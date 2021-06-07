Ozon начал размещать на маркетплейсе квартиры Статьи редакции
На маркетплейсе можно оплатить 2% от стоимости квартиры и получить 25% от этой суммы баллами для покупок на Ozon.
Ozon запустил витрину с квартирами от застройщиков. Первым партнёром стала ГК «Кортрос», но в компании ожидают, что к такому способу продаж присоединятся и другие застройщики, сообщили vc.ru в Ozon. С кем уже ведут переговоры пока в компании не уточняют.
ГК «Кортрос» разметит квартиры, доступные только на маркетплейсе. Покупатели смогут забронировать квартиру на Ozon примерно за 2% от её стоимости. Это будет депозитом для застройщика и заработком для маркетплейса. Покупатель получит 25% от стоимости брони в виде баллов, которые сможет потратить на Ozon.
На витрине доступны 30 квартир в жилых комплексах бизнес-класса Headliner, iLove и Bauman House в Москве, стоимостью от 18 до 46 млн рублей. Цена ниже, чем в собственных каналах продаж «Кортрос», говорят в Ozon.
Для недвижимости на Ozon появились специальные карточки с видеообзором квартиры, панорамными фотографиями, схемами планировки и онлайн-чатом с представителем застройщика.
надо было с деливери клабом запартнериться, а то еще на сайт заходить за квартирой. пффф. а тут сразу и шавухи заказал и квартирку.
Вам в подарочную упаковку заказ завернуть? Не, сразу в квартиру положите.
Надо думать, если озоном заинтересуются гугл с амазоном, для поднятия цены озон также будут продавать на озоне.
В озоне ещё ладно. Интереснее будет покупать квартиры через новую сеть шаурмичных Фёдора.
А доллар по 23 не вернуть?
Тогда и Крым придется вернуть
Хорошая была реклама, запомнающаяся.
Круче было только "меняю остров на трешку в Москве", но там "забавная" история была про этот самый остров .....
Тут вспоминается старый анекдот из 00х:
- Почему вилла Бреда Пита стоит 2 млн долларов, а коттедж на рублевке 10 млн. долларов?
- Потому что вилла Бреда Пита слишком далеко от МКАДа
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Получите квартиру, распешитесь. Так я покупал 3 комнатную, а тут 1 комнатная. Не знаем ничего, так поставщик отгрузил. Оформляйте возврат.
С доставкой, надеюсь
Перевёл предоплату 10 млн , а в пункте выдаче отказался и решил вернуть?🤣 странный способ продать кВ
Очень странный
Не совсем понимаю подобный подход, когда при таких суммах оформление товара непонятно какое:
- стоимость квартиры 21 676 905 руб (352 470 руб/м2),
- Срок сдачи 4 квартал 2021,
- нет никаких фото жилых помещений, даже примерных, только пара грубых и простеньких рендеров, как будто от студентов, подъездной группы,
- на плане квартиры куда-то повылазили размеры гардеробов (рисунок ниже),
- в современных реалиях и таком позиционировании (элитное жилье), нет даже ссылки на VR румтур или не могли сделать для Ozon отдельную страницу на своем сайте.
#незачёт
1. Уже много лет все новострои продаются именно так: парочка не самых качественных рендеров и в лучшем случае фотография места "вот тут мы когда-нибудь начнем рыть котлован"
2. 21 млн рублей это НЕ элитное жилье для Мск. С учетом ценика за местоположение, по качеству это будет в лучшем случае эконом.
Перегнули конечно, 21 лям это где то комфорт, а не эконом
Ну кто знает, может для него 21 млн - это где-то далеко в экономе, с высоты 57-го этажа башни Федерация.
бугога, как выше заметили - 21 лям это уже далеко не элитка. бизнес максимум
зачем вам румтур? Вот вы (хотя согмневаюсь что у вас есть эта сумма) 21 лям выложите за картинки в онлайне? Не приехав, не пообщавшись с менеджером в отделе продаж .... Чо, правда заплатите? А если папка узнает?
Ребята расходимся, это не способ покупки квартиры. Это просто хорошая реклама застройщику. Дальше все будут уже звонить, ходить смотреть, и если уже всё понравится - намутят кэшбек на Озоне себе. Не надо думать, что есть такие дураки, которые просто сразу денег на сайте оставят.
