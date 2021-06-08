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DTF

В Apple Music стал доступен формат lossless и функция объёмного звука Dolby Atmos Статьи редакции

Опробовать новинки смогут пользователи, установившие последние обновления iOS, iPadOS и macOS.

  • Ознакомиться с музыкой с поддержкой функции Dolby Atmos можно в специальном плейлисте, в котором собрали треки различных исполнителей. Объёмный звук доступен на наушниках AirPods и всех встроенных динамиках последних моделей iPhone, iPad и Mac.
  • Вместе с этим в музыкальном сервисе появились треки в lossless-качестве. Apple отметила, что на старте их будет больше 20 миллионов, а весь каталог под этот формат планируют адаптировать до конца 2021 года.
  • Lossless-формат есть на iPhone, iPad, Mac, и Apple TV 4K. В будущем поддержку добавят и для колонок HomePod и HomePod Mini.
  • Новые функции доступны бесплатно для всех подписчиков Apple Music.

#новость #apple #applemusic

2022 просмотров
43 43 комментария
10
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Плохой единорожек88

1

Кто шарит, есть ли смысл high-res включать с air pods pro?

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Евгений Калимуллин

Плохой
7

Нет, смысла включать нету.
Нужен качественный аудиотракт с хорошим ЦАПом, плюс раскрывающие этот звук наушники.

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Плохой единорожек88

Евгений
0

А lossless?

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Евгений

Плохой
2

Ну если расслышите, и если не жалко траффика 🙂

Ответить

Плохой

Евгений
0

Спасибо.

Ответить

Евгений

Плохой
2

Касательно значков, вы можете их просмотреть в конкретном релизе, а также в режиме проигрывания под обложкой альбома.

Как пример, пара скринов

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Аккаунт

Евгений
0

Нет смысла включать что либо выше aac 256, ибо никто никогда разницу не услышит

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Павел Молянов

Плохой
4

Мне кажется, ни в каких блютус-наушниках нет смысла его включать, только в проводных

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Плохой единорожек88

Павел
0

Обидно, если так.

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Сергей Подгорный

Павел
0

Смысл есть, потому что по блютусу может передавать звук без сжатия. Проблема тут  в другом: звук эйрподсов - сраное говно.

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iFenixxZ Gaming Channel

Плохой
2

Вообще никакого нет.
А вот включать Spatial Audio точно есть, мне треки в AirPods pro очень понравились

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Плохой единорожек88

iFenixxZ
0

А у вас значок spatial audio активируется? Он же при просмотре видео динамичным становится. А при прослушивании музыки статичный почему-то.

Ответить

Mr. Z

Плохой
1

Я так понял, они даже просто лослесс не поддерживают. 

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Евгений Калимуллин

Mr.
0

Не-а, вроде как по слухам обещают завезти на Хоумподы, про Подсы вроде речи не было.

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Плохой единорожек88

Плохой
0

И почему значок пространственного звучания не активируется, как при просмотре фильмов?

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Камушек Камушкин

3

слушаю на обычном кассетнике, не понимаю почему все  гонятся за этим

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Милицейский рак

Камушек
0

Приходи. С флаконом только на двоих. А стоп! С двумя. Хотя.. не. Три.

Ответить

Андрей Браиловский

–1

Сейчас бы ALAC назвать loseless. Потери там все же гораздо больше чем в FLAC

Ответить

wasd wasdov

Андрей
5

Free Lossless Audio Codec является более lossless чем Apple Lossless Audio Codec? ;)

Ответить

Евгений Калимуллин

Андрей
1

Формат один и тот же, по сути, отличается лишь алгоритм кодирования.

Ответить

Sedoy

Андрей
0

Бред полный.  Откуда вы такие спецы берётесь только?

Ответить

Nikolay Kapustin

Sedoy
1

Недостаточно ламповый кодек, байтики неправильные, не медные.

Ответить

Евгений Калимуллин

1

И такой ещё момент:

У кого ещё не появился в настройках музыки пункт настройки качества, попробуйте несколько раз включить / отключить синхронизацию библиотеки музыки. Обычно после этого становится доступна настройка качества.

В остальном, по впечатлениям, все круто:

Dolby Atmos работает на AirPods, но эффект везде разный, зависит от мастеринга трека.

Hi-Res прекрасен, на AirPods качества не заметите, а вот на домашнем тракте с хорошим ЦАПом и акустикой – просто прекрасно.

Есть задел на будущее.
Очень ждём Spotify, также с запуском HiFi

Ответить

Mikhail Krasnov

0

Чо там с Android'ом и компом, Apple?

И чем Spatial реально отличается от MQA-треков или master-вариантов в Tidal?

