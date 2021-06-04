«Яндекс.Маркет» запустит доставку безрецептурных лекарств в Москве, Петербурге и Нижнем Новогороде Статьи редакции
Первым партнёром стала сеть «Самсон Фарма».
- Заказ лекарств через «Яндекс.Маркет» станет доступен в течение двух недель в Москве, после в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали vc.ru в компании.
- Первым партнёром стала аптечная сеть «Самсон Фарма», есть договорённости и с другими компаниями, но детали в «Яндексе» пока не раскрывают.
- На первом этапе на «Яндекс.Маркете» будет доступно 2000 SKU, в планах — увеличить до 20 тысяч.
- В зависимости от соглашения с партнёром, возможны разные способы доставки лекарств: курьерами аптечной сети или «Яндекса».
- С 2018 года заказать лекарства можно было на платформе «Беру», которую «Яндекс» развивал совместно со «Сбером». Оплатить и забрать заказ можно было только в ближайшей аптеке. С 1 октября 2020 года сервис «Беру» стал частью «Яндекс.Маркета».
- С 1 сентября несетевые аптеки смогут вести онлайн-торговлю лекарствами и продавать их на маркетплейсах.
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3 комментария
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еще бы он перестал подделки продавать. еще бы перестал как мразь вечно предлагать тебе при поиске товар странного маркета, а не всех магазинов доступных. еще бы бы службу поддержки организовал. мммм, мечты.
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1
Как же это будет супер-удобно! Зодолбало искать лекарства на онлайн-сайтах, приходить в аптеку и слышать, что не было у них такого в наличии.
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