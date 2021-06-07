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Таня Боброва

Apple представила iCloud+ с возможностью создавать одноразовые email и шифрованием трафика Статьи редакции

Пока без деталей.

В подпсике iCloud появится новый набор функций, рассказала компания на конференции для разработчиков WWDC. Платные подписчики iCloud получат функции Plus по той же цене, что и обычную ежемесячную подписку, пишет TechCrunch. В России подписка стоит от 59 рублей в месяц.

В iCloud+ войдут:

  • В Safari появится функция конфиденциальности Private Relay, с помощью которой можно будет скрыть действия пользователя. Функция напоминает VPN от Apple, отмечает The Verge.
  • Функция «Скрыть электронную почту» позволит создавать случайные адреса электронной почты при создании учётной записи на сайте или подписке на рыссылку.
  • Apple также предоставит неограниченное хранилище для видео с камер безопасности HomeKit.
Вкратце: iOS 15, обновления для AirPods и другие…
Коротко о главных событиях с конференции для разработчиков WWDC.
vc.ru

#новость #apple

603 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Paul

1

Скрыть почту - разве это не год назад показали?

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Bender Rodriguez

Paul
2

то был sign with Apple, а тут видимо классический одноразовый почтовый ящик для любого места

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Viacheslav Semenchuk

Bender
0

+1

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Bender Rodriguez

1

хм, VPN за 59 рублей, звучит очень даже круто

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Сергей Низовцев

Bender
0

Уверен - Apple прогнётся под РКН.

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Eugene Danilov

Сергей
0

Apple исправно предоставляет всю информацию с устройств пользователей (в том числе с "зашифрованного" iCloud) — по запросам правоохранителей из любой страны мира. К слову, по статистике, которую apple ежегодно публикует, больше всего запросов приходит от светлоликих демократичных американских спецслужб

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Roman Vasilev

Bender
0

Это не vpn, а пара релеев. Оно не распространяется на все в системе, этот продукт больше на тор похож 

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Roman Trifonov

0

Интересно, будет ли она входить в подписку Apple One

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