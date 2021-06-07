Сервисы
Nazigul Jusupova

Минпромторг задумал создать некоммерческую компанию для разработки 1 трлн устройств проекта «Безопасный город» — «Ъ» Статьи редакции

Вошедшие в неё разработчики и производители смогут претендовать на субсидии.

  • Для запуска в регионах проекта «Безопасный город» до 2030 года потребуется около 1 трлн конечных устройств (измерительных приборов, датчиков и камер видеонаблюдения), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительный бизнес-план проекта.
  • Для технологического оснащения Минпромторг хочет учредить автономную некоммерческую организацию (АНО). Вошедшие в неё производители смогут претендовать на госсубсидии. Их список не уточняется. В Минпромторге не стали комментировать оценку в 1 трлн устройств.
  • По словам источников «Ъ», близких к проекту, предприятия будут отвечать за свои направления: выпуск серверов и систем хранения данных (СХД), разработка и выпуск электронно-компонентной базы (ЭКБ), подготовка ПО.
  • За поставки оборудования и создание инфраструктуры связи будут отвечать «Ростех» и «Ростелеком». Производством серверов, СХД и процессоров власти хотят загрузить компании, которые консолидирует совладелец ГК Astra Linux Денис Фролов, говорят собеседники «Ъ».
  • Основной проблемой остаётся ЭКБ: в России нет предприятий, выпускающих чипы и начальные компоненты в необходимом для проекта объёме, рассказал источник «Ъ». Поэтому до конца 2021 года планируется создать производство на базе «НМ-Тех» (на 100% принадлежит государственному инвестиционному банку ВЭБ, который планирует выделить каждому субъекту России до 3 млрд рублей на «Безопасный город»). В ВЭБ отказались от комментариев.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают оценку в 1 трлн устройств завышенной. По словам директора проектного офиса интеграционных решений «Ростелекома» Павла Шиляева, на рынке «умных» городов, учитывая квартирные счетчики, общее количество устройств может составить «сотни миллионов».

#новость #безопасныйгород

2310 просмотров
46 46 комментариев
5
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 46, "likes": 5, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 255452, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Jun 2021 10:44:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
46 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Б

22

7000 датчиков на одного россиянина?

Ответить

Vladislav Stan

Михаил
7

вы преувеличиваете, всего около 6860

Ответить

Михаил Б

Vladislav
0

Вы считаете от цифры 145 млн. Но сейчас население 143,8 млн.
К 2030 обещают снижение населения до 140 млн. (при условии, это если Россия еще чего-нибудь не присоединит к тому времени)

Ответить

Механический танк88

Михаил
2

А можно было обойтись одним анальным зондом

Ответить

Павел -

Михаил
0

Государство тоже хочет помнить все твои трещенки и не отставать от Земфиры:

Я задыхаюсь от нежности,
От твоей - моей свежести,
Я помню все твои трещинки,
Пою твои - мои песенки.
Ну почему? Ну почему? Лай-ла-ла...
Ну почему? Ну почему? Лай-ла-ла...

Ответить

Никита Хисматов

Михаил
0

да, причем 6999 из них - анальные

Ответить

Raimond Vladimirov

Михаил
0

0 датчиков на одного россиянина и миллиарды рублей в карман чиновника

Ответить

Vladislav Stan

18

А в Минпромторге точно знают значение слова триллион? 

Поможем прислуге царя понять цифры: 

1 трлн это тысяча миллиардов. 

1 млрд это 1000 миллионов 

1 млн - это столько, сколько зарабатывает Алина дедовна за день, или стоимость бутылки коньяка на ПМЭФ) 

17 тыс рублей - это зарплата среднего класса) 

Ответить

ЯжПрограммист

Vladislav
2

12 млрд. руб. - 1 полковник

Ответить

Константин Рогов

Vladislav
0

17 тыс рублей не только зарплата среднего класса но и цена котлетки бараний бок на том же пмэф )

Ответить

Незаконный диод

9

Прям представил, как город Выборг, в котором я жил, становится безопаснее. Аж на душе потеплело)

Ответить

Nick Name

4

Цифровой лагерь. Начало.

Ответить

Александр Кучеряев

2

Теперь даже на кухне нельзя будет ругать царя.

Ответить

Bulat Ziganshin

Александр
5

можно - но конструктивно. 

Ответить

Александр Кучеряев

Bulat
2

Я так хитро материться не умею 

Ответить

Никита Хисматов

Алексан…
0

Лайфхак от угнетенных негров 19 века.
Чтобы надсмотрщик не понимал, что ты ругаешь белого господина, заменяй слово "маса" на "мама": "Твоя мама такая толстая что..." ну и так далее

Ответить

Александр

Алексан…
0

Не величайший, а просто выдающийся.

Ответить

Константин Конверсиев

2

"...в России нет предприятий, выпускающих чипы и начальные компоненты в необходимом для проекта объёме. Поэтому до конца 2021 года планируется создать производство на базе «НМ-Тех»" - глядишь появится конкурентный Куалкому производитель, а потом ещё и свои нормальные смартфоны с компьютерами начнем выпускать! Эх, че-то я размечтался 🙂

Ответить

Механический танк88

Константин
1

Что-то не верится -) 

Ответить

Константин Конверсиев

Механический
0

А потом ещё и автомобили не хуже европейских, японских или корейских! :)

Ответить

Механический

Констан…
1

Всех вместе взятых! 

Ответить

Sergei Timofeyev

Констан…
0

Отсыпьте!

Ответить

Игорь Протасов

Константин
0

Какое по счёту? 
Вроде был микрон и амгсрем. 

