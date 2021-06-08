Образовательная платформа «Учи.ру» стала совладельцем офлайн-школы программирования для детей «КодКласс» Статьи редакции
И купила образовательный сайт «Ваш урок» с 20 млн посещений в месяц.
- Компания купила 15% сети офлайн-школ программирования для детей «КодКласс». По условиям сделки «Учи.ру» может увеличить долю до контрольной, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Учи.ру».
- В компании не раскрывают сумму сделки. Но, по словам сооснователя «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максима Спиридонова, общая стоимость сделок могла составлять «несколько десятков миллионов рублей».
- Сделка с «КодКласс» поможет платформе «увеличить экспертизу» в офлайн-обучении, а партнёрство с сервисом «Ваш урок» «укрепит позиции в сегменте средней и старшей школ», отметил гендиректор «Учи.ру» Илья Паршин.
- В апреле по франшизе «КодКласс» в России работали 140 школ. По данным издания, она существуют с 2011 года, как юрлицо — с 2019-го. По данным ФНС, выручка в 2020 году составила 7,76 млн рублей. Гендиректор «КодКласса» Игорь Закоморный подтвердил факт сделки с «Учи.ру».
- Сервис «Ваш урок» развивал Алексей Бобров. Там школьники могут задавать вопросы и предлагать ответы, помогая друг другу в обучении. По данным Similarweb, в апреле у сайта vashurok.ru зафиксировано более 20 млн посещений. В компании не ответили на запрос «Ъ».
- Эксперты, опрошенные «Ъ», назвали такое сотрудничество логичным для бизнеса, так как только «гибридная модель может быть конкурентоспособной». По мнению основателя A.Partners Алексея Соловьева, офлайн-бизнес нужен для проведения митапов хакатонов, когда необходимо физически скоординировать своих учеников.
- «Учи.ру» — российская образовательная онлайн-платформа для школьников, созданная в 2012 году. По собственным данным «Ъ», ей пользуются 8 млн школьников из России в месяц.
- Как следует из базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Учи.ру» в 2020 году составила 1,7 млрд рублей при чистой прибыли в 216,5 млн рублей. В декабре 2020 года Mail.ru Group купила 25% компании с возможностью увеличить долю до 49,5% за 3,75 млрд рублей. Миноритарную долю получил РФПИ.
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