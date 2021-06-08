Например, запретили вводящую в заблуждение рекламу даже за пределами магазина — за это приложение могут распубликовать.

509 просмотров

Манипуляции, введение в заблуждение или другая мошенническая активность приведут к исключению из программы для разработчиков и удалению аккаунта.

Разработчики должны предоставлять Apple и пользователям App Store достоверную и легко проверяемую информацию о себе, чтобы с ними в случае чего можно было связаться.



На площадке запрещена манипуляция чартами или пользовательскими обзорами, поскольку это подрывает доверие к App Store.



Если разработчик не может поддерживать высокое качество своего приложения, это может повлиять на решение Apple о нарушении правил площадки, если оно будет обсуждаться по другой причине.



Вводящее в заблуждение продвижение приложений, включая упоминание ложной цены продукта или услуги, запрещено в том числе за пределами App Store. В случае нарушения аккаунты разработчиков могут удалить.



Приложения, способствующие легальной продаже марихуаны, должны иметь географические ограничения в соответствии с регионами, где её распространение разрешено законом.



Разработчики могут сообщать своим пользователям вне приложения в App Store, что существуют способы оплаты в обход площадки, однако для этого нельзя использовать контактную информацию, полученную создателем приложения через App Store.



Если приложение включает функцию создания аккаунта, в нём также должна быть функция его удаления.



Созданный пользователями контент внутри приложений может включать видео, статьи, аудио и даже казуальные игры — и он не считается отдельными приложениями.

В то время как многие правки нацелены на борьбу с мошенничеством, пункт о пользовательском контенте внутри приложений звучит как пояснение позиции Apple касательно Roblox. В рамках суда с Epic Games компания заявила, что Roblox — не игра, и новый пункт в правилах фактически говорит о том же. В понимании Apple это приложение с пользовательским контентом.

Roblox была упомянута в суде между Apple и Epic Games из-за того, что Apple не допускает в App Store игровые стриминговые приложения, вроде xCloud от Microsoft. Компания считает, что каждая игра в них считается отдельным приложением, которое должно проходить модерацию.

После этого Apple указали, что Roblox — тоже коллекция игр в рамках одного приложения, однако в компании не согласились. Теперь же в App Store есть отдельный пункт в поддержку её позиции.