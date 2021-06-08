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Сервисы
Евгений Делюкин

«Интернет сломан»: сбой CDN Fastly вызвал перебои у Twitter, Twitch, Reddit, Amazon, PayPal и других сервисов Статьи редакции

Fastly размещает изображения крупных сервисов — поэтому сейчас в Amazon могут не отображаются картинки товаров, в Twitter — эмодзи, а издание The Verge пишет новости в Google Docs, так как сайт перестал работать.

2 2 комментария
449 просмотров
vjuen

Облачная платформа оптимизации трафика и поставщика контента Fastly объявила о сбое в CDN-инфраструктуре, которую используют для хранения изображений и других элементов в крупных компаниях.

Пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов сообщают о сбоях — например, в GitHub не подгружаются css-стили, на Amazon нет части изображений, а в Twitter нет эмодзи.

Catalin Cimpanu @campuscodi
Apparently besides Amazon store images, Fastly also delivers Twitter emojis, which is why my and everyone else's tweets look like this:

https://twitter.com/MohammadMsft/status/1402206097310732293
MohammadMSFT @MohammadMsft
@campuscodi lol https://t.co/XqsdOugpJm
Твит без смайлов
Warlock @AnimeBussy
@campuscodi github also seems broken

like no css
SVM @ShivamChatak
Reddit is down.
Twitch is down
Amazon is down
Stackoverflow is down
PayPal is down
Vimeo is down
Spotify is down
AWS is down
eBay is down
Shopify is down

PANIC https://t.co/hNqUt3evPe
SVM @ShivamChatak
Internet is down. huge web outage going on right now.

Reddit is Down
Twitch is Down
Amazon is Down.
and many others.

It’s TIME TO PANIC
https://t.co/Aro2pZwWZK

Издание The Verge объявило, что из-за «падения интернета» приходится писать новости о падении интернета в Google Docs.

Сколько времени потребуется Fastly для восстановления работы CDN пока неизвестно.

#новость

2 2 комментария
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2 комментария
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Артур

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Amazon в чем то зависит от какого-то левого CDN провайдера, или я что то не так понял?

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Виталий Маклагин

0

В Google docs??? 🤣🤣🤣🤣 это реклама Google???? 🤣🤣🤣

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