duitsland-EK-onder-21-kijk1.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Nederland-Duitsland-EK-onder-21-kijk2.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Nederland-Duitsland-EK-onder-21-kijk3.html
Ни один из этих "сервисов" не предоставляет бедолагам арендодателям:
- шаблон правильного объявления (я не пишу "толерантного");
- шаблон правильного скрипта для переговоров с неадекватами, пробившимися через фильтры правильного объявления (да, я знаю, что курить у вас в квартире нельзя, но я уже бросаю);
- шаблон правильного Договора, страхующего ОБЕ стороны от злоупотреблений.
Вот когда мои тексты научатся красть, тогда рынок аренды станет цивилизованным)))
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