«Интернет сломан»: сбой CDN Fastly вызвал перебои у Twitter, Twitch, Reddit, Amazon, PayPal и других сервисов
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Fastly размещает изображения крупных сервисов — поэтому сейчас в Amazon могут не отображаются картинки товаров, в Twitter — эмодзи, а издание The Verge пишет новости в Google Docs, так как сайт перестал работать.
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Облачная платформа оптимизации трафика и поставщика контента Fastly объявила о сбое в CDN-инфраструктуре, которую используют для хранения изображений и других элементов в крупных компаниях.
Пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов сообщают о сбоях — например, в GitHub не подгружаются css-стили, на Amazon нет части изображений, а в Twitter нет эмодзи.
Издание The Verge объявило, что из-за «падения интернета» приходится писать новости о падении интернета в Google Docs.
Сколько времени потребуется Fastly для восстановления работы CDN пока неизвестно.