В подпсике iCloud появится новый набор функций, рассказала компания на конференции для разработчиков WWDC. Платные подписчики iCloud получат функции Plus по той же цене, что и обычную ежемесячную подписку, пишет TechCrunch. В России подписка стоит от 59 рублей в месяц.