До эксперимента Ozon и «Кортрос» никто не заключал сделки с недвижимостью на мультикатегорийных маркетплейсах. Поэтому сейчас такие сделки требуют дополнительной мотивации для покупателя. Мы решили эту задачу эксклюзивным предложением квартир, которые можно забронировать только на Ozon, а также солидным кешбэком, который может превышать 100 тысяч баллов на покупки. Клиент купит с помощью Ozon не только новое жилье, но и его обустройство, например, мебель, электронику или бытовую технику.