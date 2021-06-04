«85% экосистем умирают»: почему эта бизнес-модель может не прижиться в России Статьи редакции
Мнения глав Ozon, «Яндекса», BCG и Центробанка.
На Петербургском экономическом форуме дискутировали о том, почему в России нет экосистем сейчас и не появится много в дальнейшем, как к ним относится власть и чем они могут помочь малому бизнесу.
Собрали главные мысли спикеров.
Какой должна быть экосистема и почему в России нет ни одной
Управляющий директор и партнёр консалтинговой компании BCG Макс Хаузер рассказал, что по результатам их исследования, 85% всех экосистем умирают.
По его мнению, в России до сих пор не существует экосистем, но их сейчас пытаются построить «Яндекс» и «Сбер». При этом «Яндекс» пока находится в начале пути, а сервисы «Сбера» ещё недостаточно интегрированы между собой.
По мнению Хаузера, ни одну платформу в России нельзя назвать экосистемой, потому что они обслуживают простые потребности клиентов — поесть, одеться, передвигаться, — но не удовлетворяют комплексные.
Эмоциональные или комплексные потребности строятся вокруг семьи, здоровья и личности самого клиента. Их очень сложно встроить в одну экосистему, потому что этими данными никто не хочет делиться и удовлетворить такие нужды гораздо сложнее, считает спикер.
Пример реальной экосистемы для Хаузера — это китайские платформы типа WeChat, который обслуживает все его потребности.
В России будет не больше 10 экосистем
Первый зампред Банка России Сергей Швецов ответил Хаузеру, что Центробанк беспокоится по поводу строительства экосистем за счёт кредиторов и вкладчиков.
Этому вопросу будет посвящена вторая часть нового доклада Центробанка и панель на Международном финансовом конгрессе, сказал Швецов.
В целом к экосистемам в России он настроен положительно, но считает, что в стране не такой большой рынок, чтобы на нём появилось много экосистемных игроков.
Почему Ozon не подходит эта бизнес-модель
Генеральный директор Ozon Александр Шульгин не относит Ozon к экосистемам, потому что компания не навязывает своим партнёрам какой-либо сервис.
По словам Шульгина, Ozon купил «Оней-банк», чтобы делиться информацией о своих партнёрах с банками и повысить доступность кредитования для среднего и малого бизнеса.
Как экосистемы могут помочь малому бизнесу
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян поспорил с Шульгиным на бутылку шампанского о том, что Ozon в итоге станет экосистемой примерно через пять лет.
Толи господин Хаузер затупил, толи цитата не верная. Но "диверсификация", это не то чем занимается Яндекс или Сбер. "Диверсификация" это то, что делает Facebook или mail.ru
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