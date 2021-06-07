Вкратце: iOS 15, обновления для AirPods и другие анонсы Apple с WWDC 2021 Статьи редакции
Коротко о главных событиях с конференции для разработчиков WWDC.
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iOS 15
- FaceTime получит поддержку пространственного звука Spatial audio, режим шумоподавления CrystalClear, портретный режим, который фокусируется на говорящем.
- Появится веб-версия FaceTime и функция создания ссылок на звонки — как в Zoom. Теперь сервис видеозвонков от Apple будет доступен вне своей экосистемы.
- Функция SharePlay в FaceTime: во время звонков можно вместе смотреть видео, слушать музыку и делиться изображением экрана. API поддерживает не только Apple TV, но и другие видеосервисы партнеров — Twitch, TikTok, Disney+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+ и другие.
- В «Сообщениях» появится поддержка шеринга из сервисов Apple, а также добавление коллажей и наборов фото.
- Новые уведомления. Если их будет много — iOS автоматически сгруппирует их в Summary, выбрав самое важное.
- Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях». Контакты будут видеть, что у собеседника включен режим «не беспокоить», можно будет принудительно прислать ему сообщение c уведомлением — как в Slack.
- Новые режимы Focus — «работа», «личное», «отдых» — в зависимости от выбранного профиля, iOS будет присылать только уведомления из конкретных тематических приложений. Это позволит сосредоточиться на работе в рабочее время, отдохнуть дома или общаться только с важными собеседниками в ночное время, считает Apple. Включаются сразу на всех устройствах.
- В Spotlight появился поиск и выдача по фото, знаменитостям и контактам.
- «Камера» научилась определять текст на снимках, распознавать его на семи языках (русского нет) и копировать. Например, так можно быстро позвонить по распознанному номеру или перейти на сайт организации.
- В Wallet появится поддержка других документов, например, водительского удостоверения в США. Оно сможет работать в качестве ключа для квартиры или номера гостиницы.
- В «Воспоминаниях» в «Фото» теперь можно добавить музыку из Apple Music и делиться с другими пользователями. iOS будет подстраивать монтаж под «настроение» песни.
- Редизайн приложения «Погода». Теперь в нём есть полноэкранное отображение карты осадков, качество воздуха и другой информации.
- В «Картах» появится интерактивный глобус, расписание транспорта и новые детальные карты — но не для России.
- Появится голосовой поиск в Safari.
- Режим свайпов на клавиатуре получит поддержку русского языка.
Обновления для AirPods
- Функция «слухового аппарата», усиливающая голос собеседника.
- Важные сообщения Siri будет зачитывать в наушниках, если это разрешено приложению.
- «Локатор» сможет искать AirPods — по аналогии с маячком AirPods.
- Наушники будут уведомлять пользователя, если тот отошёл дальше, чем на 150 метров.
- Доступна поддержка Dolby Atmos в Apple Music — уже в iOS 14.
iPadOS 15
- Появится галерея виджетов и «Библиотека приложений» — как на iOS.
- Виджеты переработаны, их можно размещать на рабочем столе, а не только центре уведомлений.
- Новый виджет — «Локатор».
- Обновленный режим мультизадачности. Можно запустить до трёх полноценных приложений на экране и переключаться между открытыми через «нижнюю полку» — как на macOS или Windows. Открытые приложения можно объединять в «рабочие столы».
- Новая системная функция — «быстрые заметки», в которых можно хранить короткие заметки, ссылки и другую информацию. «Быстрые заметки» хранятся в отдельной библиотеке.
- Появится «Переводчик» с обновлённой функцией — автоматическими переводом при определении речи.
- Приложение Swift Playgrounds позволит создавать приложения для iOS на iPhone и iPad.
Трансляция:
Статья дополняется
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4 комментария
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По слухам это должно было быть едва ли не самое глобальное обновление за последние 5 лет.
Даже не знаю: все эти "инновации" ребят из Эпл это эмэйзинг или инкредибле?
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чето провал какой-то, имею все устройства и пока не появилось не 1 причины прям вот сразу бежать и обновляться
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