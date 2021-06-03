Сервисы
Евгения Евсеева

Глава девелопера ПИК заявил, что «Яндекс» скопировал бизнес-модель и рекламу сервиса «ПИК-Аренда» Статьи редакции

В «Яндексе» ответили, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее для всех его участников.

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«У "Яндекса" нет времени на инновации, их бизнес-модель сейчас – это copy-paste, будь то доставка, такси или недвижимость, поэтому мы готовы помочь им с инновациями и с креативом по рекламе», — заявил гендиректор ПИК Сергей Гордеев в ходе панельной дискуссии «Трансформация бизнеса как источник экономического роста» на ПМЭФ.

Сравнение двух сервисов Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

При этом они не рискуют, потому что уже готовую технологию заимствуют, ничего не вкладывают и не мучаются, все остается на изобретателях. Таким образом заимствуют инновации. Можно другим словом это назвать, можно сказать, что они копипастятся или воруются.

Мы сделали бизнес, а компания «Яндекс» взяла его и скопипастила. Скопипастила всю бизнес-модель, всю рекламу, все лендинги. Просто вообще решила не заморачиваться, а взять и подчистую слизать.

Сергей Гордеев
гендиректор ПИК, цитата по «Ведомостям»

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что компания запустила сервис долгосрочной аренды жилья, «основываясь на анализе рынка и потребностях его участников — собственников и арендаторов». Совпадение рекламных макетов «Яндекс.Недвижимости» и «ПИК-Аренды» вызвано естественными для рекламного рынка причинами, пишет «Интерфакс».

Наша цель — превратить сложный и многоступенчатый процесс аренды в удобную и понятную цифровую услугу. Аналогичные сервисы существуют как в России, так и в других странах. Игроков немало, и мы верим, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее для всех его участников.

«Яндекс»
  • ПИК запустил сервис долгосрочной аренды квартир «Пик-Аренда» в 2018 году. По собственным данным на 2020 год, ежемесячно сервис помогает сдать 500-1000 квартир.
  • 1 июня 2021 года «Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья «Яндекс.Аренда» — он удалённо организовывает показы квартир, утверждает жильцов, помогает с оформлением документов и переводом оплаты.

#новость #яндекс #пик

50 50 комментариев
15
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Александр Харитонов

24

Если бизнес можно так просто и быстро скопировать, о каких "инновациях" ПИКа можно говорить?

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Борис Моренко

Александр
4

Смотря какие ресурсы. Что стартапу или непрофильной фирме делать пару лет, тому же Яндексу на полгода работы. Плюс затраченное время на проверку неудачных гипотез и получается что быть вторым оказывается гораздо эффективнее)

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Воинский ГОСТ

Александр
2

Не стоит забывать, что дело не в копировании. Если бы у Яндекс не было своего поиска и еще тучи сервисов, то это да, было бы другое. А так... если они захотят, они смогут скопировать что угодно, при этом за счет их возможностей они спокойно уделают любых конкурентов в РФ.

Понятно дело, что тут предъявы ПИКа юридического смысла не имеют, но можно поставить себя на их место. Какие нахуй сервисы в России придумывать, если Яндекс в любой момент заберет все на себя. Без усилий.

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Шизоидная обезьяна

Александр
0

Не стану защищать ПИК, но я лично ждал бы от таких компаний как Яндекс или Сбер чего-то большего, чем просто создание очередного сервиса.

К примеру, Алиса интересный продукт, но колонка меня не заинтересовала. И казалось бы они могли бы сделать решения умного дома в конкуренцию Сяоми, но что-то, как то не хватило их.

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Roman Khegay

Александр
0

Если что-то плохо лежит — его можно брать себе?) Такая логика?

Понятное дело, что ПИК может накидывать, но если даже заголовки новостей копируют — это не конкуренция, а воровство.

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Game Topia

10

Не стрёмно, что копипастят. Стрёмно, что титаны забирают работу у смертных.

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Ware Wow

Game
1

Вон китайцы выкатили новую нейронку.
Короче скоро все будет принадлежать нескольким компаниям.

