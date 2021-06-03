При этом они не рискуют, потому что уже готовую технологию заимствуют, ничего не вкладывают и не мучаются, все остается на изобретателях. Таким образом заимствуют инновации. Можно другим словом это назвать, можно сказать, что они копипастятся или воруются.

Мы сделали бизнес, а компания «Яндекс» взяла его и скопипастила. Скопипастила всю бизнес-модель, всю рекламу, все лендинги. Просто вообще решила не заморачиваться, а взять и подчистую слизать.