Ответить

Механический танк88

Игорь
0

Второй уже банкрот, насчёт первого не помню - (

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Государственная и бюджетная организация создаёт компанию по распиливанию бабла! Отлично!

Ответить

ЯжПрограммист

Sergei
0

Так это же бред полнейший, пусть сами пилят, нечего плодить эти прослойки.

Ответить

From Siberia to London

1

Хорошая новость.
Масштабы попила заявлены такие, что если всё получится - станет последним в истории 🇷🇺 

Ответить

Michael Nick

1

А на откаты они сколько заложили? Процентов 10 на дело хоть останется?

Ответить

Сергей Подгорный

1

Лучше бы безопасный и умный город начали делать с качества дорог. Дороги в питере отремонтировали бы. Повсюду разъебанный асфальт и расхуяченные трамвайные пути, который этот асфальт добивают. Хуле толку от этих датчиков, если везде помойка и пробитые колеса?

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Это уберегает от большого количества жертв на дорогах.

Ответить

Сергей Подгорный

Sergei
0

От каких жертв? В основном жертвы в тяжелых авариях где виновник теряет полный контроль над ситуацией. Причем аварий из-за превышения скорости около 1 - 2%. В основном - это непонимание дорожной ситуации и возможности техники.

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Ямы не дают разогнаться. Тяжесть последствий обычно имеет прямую корреляцию со скоростью движения. Тут разогнаться негде.

Ответить

Сергей Подгорный

Sergei
0

В основном жертвы на загородных трассах или пешеходы. Для выезда на встречку или летального сбития пешехода можно двигаться и 60кмч.

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Вот только негде :(

Ответить

Вася Пражкин

0

1 трлн устройств, с каждого откатить ну пусть по тыще рублей, какое там название для такого числа?

Ответить

Преступный рубин

Вася
1

Охулиард

Ответить

Комментарий удален

Сергей Низовцев

0

Госплан 2.0

Ответить

Nick Name

0

Большой брат следит за тобой 😁😉

Ответить

Alex Konin

0

интересно а в след за этими счетчиками будет разворачиваться инфраструктура 5G? Вроде как одно друго тянет за собой

Ответить

Александр Кучеряев

Alex
0

Будет но с edge скоростью.

Ответить

Ренат Лотфуллин

0

мля, а почему не три сразу компании? Ну шобы наверняка

Ответить

Игорь Протасов

0

У кого-то внуки подросли? Или экскортницам с ПМЭФ пообещали

Ответить

Чит Чат

0

у нас уже камеры принудительно на всех подъездах установили... не понятно зачем ,т.к. все преступлению происходят внутри подъезда

Ответить

Игорь Протасов

Чит
0

Ага. У меня тут мама сумку У подъезда оставила и из неё кошелек вытащили. 
Па ра рам. Камеры не работают 

Ответить

Чит Чат

Игорь
0

это никак не связано с подъездом.. с тем же успехом сумку уркали бы и в парке

Ответить

Студенческий каякер

0

Большой брат следить за тобой

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Одноклассники
Подписан
Отписаться
В ОК завершился показ первого собственного сериала соцсети «Пять с плюсом»
Суммарно ситком посмотрели 9 миллионов зрителей из России и других стран мира
Yota
Подписан
Отписаться
Yota открыла продажу SIM-карт в Xcom-shop.ru и Kotofoto.ru
Yota запустила продажи SIM-карт у двух новых партнеров – в интернет-магазине Xcom-shop.ru и в сети онлайн-гипермаркетов…
Делобанк
Подписан
Отписаться
Приём! Приём оплаты на сайте и через терминал: подключаем торговый и интернет-эквайринг
Чтобы принимать оплату по карте или с помощью Apple Pay, нужно подключить эквайринг. Он бывает двух видов: торговый и ч…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Поджог Сараев
за день
Здравствуйте, Сергей! Цена товара формируется динамически и зависит от множества факторов, поэтому может отличаться для одного пользователя в разные моменты времени. К сожалению, мы не можем раскрыть детали…
«Яндекс.Маркет»: цена на один и тот же товар разная — с подпиской «Плюс» он дороже
ЯжПрограммист
за неделю
Если вы называете джунами тех, кто в сегодняшних реалиях по факту мидл, то проблема только в ваших завышенных ожиданиях. Сегодня парадокс рынка в том, что получить зп больше в разы проще перейдя в другую компанию чем…
Текучка стажеров такая, что опускаются руки… Что случилось с людьми?
Комментарии

Alex Black

Lightspeed купит конструктор…

Igor Filippov

Google оштрафовали на €220 млн…

Маркетологов к…

«Яндекс.Маркет»: цена на один и…

Igor Filippov

Google оштрафовали на €220 млн…

Alex Black

Lightspeed купит конструктор…

Алексей Волосач

Lightspeed купит конструктор…

Чит Чат

Lightspeed купит конструктор…

Anton Ternavsky

«Альфа-банк» взимает комиссии…

Антон Штадлер

Lightspeed купит конструктор…

Чит Чат

Минпромторг задумал создать…

Yota

«Билайн» вынудил отключить…

Game Topia

Бредовая работа — бич 21 века

keepomen

Бредовая работа — бич 21 века

Антон Штадлер

Lightspeed купит конструктор…

Маркетологов к…

«Яндекс.Маркет»: цена на один и…

Антон Штадлер

Lightspeed купит конструктор…

Игорь

«Альфа-Банк» по чужому долгу…

Антон Ляшенко

«Сбер» купит платформу для…
null