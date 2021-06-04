Главный вопрос в том, достаточен ли объём российского рынка с точки зрения выручки, чтобы на нём было несколько сильных игроков. У Google и Amazon есть весь мир, у китайских компаний — больше 1 млрд населения, которые могут пользоваться несколькими экосистемами.

У нас же население — 147 млн человек. Не самое богатое, которое ещё и научилось пользоваться иностранными экосистемами. Если в России экосистем станет реально много, непонятно, хватит ли им средств, чтобы финансировать все свои новые технологии и сервисы.

При этом конкуренция между экосистемами тоже должна быть, и мы вместе с ФАС и Минэком сделаем всё, чтобы в России не было доминирующего игрока. Но экосистем в стране будет меньше 10, учитывая ёмкость нашего рынка.