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Маша Цепелева

Ozon начал размещать на маркетплейсе квартиры Статьи редакции

На маркетплейсе можно оплатить 2% от стоимости квартиры и получить 25% от этой суммы баллами для покупок на Ozon.

80 80 комментариев
8098 просмотров

Ozon запустил витрину с квартирами от застройщиков. Первым партнёром стала ГК «Кортрос», но в компании ожидают, что к такому способу продаж присоединятся и другие застройщики, сообщили vc.ru в Ozon. С кем уже ведут переговоры пока в компании не уточняют.

ГК «Кортрос» разметит квартиры, доступные только на маркетплейсе. Покупатели смогут забронировать квартиру на Ozon примерно за 2% от её стоимости. Это будет депозитом для застройщика и заработком для маркетплейса. Покупатель получит 25% от стоимости брони в виде баллов, которые сможет потратить на Ozon.

До эксперимента Ozon и «Кортрос» никто не заключал сделки с недвижимостью на мультикатегорийных маркетплейсах. Поэтому сейчас такие сделки требуют дополнительной мотивации для покупателя. Мы решили эту задачу эксклюзивным предложением квартир, которые можно забронировать только на Ozon, а также солидным кешбэком, который может превышать 100 тысяч баллов на покупки. Клиент купит с помощью Ozon не только новое жилье, но и его обустройство, например, мебель, электронику или бытовую технику.

Сергей Паньков
директор по развитию бизнеса Ozon

На витрине доступны 30 квартир в жилых комплексах бизнес-класса Headliner, iLove и Bauman House в Москве, стоимостью от 18 до 46 млн рублей. Цена ниже, чем в собственных каналах продаж «Кортрос», говорят в Ozon.

Для недвижимости на Ozon появились специальные карточки с видеообзором квартиры, панорамными фотографиями, схемами планировки и онлайн-чатом с представителем застройщика.

Витрина квартир Ozon

#новость #ozon

80 80 комментариев
3
28
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80 комментариев
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Vasiliy Leytman

61

надо было с деливери клабом запартнериться, а то еще на сайт заходить за квартирой. пффф. а тут сразу и шавухи заказал и квартирку.

Ответить

Dmitry Kiselev

Vasiliy
33

Вам в подарочную упаковку заказ завернуть? Не, сразу в квартиру положите.

Ответить

Арслан Панаев

Dmitry
3

Надо думать, если озоном заинтересуются гугл с амазоном, для поднятия цены озон также будут продавать на озоне.

Ответить

Rfc Fy

Vasiliy
2

Ага, и сервисный сбор 1 лям)

Ответить

Игорь Протасов

Vasiliy
1

При покупке квартиры доставка первых 3 шаверм в неё бесплатно

Ответить

Джон Картошкин

Vasiliy
1

В озоне ещё ладно. Интереснее будет покупать квартиры через новую сеть шаурмичных Фёдора.

Ответить

Михаил Анюков

Vasiliy
0

Давайте уж сразу с Аликом или с Яндекс Лавкой)

Ответить

Alexander Ivanov

34
Ответить

Al Moore

Alexander
10

$1600... На Щуке... Верните то время взад!!

Ответить

Вася Пражкин

Al
2

А доллар по 23 не вернуть?

Ответить

Птиц

Вася
1

Да, пожалуйста.

Ответить

Вася Пражкин

Птиц
0

Тогда и Крым придется вернуть

Ответить

Евгений Архипов

Вася
0

Да, пожалуйста. Только верните доллар по 32. Или хоты бы по 30.

Ответить

Labelig

Al
1

2005 года реклама, насколько я помню.

Пожалуй единственная реклама на билбордах, которая запомнилась.

Ответить

Dennis Gerasimov

Alexander
0

Хорошая была реклама, запомнающаяся.

Круче было только "меняю остров на трешку в Москве", но там "забавная" история была про этот самый остров .....

Ответить

Alexander Ivanov

Dennis
6

Тут вспоминается старый анекдот из 00х:
- Почему вилла Бреда Пита стоит 2 млн долларов, а коттедж на рублевке 10 млн. долларов?
- Потому что вилла Бреда Пита слишком далеко от МКАДа

Ответить

Комментарий удален

Andrew Lobachev

Alexander
0

На рендер, кстати, этот ЖК на Щукинской вообще не похож :)

Ответить

Александр Антонов

14

Получите квартиру, распешитесь. Так я покупал 3 комнатную, а тут 1 комнатная. Не знаем ничего, так поставщик отгрузил. Оформляйте возврат.

Ответить

Анар FS

Александр
20

Возврат нельзя оформить, сделав покупку Вы подписали акт приема передачи недвижимости и согласились со всеми дефектами. То что 3 комнатная стала вдруг 1 комнатная, это нормальная усадка фундамента и стен после просушки строительной.

