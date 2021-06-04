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Виктория Степанова

«85% экосистем умирают»: почему эта бизнес-модель может не прижиться в России Статьи редакции

Мнения глав Ozon, «Яндекса», BCG и Центробанка.

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На Петербургском экономическом форуме дискутировали о том, почему в России нет экосистем сейчас и не появится много в дальнейшем, как к ним относится власть и чем они могут помочь малому бизнесу.

Собрали главные мысли спикеров.

Какой должна быть экосистема и почему в России нет ни одной

Управляющий директор и партнёр консалтинговой компании BCG Макс Хаузер рассказал, что по результатам их исследования, 85% всех экосистем умирают.

По его мнению, в России до сих пор не существует экосистем, но их сейчас пытаются построить «Яндекс» и «Сбер». При этом «Яндекс» пока находится в начале пути, а сервисы «Сбера» ещё недостаточно интегрированы между собой.

То, что сейчас делают коллеги в «Яндексе», «Сбере» и «Тинькофф», происходит в мире уже последние 50-100 лет и называется диверсификация.

У них есть своя клиентская база, они её начинают монетизировать и удерживать клиентов новыми продуктами и предложениями. Такое 30 лет назад делали General Electric.

Макс Хаузер

По мнению Хаузера, ни одну платформу в России нельзя назвать экосистемой, потому что они обслуживают простые потребности клиентов — поесть, одеться, передвигаться, — но не удовлетворяют комплексные.

Эмоциональные или комплексные потребности строятся вокруг семьи, здоровья и личности самого клиента. Их очень сложно встроить в одну экосистему, потому что этими данными никто не хочет делиться и удовлетворить такие нужды гораздо сложнее, считает спикер.

Пример реальной экосистемы для Хаузера — это китайские платформы типа WeChat, который обслуживает все его потребности.

Экосистемы уже попробовали строить «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и Mail.ru Group, но самостоятельно у них это не очень получается. Мне кажется, такая бизнес-модель в России сработает, если нескольких лидирующих в своей сфере игроков объединятся вместе и построят экосистему.

Но у меня вопрос к регуляторам: почему в России банки и компании, которые сохраняют деньги граждан, начинают инвестировать в развитие экосистем? Почему вместо того, чтобы беречь и умножать деньги населения, они спекулируют ими в той сфере, где в 85% случаев бизнес ожидает провал?

Макс Хаузер

В России будет не больше 10 экосистем

Первый зампред Банка России Сергей Швецов ответил Хаузеру, что Центробанк беспокоится по поводу строительства экосистем за счёт кредиторов и вкладчиков.

Этому вопросу будет посвящена вторая часть нового доклада Центробанка и панель на Международном финансовом конгрессе, сказал Швецов.

В целом к экосистемам в России он настроен положительно, но считает, что в стране не такой большой рынок, чтобы на нём появилось много экосистемных игроков.

Главный вопрос в том, достаточен ли объём российского рынка с точки зрения выручки, чтобы на нём было несколько сильных игроков. У Google и Amazon есть весь мир, у китайских компаний — больше 1 млрд населения, которые могут пользоваться несколькими экосистемами.

У нас же население — 147 млн человек. Не самое богатое, которое ещё и научилось пользоваться иностранными экосистемами. Если в России экосистем станет реально много, непонятно, хватит ли им средств, чтобы финансировать все свои новые технологии и сервисы.

При этом конкуренция между экосистемами тоже должна быть, и мы вместе с ФАС и Минэком сделаем всё, чтобы в России не было доминирующего игрока. Но экосистем в стране будет меньше 10, учитывая ёмкость нашего рынка.

Сергей Швецов

Почему Ozon не подходит эта бизнес-модель

Генеральный директор Ozon Александр Шульгин не относит Ozon к экосистемам, потому что компания не навязывает своим партнёрам какой-либо сервис.

Изначально Ozon был торговой организацией: мы закупали и продавали товары. Сейчас мы мигрируем в сторону площадки, поэтому позволяем компаниям самим решать, что продавать и по какой цене, использовать инфраструктуру Ozon или нет.

Это очень важно, потому что не ограничивая никак выбор для продавцов, мы позволяем им стать более эффективными и выбирать ту бизнес-модель, которая для них оптимальна.

Александр Шульгин

По словам Шульгина, Ozon купил «Оней-банк», чтобы делиться информацией о своих партнёрах с банками и повысить доступность кредитования для среднего и малого бизнеса.

Я вот статейку недавно читал про шампанские ярмарки 12-13 века. Уже тогда торговля объединялась с финансовыми инструментами, потому что расчёты проводились после окончания ярмарки.

Этой практике уже почти 10 веков, это очевидная синергия, поэтому мы и пошли в финансовую сферу. Но в какую-то отдалённую область этого рынка мы ней пойдём, потому что мы не сделаем там что-то лучше чем те, кто уже есть на этом рынке.

Александр Шульгин

Как экосистемы могут помочь малому бизнесу

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян поспорил с Шульгиным на бутылку шампанского о том, что Ozon в итоге станет экосистемой примерно через пять лет.

Это естественное развитие, через которое прошёл и «Яндекс». Семь лет назад мы занимались одним типом бизнеса — рекламным. Три года тому назад у нас отросла новая нога — транспортные сервисы. И сейчас мы взялись за третью ногу — электронная коммерция.

У Ozon пока первая нога сильная и со временем, мне кажется, возникнут новые. В e-commerce сейчас большие платформы давят на игроков второго эшелона, которые раньше торговали на большие суммы. Но вместе с тем они дают возможность выйти на рынок тысячам более мелких игроков.

Любые экосистемы и платформы существенно расширяют рынок — это инструмент развития экономики. До этого такими экосистемами были торговые центры, где люди могли посетить сразу несколько магазинов. Маленькие продавцы, которые встроились в эту модель, выросли, а остальные проиграли конкуренцию.

Тигран Худавердян

#ozon #яндекс #экосистемы #центробанк

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Riddick

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Толи господин Хаузер затупил, толи цитата не верная. Но "диверсификация", это не то чем занимается Яндекс или Сбер. "Диверсификация" это то, что делает Facebook или mail.ru

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