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Сервисы
Евгений Делюкин

«Интернет сломан»: сбой инфраструктуры Fastly вызвал перебои у Twitter, Twitch, Reddit, Amazon, PayPal и других сервисов Статьи редакции

Fastly используют крупные сервисы и новостные сайты: в Amazon могут не отображаются картинки товаров, в Twitter — эмодзи, Bloomberg, Twitch, The Guardian лежат, а издание The Verge пишет новости в Google Docs.

51 51 комментарий
5735 просмотров
Обновлено в 14:05: К 13:44 Fastly обнаружила причину падения и исправляет её. К 13:53 Fastly исправила проблему. Сервисы постепенно восстанавливаются. Сбой продлился около 45 минут.
vjuen

Облачная платформа оптимизации трафика и поставщика контента Fastly объявила о сбое в CDN-инфраструктуре, которую используют для хранения изображений, css-стилей, js-скриптов и других элементов в крупных компаниях.

Пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов сообщают о сбоях — например, в GitHub и Spotify не подгружаются css-стили, на Amazon нет части изображений, а в Twitter нет эмодзи.

Catalin Cimpanu @campuscodi
Apparently besides Amazon store images, Fastly also delivers Twitter emojis, which is why my and everyone else's tweets look like this:

https://twitter.com/MohammadMsft/status/1402206097310732293
MohammadMSFT @MohammadMsft
@campuscodi lol https://t.co/XqsdOugpJm
Твит без смайлов

Часть сайтов лежит полностью — например, The Guardian, Twitch, New York Times, Vice, Wired и сайт правительства Великобритании.

Michael Veale @mikarv
infrastructure becomes visible upon breakdown (Susan L Star) — happening now, again, with the failure of content delivery networks that are one of many forms of invisible and questionable Internet centralisation https://t.co/2w3Uc2A9IT
Michael Veale @mikarv
https://t.co/81QO59y1au
Warlock @AnimeBussy
@campuscodi github also seems broken

like no css
Пример сломанного твита
SVM @ShivamChatak
Reddit is down.
Twitch is down
Amazon is down
Stackoverflow is down
PayPal is down
Vimeo is down
Spotify is down
AWS is down
eBay is down
Shopify is down

PANIC https://t.co/hNqUt3evPe

Издание The Verge объявило, что из-за «падения интернета» приходится писать новости о падении интернета в Google Docs.

Спустя несколько минут Google Docs не выдержал наплыва пользователей и читателей The Verge.

Tom Warren @tomwarren
sorry we broke Google Docs too ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/gxSsJIDuCL

Сколько времени потребуется Fastly для восстановления работы CDN пока неизвестно.

#новость

51 51 комментарий
2
20
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51 комментарий
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Небольшой жёлтый робот

20

Не отображаются эмодзи, зумерки паникуэ

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Чудесный американец

Небольшой
3

Жить то как без них? 🙀

Ответить

Вася Пражкин

Чудесный
2

Приходится работать

Ответить

Чудесный

Вася
1

Это не жизнь ((

Ответить

Вася Пражкин

Чудесный
1

Да не говори. Ленин, когда у него интернет отключили вообще революцию устроил.

Ответить

Джон Картошкин

Небольшой
3

Ага, ИНТЕРНЕТ сломан!!!

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Джон
1

Кардашьян сломала

Ответить

Виталий Маклагин

–12

В Google docs??? 🤣🤣🤣🤣 это реклама Google???? 🤣🤣🤣

Ответить

Андрей

Виталий
35

РЖОМБА 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Чудесный американец

Андрей
7

Ставлю «Класс»! 🥳🥳🥳🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪👏👏👏

Ответить

Игорь Рачук

Чудесный
6
Ответить

Артур

9

Amazon в чем то зависит от какого-то левого CDN провайдера, или я что то не так понял?

Ответить

Muravyev Maxim

Артур
2

Скорее, у них есть некая пограничная сетевая инфрастуктура, которая поломалась. Это не похоже на CDN, как они пишут, ведь сайты из статьи лежат полностью, а не только статика.

Ответить

Евгений Делюкин

Muravyev
1

Согласен, уточнил в заголовке о падении инфраструктуры. 
Изначально проблемы были меньше, но масштаб оказался куда больше, чем просто отсутствие картинок и эмодзи

Ответить

Vasiliy Gorin

Muravyev
0

Добро пожаловать в 2021, тут CDN - это уже давно не только статика.

Ответить

Андрей Рудин

Артур
2

CDN это распределенная сеть, т.е. если ты смотришь из России или Европы товары в Амазоне, и картинки лежат где то на Европейских серверах, 1) они тебе загрузятся быстрее, 2) не надо будет нагружать канал между Европой и Америкой лишний раз.