Ответить

Павел Губанов

13

С доставкой, надеюсь

Ответить

Роман Сенин

Павел
1

Доставка с примеркой, как в Lamoda

Ответить

Mariya Belokopytova

10

Перевёл предоплату 10 млн , а в пункте выдаче отказался и решил вернуть?🤣 странный способ продать кВ
Очень странный

Ответить

Иван Гуляев

Mariya
0

-> создал тему в Приёмной

Ответить

Вася Пражкин

Mariya
0

10 млн? В Москве?

Ответить

Иванка Сегодина

7

Не совсем понимаю подобный подход, когда при таких суммах оформление товара непонятно какое:
- стоимость квартиры 21 676 905 руб (352 470 руб/м2),
- Срок сдачи 4 квартал 2021,
- нет никаких фото жилых помещений, даже примерных, только пара грубых и простеньких рендеров, как будто от студентов, подъездной группы,
- на плане квартиры куда-то повылазили размеры гардеробов (рисунок ниже),
- в современных реалиях и таком позиционировании (элитное жилье), нет даже ссылки на VR румтур или не могли сделать для Ozon отдельную страницу на своем сайте.
#незачёт

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www.ozon.ru
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-j/wc1200/6066…
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-j/wc1200/6066155779.jpg
cdn1.ozone.ru
Ответить

Дмитрий Энтелис

Иванка
6

1. Уже много лет все новострои продаются именно так:  парочка не самых качественных рендеров и в лучшем случае фотография места "вот тут мы когда-нибудь начнем рыть котлован"
2. 21 млн рублей это НЕ элитное жилье для Мск. С учетом ценика за местоположение, по качеству это будет в лучшем случае эконом.

Ответить

Allestor Krei

Дмитрий
5

Перегнули конечно, 21 лям это где то комфорт, а не эконом

Ответить

Вася Пражкин

Allestor
2

Ну кто знает, может для него 21 млн - это где-то далеко в экономе, с высоты 57-го этажа башни Федерация.

Ответить

Dennis Gerasimov

Иванка
0

бугога, как выше заметили - 21 лям это уже далеко не элитка. бизнес максимум

зачем вам румтур? Вот вы (хотя согмневаюсь что у вас есть эта сумма) 21 лям выложите за картинки в онлайне? Не приехав, не пообщавшись с менеджером в отделе продаж .... Чо, правда заплатите? А если папка узнает?

Ответить

Silverjohn

8

Ребята расходимся, это не способ покупки квартиры. Это просто хорошая реклама застройщику. Дальше все будут уже звонить, ходить смотреть, и если уже всё понравится - намутят кэшбек на Озоне себе. Не надо думать, что есть такие дураки, которые просто сразу денег на сайте оставят.

Ответить

Александр Чудный

3

Почему мне пуши vc начали дублироваться?

Ответить

Сергей Порман

Александр
11

Пора задуматься о своём поведении

Ответить

Zoom Yoop

Сергей
0

Умора) там надо все уведомления внутри приложения выключить, выйти из меню уведомлений, потом зайти обратно и включить. Что то типо исповеди в данном контексте. Связывался с группой поддержки.

Ответить

Johnny Vorony

Александр
1

Второй - это контрольный, в голову!

Ответить

Denis Kulish

1

Это какая-то новая реальность) они теперь торгуют всем, включая автомобили.

Ответить

useless uS

Denis
12

Когда Озон продает машины, но знает твою покупательную способность:

Ответить

Zoom Yoop

useless
0

Валяюсь от смеха, с вами так весело) чем ниже в комментарии, тем веселее.

Ответить

Nikolay Ganin

Denis
0

Уже давно 🙂
Но это скорее витрина с товаром партнера

Ответить

Макс Петров

4

Сложно представить, что кто-то в здравом уме будет покупать квартиру от 18 млн рублей просто через маркетплейс даже не посмотрев ее, строящийся дом, расположение. Как перспективное направление - да, наверное, это интересно. 

Ответить

Yarro S

Макс
0

Инвесторы купят на хайпе 

Ответить

Андрей Николаев

3

Заказал квартиру на озоне, пришла вся потертая. Явно кто-то до меня пользовался и сдал обратно. Курьер сказал, что вопросы не к нему. Написал в чате, сказали идти в пункт выдачи, оформлять возврат.

Ответить

Вася Пражкин

Андрей
1

Ну и зря возвращаете. Добавили бы на чай курьеру, он бы Вам ремонт сделал по-быстрому.

Ответить

Игорь Протасов

Андрей
0

Передали ключи, ждать пока посмотрю не стали. Никаких бумаг при передаче на подпись не дали. В результате квартира вообще в другом городе

Ответить

Old Nick

3

"На маркетплейсе можно оплатить 2% от стоимости квартиры и получить 25% баллами для покупок на Ozon. "

Мне почему-то кажется, что если придти в офис продаж застройщика и стукнуть об стол пачкой кеша, то 2-4% могут просто скинуть после недолгих переговоров.

Ответить

Anton Salimov

Old
0

у нас в Клд такое не прокатывает и еще и посмотрят как на дурочка :/

Ответить

Old Nick

Anton
1

Да ладно, почти всегда можно продавить скидку если имеешь в наличии всю сумму и готов сразу закрыть сделку. Сейчас рынок покупателей.

