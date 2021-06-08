В Apple Music стал доступен формат lossless и функция объёмного звука Dolby Atmos Статьи редакции
Опробовать новинки смогут пользователи, установившие последние обновления iOS, iPadOS и macOS.
- Ознакомиться с музыкой с поддержкой функции Dolby Atmos можно в специальном плейлисте, в котором собрали треки различных исполнителей. Объёмный звук доступен на наушниках AirPods и всех встроенных динамиках последних моделей iPhone, iPad и Mac.
- Вместе с этим в музыкальном сервисе появились треки в lossless-качестве. Apple отметила, что на старте их будет больше 20 миллионов, а весь каталог под этот формат планируют адаптировать до конца 2021 года.
- Lossless-формат есть на iPhone, iPad, Mac, и Apple TV 4K. В будущем поддержку добавят и для колонок HomePod и HomePod Mini.
- Новые функции доступны бесплатно для всех подписчиков Apple Music.
Нет, смысла включать нету.
Нужен качественный аудиотракт с хорошим ЦАПом, плюс раскрывающие этот звук наушники.
Плохой единорожек88
А lossless?
Мне кажется, ни в каких блютус-наушниках нет смысла его включать, только в проводных
Смысл есть, потому что по блютусу может передавать звук без сжатия. Проблема тут в другом: звук эйрподсов - сраное говно.
Вообще никакого нет.
А вот включать Spatial Audio точно есть, мне треки в AirPods pro очень понравились
Плохой единорожек88
А у вас значок spatial audio активируется? Он же при просмотре видео динамичным становится. А при прослушивании музыки статичный почему-то.
Не-а, вроде как по слухам обещают завезти на Хоумподы, про Подсы вроде речи не было.
Плохой единорожек88
И почему значок пространственного звучания не активируется, как при просмотре фильмов?
слушаю на обычном кассетнике, не понимаю почему все гонятся за этим
Милицейский рак
Приходи. С флаконом только на двоих. А стоп! С двумя. Хотя.. не. Три.
Сейчас бы ALAC назвать loseless. Потери там все же гораздо больше чем в FLAC
Free Lossless Audio Codec является более lossless чем Apple Lossless Audio Codec? ;)
Формат один и тот же, по сути, отличается лишь алгоритм кодирования.
И такой ещё момент:
У кого ещё не появился в настройках музыки пункт настройки качества, попробуйте несколько раз включить / отключить синхронизацию библиотеки музыки. Обычно после этого становится доступна настройка качества.
В остальном, по впечатлениям, все круто:
Dolby Atmos работает на AirPods, но эффект везде разный, зависит от мастеринга трека.
Hi-Res прекрасен, на AirPods качества не заметите, а вот на домашнем тракте с хорошим ЦАПом и акустикой – просто прекрасно.
Есть задел на будущее.
Очень ждём Spotify, также с запуском HiFi
Чо там с Android'ом и компом, Apple?
И чем Spatial реально отличается от MQA-треков или master-вариантов в Tidal?
На Андроид вроде как завезут.
Касательно Tidal, MQA и Spatial Audio, немного разные понятия и предназначения
MQA и Master в Tidal - это hi-res форматы, записанные в максимальном качестве, аудиоформат от Meridian Audio.
Spatial Audio - это просто иммерсивный, пространственный звук на основе Dolby Atmos, звукорежиссёр может расставить музыкантов вокруг слушателя.
Вот мне не совсем понятно. Hi-res-форматы позволяют получить пространственный звук, нет? Именно из-за того, что деталей больше и панорама лучше работает. Я поэтому и не совсем понимаю фишку Spartial Audio. К тому же вряд ли будет звукорежиссёр расставлять музыкантов вокруг слушателя - зачем?
Я прост разобраться пытаюсь.
Hi-Res (lossless - аудиофайл без сжатия / без потери качества по кодировании) при качественном аудиотракте (то, на чем вы слушаете) даёт больше деталей, больше воздушности, звуковой панорамы. Обычно в формате стерео, именно зачет качества Hi-Fi / HiRes компонентов и акустики.
Spatial Audio не влияет на это никак, это что-то вроде маркетингового названия технологии от Apple, которая работает на основе Dolby Atmos, а ля как звук в кинотеатрах для кино, только для музыки. Если есть AirPods Pro и Apple TV+, можете запустить любой сериал для понимания. Осенью обещают прокачать Spatial Audio, и при вращении головой, сцена будет меняться.
Попытался максимально просто объяснить 😅
Опробовать новинки смогут пользователи, установившие последние обновления iOS, iPadOS и macOS
Lossless-формат есть на iPhone, iPad ... добавят и для колонок HomePod и HomePod Mini
Вот только пока подавляющее большинство пользователей эппл ходит с беспроводными наушниками, смысл в музыке без сжатия есть исключительно маркетологический (смотрите, у нас на сервере лежат FLAC'и и их аналоги!)
Ведь эппловский AAC не то, что 320 kbit/s, он больше 250 кбит/с по воздуху в принципе передать не может.
не может быть дома хорошего проводного аудио?
Может, конечно. Я не "в целом" имел в виду, сейчас подправил комментарий.
Единственное, чего я не совсем понимаю, это как ту самую лосслесс-музыку вытащить из эппловской экосистемы, чтобы ей насладиться.
Видимо, нужен либо минимум, макбук с внешним ЦАПом, либо эппловский настольник. Хотя во втором случае я не совсем в курсе того, что можно сделать в плане аудио, помимо тех же внешних ЦАПов.
В целом улучшится, но незначительно. Опять же все зависит от возможностей и начинки головного устройства с CarPlay
Послушал на больших Максах, Шпатель звучит круто.
Прям впечатляет.
Но непонятно, насколько это игрушка.
Похоже, прям игрушка-игрушка.
На прошках звук становится тише и объемнее. That’s all. Мнение человека, не аудиофила. Прикольно, но не могу сказать что супер must have функция.
А в СберЗвуке в lossless на страте 35 млн треков, вчера запустили - https://sber-zvuk.com/hifi
Куда там тягаться эплу с экосистемой сбера и со сберзвуком частности.
Разницу между aac 256 и лосслесс / хайрес никто никогда не услышит
Не знаю как в аплле, но в дизере разница очень чувствуются, особенно в верхах. Это на говне совсем не чувствуется.
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