Apple представила iCloud+ с возможностью создавать одноразовые email и шифрованием трафика Статьи редакции
Пока без деталей.
В подпсике iCloud появится новый набор функций, рассказала компания на конференции для разработчиков WWDC. Платные подписчики iCloud получат функции Plus по той же цене, что и обычную ежемесячную подписку, пишет TechCrunch. В России подписка стоит от 59 рублей в месяц.
В iCloud+ войдут:
- В Safari появится функция конфиденциальности Private Relay, с помощью которой можно будет скрыть действия пользователя. Функция напоминает VPN от Apple, отмечает The Verge.
- Функция «Скрыть электронную почту» позволит создавать случайные адреса электронной почты при создании учётной записи на сайте или подписке на рыссылку.
- Apple также предоставит неограниченное хранилище для видео с камер безопасности HomeKit.
Скрыть почту - разве это не год назад показали?
то был sign with Apple, а тут видимо классический одноразовый почтовый ящик для любого места
хм, VPN за 59 рублей, звучит очень даже круто
Уверен - Apple прогнётся под РКН.
Apple исправно предоставляет всю информацию с устройств пользователей (в том числе с "зашифрованного" iCloud) — по запросам правоохранителей из любой страны мира. К слову, по статистике, которую apple ежегодно публикует, больше всего запросов приходит от светлоликих демократичных американских спецслужб
Это не vpn, а пара релеев. Оно не распространяется на все в системе, этот продукт больше на тор похож