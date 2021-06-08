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DTF

App Store обновил правила для борьбы с мошенничеством Статьи редакции

Например, запретили вводящую в заблуждение рекламу даже за пределами магазина — за это приложение могут распубликовать.

6 6 комментариев
509 просмотров
  • Манипуляции, введение в заблуждение или другая мошенническая активность приведут к исключению из программы для разработчиков и удалению аккаунта.
  • Разработчики должны предоставлять Apple и пользователям App Store достоверную и легко проверяемую информацию о себе, чтобы с ними в случае чего можно было связаться.
  • На площадке запрещена манипуляция чартами или пользовательскими обзорами, поскольку это подрывает доверие к App Store.
  • Если разработчик не может поддерживать высокое качество своего приложения, это может повлиять на решение Apple о нарушении правил площадки, если оно будет обсуждаться по другой причине.
  • Вводящее в заблуждение продвижение приложений, включая упоминание ложной цены продукта или услуги, запрещено в том числе за пределами App Store. В случае нарушения аккаунты разработчиков могут удалить.
  • Приложения, способствующие легальной продаже марихуаны, должны иметь географические ограничения в соответствии с регионами, где её распространение разрешено законом.
  • Разработчики могут сообщать своим пользователям вне приложения в App Store, что существуют способы оплаты в обход площадки, однако для этого нельзя использовать контактную информацию, полученную создателем приложения через App Store.
  • Если приложение включает функцию создания аккаунта, в нём также должна быть функция его удаления.
  • Созданный пользователями контент внутри приложений может включать видео, статьи, аудио и даже казуальные игры — и он не считается отдельными приложениями.

В то время как многие правки нацелены на борьбу с мошенничеством, пункт о пользовательском контенте внутри приложений звучит как пояснение позиции Apple касательно Roblox. В рамках суда с Epic Games компания заявила, что Roblox — не игра, и новый пункт в правилах фактически говорит о том же. В понимании Apple это приложение с пользовательским контентом.

Roblox была упомянута в суде между Apple и Epic Games из-за того, что Apple не допускает в App Store игровые стриминговые приложения, вроде xCloud от Microsoft. Компания считает, что каждая игра в них считается отдельным приложением, которое должно проходить модерацию.

После этого Apple указали, что Roblox — тоже коллекция игр в рамках одного приложения, однако в компании не согласились. Теперь же в App Store есть отдельный пункт в поддержку её позиции.

Что касается мошенничества, то Epic Games несколько раз использовала его как аргумент против Apple, указывая на то, что даже с моделью закрытой площадки в App Store пробираются нарушители.

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#новость #apple #epicgames

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Nick

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Неужели наконец исчезнет реклама из серии «зомби пазл» с дебильной графикой, где в отзывах люди орут «игра совсем не такая!! Это обман!!» ?

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Маркетологов к стенке

1

По нормальному, все разработчики должны объединиться и удалить все приложения с эп стора, пока те не разрешат скачивать стороние приложения или производить оплату самостоятельно, без грабительских комиссий. Только так можно остановить беспредел. Тогда эпл сама приползет на коленях и будет уговаривать вернуться.
Все будет честно, кто хочет, может платить с 30% комиссией, кто не хочет - напрямую.

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Артур

Маркетологов
0

С чего ты взял что брать комиссию в 30% это не честно? А сколько честно? Кто это должен решать?

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Marjory Stewart-Baxter

Маркетологов
0

так вроде снизили ж комиссию в рамках app store small business program. те, кто меньше ляма $ зарабатывает, платят 15% 

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Шизоидная обезьяна

Маркетологов
0

А как посчитать какую комиссию брать? Т.е ценность разработки сервиса, экосистемы, устройств, содержание серверов и штата сотрудников.

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Marakuya

0

Playrix напрягся

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