Почему мне пуши vc начали дублироваться?
Пора задуматься о своём поведении
Это какая-то новая реальность) они теперь торгуют всем, включая автомобили.
Когда Озон продает машины, но знает твою покупательную способность:
Сложно представить, что кто-то в здравом уме будет покупать квартиру от 18 млн рублей просто через маркетплейс даже не посмотрев ее, строящийся дом, расположение. Как перспективное направление - да, наверное, это интересно.
Заказал квартиру на озоне, пришла вся потертая. Явно кто-то до меня пользовался и сдал обратно. Курьер сказал, что вопросы не к нему. Написал в чате, сказали идти в пункт выдачи, оформлять возврат.
Ну и зря возвращаете. Добавили бы на чай курьеру, он бы Вам ремонт сделал по-быстрому.
Передали ключи, ждать пока посмотрю не стали. Никаких бумаг при передаче на подпись не дали. В результате квартира вообще в другом городе
"На маркетплейсе можно оплатить 2% от стоимости квартиры и получить 25% баллами для покупок на Ozon. "
Мне почему-то кажется, что если придти в офис продаж застройщика и стукнуть об стол пачкой кеша, то 2-4% могут просто скинуть после недолгих переговоров.
у нас в Клд такое не прокатывает и еще и посмотрят как на дурочка :/
Многоходовочка.
- Купил квартиру на Озоне, а там уже кто-то живет.
- Возвращайте!
- Вот возвращаю!
- Не можем принять возврат. Там уже кто-то живет )))
Сбермаркетинг анонсировал новый проект сберквартира в ответ на действия озона.
У них есть очень успешный ДомКлик
Поскорее бы уже переименовали в СберМегаДомКвартираСуперКлик, а то несерьезно как то
Ждем копипаст от яши и сбера) Поднажмите))
Добрый вечер, но у них уже давно свои классифайды :
realty.yandex.ru
domclick.ru
как-то за автомобили обидно, вот так нагло перешагнуть..
зацени изящность выбора комплектаций - https://www.ozon.ru/product/volkswagen-tiguan-ii-restayling-2021-g-2-0-amt-180-l-s-4wd-266908432/
Полагаю основная цель этого перфоманса - немного поднять посещаемость Озона за счет любопытных.
@Ozon Сообщите, когда появятся замки и дворцы.
Садовый хот-дог
В Геленджике планируете прикупить?
Не потяну, я же не на госслужбе.
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Чисто маркетинговый ход - громкая реклама Озону и ЖК, обоим выгодно.
Холостяцкая квартира с 1 (одной) спальней (46 кв. м!) без отделки (!) в 53-этажке (!!!), стоит 21 млн рублей. Она даже не построена ещё, в начале следующего года можно будет ключи получить.
Я чего-то не понимаю, наверное, это ведь даже вне ТТК, откуда такие цены
Сомнительный хичхакер
Сити
1. Это не Сити, а жк недалеко от Сити
2. Цены на жилье в Сити я тоже не понимаю, это же просто царство бетона
Сомнительный
1. А жилье недалеко от Бульварного — это не Бульварное, будь этот ЖК непосредственно в Сити, цена была бы еще на порядок выше
2. Инфраструктура — Афимолл, АВ, Русский и пр. + несколько веток метро, МЦД: не сильно хуже того же Цветного бульвара выходит
Сомнительный
Для кого-то 21 млн — это много, для кого-то ок-но. Квартир в том же Сити много, при этом их покупают, а из элитки не только сити есть, не говоря о бизнесе.
Или вы к тому, что те, кто в бизнесе, не пользуются метро и МЦД? Еще как пользуются. :) И самокатами, и метро, и МЦД. Разница в том, что клиентура бизнеса пользуется тем, чем хочется и удобнее в моменте, а не тем, что может позволить. Такси или машина по факту не всегда самый удобный вариант.
Нормальная тема. Клиент платит 2% (360,000-920,000). Озон возвращает 90,000-230,000. Продавец накидывает Озону еще около 1,000,000-3,000,000 комиссий. Даже если одна квартира за год уйдет - затраты на контент манагера все равно отобьются. Оттого непонятно, чего все так нервничают.
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