Минпромторг задумал создать некоммерческую компанию для разработки 1 трлн устройств проекта «Безопасный город» — «Ъ» Статьи редакции
Вошедшие в неё разработчики и производители смогут претендовать на субсидии.
- Для запуска в регионах проекта «Безопасный город» до 2030 года потребуется около 1 трлн конечных устройств (измерительных приборов, датчиков и камер видеонаблюдения), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительный бизнес-план проекта.
- Для технологического оснащения Минпромторг хочет учредить автономную некоммерческую организацию (АНО). Вошедшие в неё производители смогут претендовать на госсубсидии. Их список не уточняется. В Минпромторге не стали комментировать оценку в 1 трлн устройств.
- По словам источников «Ъ», близких к проекту, предприятия будут отвечать за свои направления: выпуск серверов и систем хранения данных (СХД), разработка и выпуск электронно-компонентной базы (ЭКБ), подготовка ПО.
- За поставки оборудования и создание инфраструктуры связи будут отвечать «Ростех» и «Ростелеком». Производством серверов, СХД и процессоров власти хотят загрузить компании, которые консолидирует совладелец ГК Astra Linux Денис Фролов, говорят собеседники «Ъ».
- Основной проблемой остаётся ЭКБ: в России нет предприятий, выпускающих чипы и начальные компоненты в необходимом для проекта объёме, рассказал источник «Ъ». Поэтому до конца 2021 года планируется создать производство на базе «НМ-Тех» (на 100% принадлежит государственному инвестиционному банку ВЭБ, который планирует выделить каждому субъекту России до 3 млрд рублей на «Безопасный город»). В ВЭБ отказались от комментариев.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают оценку в 1 трлн устройств завышенной. По словам директора проектного офиса интеграционных решений «Ростелекома» Павла Шиляева, на рынке «умных» городов, учитывая квартирные счетчики, общее количество устройств может составить «сотни миллионов».
7000 датчиков на одного россиянина?
вы преувеличиваете, всего около 6860
0 датчиков на одного россиянина и миллиарды рублей в карман чиновника
А в Минпромторге точно знают значение слова триллион?
Поможем прислуге царя понять цифры:
1 трлн это тысяча миллиардов.
1 млрд это 1000 миллионов
1 млн - это столько, сколько зарабатывает Алина дедовна за день, или стоимость бутылки коньяка на ПМЭФ)
17 тыс рублей - это зарплата среднего класса)
17 тыс рублей не только зарплата среднего класса но и цена котлетки бараний бок на том же пмэф )
Теперь даже на кухне нельзя будет ругать царя.
можно - но конструктивно.
Я так хитро материться не умею
Лайфхак от угнетенных негров 19 века.
Чтобы надсмотрщик не понимал, что ты ругаешь белого господина, заменяй слово "маса" на "мама": "Твоя мама такая толстая что..." ну и так далее
"...в России нет предприятий, выпускающих чипы и начальные компоненты в необходимом для проекта объёме. Поэтому до конца 2021 года планируется создать производство на базе «НМ-Тех»" - глядишь появится конкурентный Куалкому производитель, а потом ещё и свои нормальные смартфоны с компьютерами начнем выпускать! Эх, че-то я размечтался 🙂
Механический танк88
Что-то не верится -)
А потом ещё и автомобили не хуже европейских, японских или корейских! :)
Какое по счёту?
Вроде был микрон и амгсрем.
Государственная и бюджетная организация создаёт компанию по распиливанию бабла! Отлично!
Так это же бред полнейший, пусть сами пилят, нечего плодить эти прослойки.
Хорошая новость.
Масштабы попила заявлены такие, что если всё получится - станет последним в истории 🇷🇺
Лучше бы безопасный и умный город начали делать с качества дорог. Дороги в питере отремонтировали бы. Повсюду разъебанный асфальт и расхуяченные трамвайные пути, который этот асфальт добивают. Хуле толку от этих датчиков, если везде помойка и пробитые колеса?
Это уберегает от большого количества жертв на дорогах.
От каких жертв? В основном жертвы в тяжелых авариях где виновник теряет полный контроль над ситуацией. Причем аварий из-за превышения скорости около 1 - 2%. В основном - это непонимание дорожной ситуации и возможности техники.
Ямы не дают разогнаться. Тяжесть последствий обычно имеет прямую корреляцию со скоростью движения. Тут разогнаться негде.
В основном жертвы на загородных трассах или пешеходы. Для выезда на встречку или летального сбития пешехода можно двигаться и 60кмч.
1 трлн устройств, с каждого откатить ну пусть по тыще рублей, какое там название для такого числа?
Комментарий удален
интересно а в след за этими счетчиками будет разворачиваться инфраструктура 5G? Вроде как одно друго тянет за собой
у нас уже камеры принудительно на всех подъездах установили... не понятно зачем ,т.к. все преступлению происходят внутри подъезда
Ага. У меня тут мама сумку У подъезда оставила и из неё кошелек вытащили.
Па ра рам. Камеры не работают
Блоги компаний
Показать еще