Ответить

Родион Галанев

Game
0

Это часть цифрового прогресса

Ответить

Илья Шишкунов

Game
0

Кто из них Смертный? ПИК? 

Ответить

Dmitry Korolev

5

Так-то дома строить из кирпича научились ещё в 16 веке, если что. 

Ответить

Гала Перидоловна

Dmitry
3

ПИК не строит дома из кирпича. У них кажется пару домов монолитных, а все остальное панельки из говна и палок. Так что всего 100 лет.

Ответить

Херня Всё

Гала
0

Уверены, что они не экономят на палках? 

Ответить

Гала Перидоловна

Херня
0

Что-то же держит их дома, значит палки есть.

Ответить

Yury Kotov

6

Ждём ПИК поиск!

Ответить

Михаил Б

6

Ужас! Яндекс скопировать лэндинги! "Все остается на изобретателях"! Инновации под угрозой!

Нафталиновый застройщик при деньгах решил диверсифицировать бизнес и влез в IT (как сейчас принято говорить: мы не строительная компания - мы технологическая компания).
Добро пожаловать на конкурентный рынок! Тут даже взятку чиновникам перед земельными торгами не занесешь и стройку на ключ не закроешь, чтобы конкуренты не прознали дивные инновации.

Ответить

Кирилл Виноградов

3

У ПИКа случился ПУК

Ответить

Андрей Васильев

3

Как можно сделать информационный сервис не вкладываясь? Где взять исходники от ПИКа, чтобы так же скопипастить?

Ответить

Artyom Zakharov

3

На что рассчитывали? Что всегда будут оставаться единственными, и никто больше не зайдёт на рынок, потому что «неэтично»?

Ответить

Павел Бокарёв

3

ну да, только про сервис яндекса знают все спустя сутки, а про пик я услышал... сейчас

Ответить

Анжела Петкова

Павел
0

Есть такое, да))) Тоже про пик не слышала

Ответить

Allestor Krei

Павел
0

Значит в Москве не живете

Ответить

Небольшой жёлтый робот

2

Жаба и гадюка

Ответить

Александ Есть

2

Зашел на пик, зашел на яндекс, разные лендинги, разные рекламные предложения.
Но дело даже не в этом.
Идея зарабатывать на рейтах недвижимости витала лет 20, не хочет ли пик сказать, что это их уникальное предложение и нигде больше нет фондов, которые зарабатывают на сдаче недвижимости в аренду?
Может быть Пику стоит обратить внимание на то, что они строят и делать это лучше?

Ответить

Дмитрий Евсеев

1

Весь русский бизнес скопирован

Ответить

Анжела Петкова

1

Так все всё копируют) Маркетплейс по аренде - в этом нет никакой инновации, таких сервисов в мире масса.

Ответить

Родион Галанев

Анжела
0

Пересмотрели и оцифровали модель отношений арендатора с арендодателем, в том числе экономическую и рисковую. Почитайте.

Ответить

Valeriy Dik

Родион
0

Что там можно пересмотреть? Экономика там проще валенка и считается на пальцах одной руки, и риски там же. Просто есть ниша собственников, которым эти арендные сервисы норм - есть какой-никакой договор, и пасти квартиру не надо постоянно. За это они готовы упасть в цене. Вы же не думаете, что арендатор готов переплачивать добровольно?

Ответить

Родион Галанев

Valeriy
0

Зачем спрашивать, если можно почитать?
Тут например: https://vc.ru/253057
А лучше на сайт зайти, там больше данных.

Ответить

Ilya Piunov

1

Дома бы лучше строили качественные - больше было бы от них пользы. 

Ответить

greg chudnoff

0

Щас понабегут.
Серега Брин - с криками, что Яндекс скопировал Google.
И т.д.

Ответить

Даниил Рыжков

greg
0

Яндекс раньше появился

Ответить

Roman Khegay

Даниил
2

Гугл — январь 1996 года
Яндекс — сентябрь 1997 года

Согласно Википедии

Ответить

Даниил Рыжков

Roman
0

В 1996 это ещё было студенческим экспериментом, насколько я понимаю, полноценно они запустились только в 98-м.
Короче, мало вероятно, что Яндекс там что-то накопировал у гугла изначально ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Infinity Trap

Даниил
1

2000 год vs 1998 у Гугла. О чём речь?