Ответить

Max B

3

Многоходовочка.
- Купил квартиру на Озоне, а там уже кто-то живет.
- Возвращайте!
- Вот возвращаю!
- Не можем принять возврат. Там уже кто-то живет )))

Ответить

Саша Александров

2

Сбермаркетинг анонсировал новый проект сберквартира в ответ на действия озона.

Ответить

Александр Якунин

Саша
3

У них есть очень успешный ДомКлик

Ответить

Повелитель Ондатр

Александр
1

Поскорее бы уже переименовали в СберМегаДомКвартираСуперКлик, а то несерьезно как то

Ответить

Артем Акулов

0

Ждем копипаст от яши и сбера) Поднажмите))

Ответить

Александр Якунин

Артем
2

Они были раньше

Ответить

Winston Smith

Артем
0

Добрый вечер, но у них уже давно свои классифайды :
realty.yandex.ru
domclick.ru

Ответить

Кирилл Баскус

Winston
0

Наверное, автор имеет в виду Беру и Яндекс.Маркет

Ответить

Anton Salimov

1

как-то за автомобили обидно, вот так нагло перешагнуть..

Ответить

Denis Kulish

Anton
1

Все хорошо, автомобили уже там)))

Ответить

Nikolay Ganin

Anton
1

https://www.ozon.ru/category/avtomobili-i-mototsikly-34452/

А вот же они)

Ответить

Anton Salimov

Nikolay
0

зацени изящность выбора комплектаций - https://www.ozon.ru/product/volkswagen-tiguan-ii-restayling-2021-g-2-0-amt-180-l-s-4wd-266908432/

Ответить

Alexander Ivanov

0

Полагаю основная цель этого перфоманса - немного поднять посещаемость Озона за счет любопытных. 

Ответить

Вася Пражкин

0

@Ozon Сообщите, когда появятся замки и дворцы.

Ответить

Садовый хот-дог

Вася
0

В Геленджике планируете прикупить?

Ответить

Вася Пражкин

Садовый
1

Не потяну, я же не на госслужбе.

Ответить

Игорь

Вася
0

На гос. службе как раз таки не потянуть не то замок и дворец, а квартиру то обычную...(

Ответить

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Олег Саенов

0

на самый главный вопрос нет ответа - при покупке квартиры кепку подарят?

Ответить

Michael Nick

0

Это способ обойти эскроу счета и хоть как- то получить баблишко за долевку?

Ответить

Антон Волков

0

И без договора 

Ответить

Алексей Супрунов

0

Солянка какая то, фу

Ответить

Wonabeez Doratie

0

Интересно, будут ли проблемы с возвратом

Ответить

TRICORCRIT

0

Вот это мощный захват рынка!

Ответить

Денис Демидов

0

Не плохо, пора машины отжимать

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Чисто маркетинговый ход - громкая реклама Озону и ЖК, обоим выгодно.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

0

Холостяцкая квартира с 1 (одной) спальней (46 кв. м!) без отделки (!) в 53-этажке (!!!),  стоит 21 млн рублей. Она даже не построена ещё, в начале следующего года можно будет ключи получить.
Я чего-то не понимаю, наверное, это ведь даже вне ТТК, откуда такие цены

Ответить

Сомнительный хичхакер

Карфаген
0

Сити

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Сомнительный
0

1. Это не Сити, а жк недалеко от Сити
2. Цены на жилье в Сити я тоже не понимаю, это же просто царство бетона

Ответить

Сомнительный

Карфаген
0

1. А жилье недалеко от Бульварного — это не Бульварное, будь этот ЖК непосредственно в Сити, цена была бы еще на порядок выше
2. Инфраструктура — Афимолл, АВ, Русский и пр. + несколько веток метро, МЦД: не сильно хуже того же Цветного бульвара выходит

Ответить

Птиц

Сомните…
0

> квартира за 21 млн

> рядом метро и мцд

Надо брать!

Ответить

Сомнительный

Птиц
0

Для кого-то 21 млн — это много, для кого-то ок-но. Квартир в том же Сити много, при этом их покупают, а из элитки не только сити есть, не говоря о бизнесе.

Или вы к тому, что те, кто в бизнесе, не пользуются метро и МЦД? Еще как пользуются. :) И самокатами, и метро, и МЦД. Разница в том, что клиентура бизнеса пользуется тем, чем хочется и удобнее в моменте, а не тем, что может позволить. Такси или машина по факту не всегда самый удобный вариант.

Ответить

Михаил Анюков

0

И сколько там предложений от ПИКа?

Ответить

Дмитрий Трифонов

0

прикуплю парочку, пока все не разобрали

Ответить

Konstantin Zhivenkoff

0

Нормальная тема. Клиент платит 2% (360,000-920,000). Озон возвращает 90,000-230,000. Продавец накидывает Озону еще около 1,000,000-3,000,000 комиссий. Даже если одна квартира за год уйдет - затраты на контент манагера все равно отобьются. Оттого непонятно, чего все так нервничают.

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