Ответить

Евгений Калимуллин

Mikhail
2

На Андроид вроде как завезут.

Касательно Tidal, MQA и Spatial Audio, немного разные понятия и предназначения

MQA и Master в Tidal - это hi-res форматы, записанные в максимальном качестве, аудиоформат от Meridian Audio.

Spatial Audio - это просто иммерсивный, пространственный звук на основе Dolby Atmos, звукорежиссёр может расставить музыкантов вокруг слушателя.

Ответить

Mikhail Krasnov

Евгений
0

Вот мне не совсем понятно. Hi-res-форматы позволяют получить пространственный звук, нет? Именно из-за того, что деталей больше и панорама лучше работает. Я поэтому и не совсем понимаю фишку Spartial Audio. К тому же вряд ли будет звукорежиссёр расставлять музыкантов вокруг слушателя - зачем?

Я прост разобраться пытаюсь.

Ответить

Евгений

Mikhail
0

Hi-Res (lossless - аудиофайл без сжатия / без потери качества по кодировании) при качественном аудиотракте (то, на чем вы слушаете) даёт больше деталей, больше воздушности, звуковой панорамы. Обычно в формате стерео, именно зачет качества Hi-Fi / HiRes компонентов и акустики.

Spatial Audio не влияет на это никак, это что-то вроде маркетингового названия технологии от Apple, которая работает на основе Dolby Atmos, а ля как звук в кинотеатрах для кино, только для музыки. Если есть AirPods Pro и Apple TV+, можете запустить любой сериал для понимания. Осенью обещают прокачать Spatial Audio, и при вращении головой, сцена будет меняться.

Попытался максимально просто объяснить 😅

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Evgeny Gelfand

–3
Ответить

Dear Moscow,

0

Опробовать новинки смогут пользователи, установившие последние обновления iOS, iPadOS и macOS

Lossless-формат есть на iPhone, iPad ... добавят и для колонок HomePod и HomePod Mini

Вот только пока подавляющее большинство пользователей эппл ходит с беспроводными наушниками, смысл в музыке без сжатия есть исключительно маркетологический (смотрите, у нас на сервере лежат FLAC'и и их аналоги!)

Ведь эппловский AAC не то, что 320 kbit/s, он больше 250 кбит/с по воздуху в принципе передать не может.

Ответить

Павел

Dear
1

У пользователей беспроводных наушников не может быть дома хорошего проводного аудио?

Ответить

Dear Moscow,

Павел
0

не может быть дома хорошего проводного аудио?

Может, конечно. Я не "в целом" имел в виду, сейчас подправил комментарий.

Единственное, чего я не совсем понимаю, это как ту самую лосслесс-музыку вытащить из эппловской экосистемы, чтобы ей насладиться.

Видимо, нужен либо минимум, макбук с внешним ЦАПом, либо эппловский настольник. Хотя во втором случае я не совсем в курсе того, что можно сделать в плане аудио, помимо тех же внешних ЦАПов.

Ответить

Возрастной чувак

0

В авто при подключении эплкарплей через провод качество улучшится?

Ответить

Евгений Калимуллин

Возрастной
0

В целом улучшится, но незначительно. Опять же все зависит от возможностей и начинки головного устройства с CarPlay

Ответить

Степан Позняк

Возрастной
0

Зависит от аудиосистемы в автомобиле 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Формат penniless

Ответить

Евгений Калимуллин

0

Круто, тоже своя атмосфера )

Ответить

Роман Агеев

0

Ждём наконец хорошие беспроводные кодеки и поддерживающие их наушники.

Ответить

Mr. Z

0

Послушал на больших Максах, Шпатель звучит круто.
Прям впечатляет.
Но непонятно, насколько это игрушка.
Похоже, прям игрушка-игрушка.

Ответить

Ярослав Бершанский

0

На прошках звук становится тише и объемнее. That’s all. Мнение человека, не аудиофила. Прикольно, но не могу сказать что супер must have функция.

Ответить

Павел Вардиев

0

А в СберЗвуке в lossless на страте 35 млн треков, вчера  запустили - https://sber-zvuk.com/hifi

СберЗвук HiFi. Эмоции в высоком разрешении
СберЗвук первым из российских аудиосервисов представляет музыку без потери качества. Услышьте…
sber-zvuk.com
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Канищев Максим

Павел
0

Куда там тягаться эплу с экосистемой сбера и со сберзвуком частности.

Ответить

Аккаунт

0

Разницу между aac 256 и лосслесс / хайрес никто никогда не услышит

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Канищев Максим

Аккаунт
0

Не знаю как в аплле, но в дизере разница очень чувствуются, особенно в верхах. Это на говне совсем не чувствуется.

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