Ответить

Даниил Рыжков

Infinity
0

Яндекс как поисковая система появился в 1997 году в составе комптека, в 2000 Яндекс выделился из комптека

Ответить

Bulat Ziganshin

Даниил
0

ну так яндекс был не первым поисковиком. он скопировал у гугла pagerank и модель монетизации, а не саму идею search engine

Ответить

Михаил Синицын

0

Кричу «не брал» а тут уж суд, не воровал ....

Ответить

Комментарий удален

Alexey Therm

0

сбер когда сделает?

Ответить

Артур

0

Что значит скопировал "бизнес-модель"? Что значит скопировал "рекламу"? Это про этот текст на рекламном объявлении что ли?

Ответить

Mike Prokopenko

0

Если амазон так делает, то почему яндексу нельзя

Ответить

greg chudnoff

0
Ответить

Александр Сорокин

0

ПИК запустил сервис долгосрочной аренды квартир «Пик-Аренда» в 2018 году. По собственным данным на 2020 год, ежемесячно сервис помогает сдать 500-1000 квартир.

Мне одному кажется, что за 2 года дорасти до 500 квартир в месяц это маловато? 

Ответить

Sergei Bakotin

0

Ну Пик аренда по сути треш - ибо там вообще фильтров никаких нет. Точность описания никакая. И в общем, непонятно - что и как.

Ответить

Канищев Максим

0

В битве жабы и гадюки мне симпатичен яяндекс. Покрайней мере яндекс делает услуги для клиентов дешевле.

Ответить

Ледяной Гоша

0

Так даже не Copy-Past, а урезание функционала. Причем в поддержке обьясняют, что да как бы почти есть такой функционал, но увы покоцанный. А что страна дикая и для своего народа ничего толком не организовано было и сейчас так на отвали делают.

Ответить

Arif Emirbekov

0

Потому что это Яндекс

Ответить

Комментарий удален

Alex Bud

0

Так давно всем известно, что шняндекс сам ничего не умеет, он всю жизнь у всех все копирует.
Все разработки берет от Гугла и др. Гигантов.

Ответить

Марк Климов

0

Игроков немало, и мы верим, что здоровая конкуренция позволит сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее для всех его участников.
(с) «Яндекс»

Ну вы там холопы конкурируйте, а мы свой сервис прибьём в топ 1-3 в наш поисковик.
Ну и благодаря принудительной предустановке наших приложений на смартфоны в РФ будем так влезать во все ниши.

Ответить

Sohel Alokdia

0

http://weltem.com.vn/sow/video-Deutschland-Schweiz-Eishockey-IM-tv-de23.html
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http://weltem.com.vn/sow/video-Deutschland-Schweiz-Eishockey-IM-tv-de39.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Cesko-v-Finsko-MS-tv-cz03.html
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http://weltem.com.vn/sow/video-Espana-vs-Portugal-Eurocopa-Sub-21-viv-tv2.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Espana-vs-Portugal-Eurocopa-Sub-21-viv-tv3.html
http://weltem.com.vn/sow/video-France-Bresil-volley-direct-tv1.html
http://weltem.com.vn/sow/video-France-Bresil-volley-direct-tv2.html
http://weltem.com.vn/sow/video-France-Bresil-volley-direct-tv3.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Nederland-Duitsland-EK-onder-21-kijk1.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Nederland-Duitsland-EK-onder-21-kijk2.html
http://weltem.com.vn/sow/video-Nederland-Duitsland-EK-onder-21-kijk3.html

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Борис Васильев

–1

Ни один из этих "сервисов" не предоставляет бедолагам арендодателям:
- шаблон правильного объявления (я не пишу "толерантного");
- шаблон правильного скрипта для переговоров с неадекватами, пробившимися через фильтры правильного объявления (да, я знаю, что курить у вас в квартире нельзя, но я уже бросаю);
- шаблон правильного Договора, страхующего ОБЕ  стороны от злоупотреблений.

Вот когда мои тексты научатся красть, тогда рынок аренды станет цивилизованным)))

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