Ответить

Eugene Kubesh

Артур
0

Видимо это была попытка диверсификации

Ответить

Джон Картошкин

Артур
0

Возможно просто фото товаров это выгрузки картинок продаванами на одноразовые сервисы, которые упали.

Ответить

Julia Eronina

5

"Интернет сломался" из-за сбоя в инфраструктуре... Ну никогда бы не подумала, что интернет зависит от инфраструктуры. Я то думала, что это магия, дизайн и смузи)

Ответить

Александр Львов

Julia
4

котиков забыли

Ответить

Григорий Крутеев

3

Легли все сайты на webflow. И частично сам webflow.

Ответить

Dennis Gerasimov

1

А скажут, что снова виноваты хацкеры. наши или кетайские.

Шутки в сторону - что ж это такое поломалось, что положило столько сайтов?
Хотя, если упали" не только картинки, но и выдача CSS, то м.б. и ява-скрипты там лежали?

Ответить

Антон Штадлер

Dennis
2
Ответить

irmr

Антон
3

Ещё никогда радужная аватарка не была настолько в тему

Ответить

Антон Штадлер

irmr
0

Собственно, у обоих она присутствует в диалоге)

Ответить

Stas Klymenko

Антон
1

Поржать все могут. А зайти на страницу сервиса и прочесть все, видимо, мозгов не хватило. 

Ответить

Антон Штадлер

Stas
1

По большому счёту, пользователю наплевать почему произошел сбой в стабильной работе. Они декларируют безопасность и стабильность, как комплексную услугу. По факту, сервера лежат

Ответить

Mikhail Gladchenko

1

Shopify тоже лежит(
Это вообще не круто для компании под чьей инфраструктурой проходят миллиарды долларов совокупного оборота.

Для них это серьёзная причина подумать над тем, чтобы полагаться на самих себя.

Ответить

Шишмарев

Mikhail
1

сбои бывают у всех, это нормально. главное как быстро устраняют проблемы

Ответить

Mikhail Gladchenko

Шишмарев
1

Согласен. Но шопифай уже час как лежит :(
Это достаточно долго.

Ответить

Julia Eronina

Mikhail
2

Да, но в Америке сейчас ночь или ранее утро. Вряд ли это пик продаж

Ответить

Mikhail

Julia
0

Так то да, но Шопифай очень популярен в ЕС, а тут день в самом разгаре 💁🏻‍♂️

Ответить

Mikhail Kashkin

Mikhail
0

Они делают свой бизнес, другие делают свой. Сложно найти хоть какую-то компанию которая бы не полагалась на сервисы других провайдеров. 

Ответить

Mikhail Gladchenko

Mikhail
0

Вы правы, просто злит, что сижу уже час 😬

Ответить

Мистер Твистер

Mikhail
1

Держите в курсе, переживаем за Вас

Ответить

Mikhail

Мистер
0

Все хорошо, шопифай работает с переменным успехом 👌🏻

Ответить

Jami Jan

–1

Акции fsly вчера закрылись на отметке 50.70 за штуку, сейчас на премаркете 47.28
Я в шортах

Ответить

Александр Сорокин

Jami
4

Если думать логично, то:
- если мы все это время не знали, что все сервисы завязаны на одном стороннем, то значит этот сторонний все это время работал хорошо.
- такие крупные и их количество доверяют им
- поломка действительно быстро устранилась

Ответить

Программный шар

1

Интернет затевался как устойчивая ко всему вплоть до ядерной войны система обмена данными, и вот те на...
Поссал пьяный админ на ключевой агрегат - и половина сети лишилась бизнеса.

Ответить

Julia Eronina

Программный
0

И админа
Агрегат то поди под током был

Ответить

Julia Eronina

Программный
0

И мы скорее всего просто в другом интернете. В песочнице попроще, так сказать

Ответить

Muravyev Maxim

0

Еще облачный Gitlab частично лежит.

Ответить

Victor

0

Даёшь 90-ФЗ ‘суверенный интернет’ в массы

Ответить

Типун Понос

0

Закрывайте этот ваш интернет! Ухожу в рунет)

Ответить

Игорь Смирнов

0

Asana, тоже легла

Ответить

Повтор ТВ

0

Все, вроде починили, у меня сервера с картинками на cdn упали... работа вроде восстановилась!

Ответить

Вася Пражкин

0

Fastly => Downly

Ответить

Сергей Душечкин

0

Русские хакеры, опять скажут?

Ответить

Комментарий удален

Igor Kachura

0

Знающие люди подскажите, переход на IPFS больших компаний поможет в таких кейсах? Клаудфлер то тоже не так давно ложился полностью.

Ответить

Alexey Mezenin

0

Причину сбоя они не озвучили?

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MILITARY GURU

–3

Россия отключается от всемирной паутины аля северная к

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