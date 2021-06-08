Fastly размещает изображения крупных сервисов — поэтому сейчас в Amazon могут не отображаются картинки товаров, в Twitter — эмодзи, а издание The Verge пишет новости в Google Docs, так как сайт перестал работать.

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vjuen

Облачная платформа оптимизации трафика и поставщика контента Fastly объявила о сбое в CDN-инфраструктуре, которую используют для хранения изображений и других элементов в крупных компаниях.

Пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов сообщают о сбоях — например, в GitHub не подгружаются css-стили, на Amazon нет части изображений, а в Twitter нет эмодзи.

Catalin Cimpanu @campuscodi



https://twitter.com/MohammadMsft/status/1402206097310732293 Apparently besides Amazon store images, Fastly also delivers Twitter emojis, which is why my and everyone else's tweets look like this:

SVM @ShivamChatak

Twitch is down

Amazon is down

Stackoverflow is down

PayPal is down

Vimeo is down

Spotify is down

AWS is down

eBay is down

Shopify is down



PANIC Reddit is down.Twitch is downAmazon is downStackoverflow is downPayPal is downVimeo is downSpotify is downAWS is downeBay is downShopify is downPANIC https://t.co/hNqUt3evPe

SVM @ShivamChatak



Reddit is Down

Twitch is Down

Amazon is Down.

and many others.



It’s TIME TO PANIC

https://t.co/Aro2pZwWZK Internet is down. huge web outage going on right now.Reddit is DownTwitch is DownAmazon is Down.and many others.It’s TIME TO PANIC

Издание The Verge объявило, что из-за «падения интернета» приходится писать новости о падении интернета в Google Docs.