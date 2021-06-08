«Интернет сломан»: сбой инфраструктуры Fastly вызвал перебои у Twitter, Twitch, Reddit, Amazon, PayPal и других сервисов Статьи редакции
Fastly используют крупные сервисы и новостные сайты: в Amazon могут не отображаются картинки товаров, в Twitter — эмодзи, Bloomberg, Twitch, The Guardian лежат, а издание The Verge пишет новости в Google Docs.
Облачная платформа оптимизации трафика и поставщика контента Fastly объявила о сбое в CDN-инфраструктуре, которую используют для хранения изображений, css-стилей, js-скриптов и других элементов в крупных компаниях.
Пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов сообщают о сбоях — например, в GitHub и Spotify не подгружаются css-стили, на Amazon нет части изображений, а в Twitter нет эмодзи.
Часть сайтов лежит полностью — например, The Guardian, Twitch, New York Times, Vice, Wired и сайт правительства Великобритании.
Издание The Verge объявило, что из-за «падения интернета» приходится писать новости о падении интернета в Google Docs.
Спустя несколько минут Google Docs не выдержал наплыва пользователей и читателей The Verge.
Сколько времени потребуется Fastly для восстановления работы CDN пока неизвестно.
Не отображаются эмодзи, зумерки паникуэ
Чудесный американец
Жить то как без них? 🙀
Приходится работать
Чудесный
Это не жизнь ((
Да не говори. Ленин, когда у него интернет отключили вообще революцию устроил.
Ага, ИНТЕРНЕТ сломан!!!
В Google docs??? 🤣🤣🤣🤣 это реклама Google???? 🤣🤣🤣
Чудесный американец
Ставлю «Класс»! 🥳🥳🥳🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪👏👏👏
Amazon в чем то зависит от какого-то левого CDN провайдера, или я что то не так понял?
Скорее, у них есть некая пограничная сетевая инфрастуктура, которая поломалась. Это не похоже на CDN, как они пишут, ведь сайты из статьи лежат полностью, а не только статика.
Добро пожаловать в 2021, тут CDN - это уже давно не только статика.
CDN это распределенная сеть, т.е. если ты смотришь из России или Европы товары в Амазоне, и картинки лежат где то на Европейских серверах, 1) они тебе загрузятся быстрее, 2) не надо будет нагружать канал между Европой и Америкой лишний раз.
Возможно просто фото товаров это выгрузки картинок продаванами на одноразовые сервисы, которые упали.
"Интернет сломался" из-за сбоя в инфраструктуре... Ну никогда бы не подумала, что интернет зависит от инфраструктуры. Я то думала, что это магия, дизайн и смузи)
А скажут, что снова виноваты хацкеры. наши или кетайские.
Шутки в сторону - что ж это такое поломалось, что положило столько сайтов?
Хотя, если упали" не только картинки, но и выдача CSS, то м.б. и ява-скрипты там лежали?
Поржать все могут. А зайти на страницу сервиса и прочесть все, видимо, мозгов не хватило.
По большому счёту, пользователю наплевать почему произошел сбой в стабильной работе. Они декларируют безопасность и стабильность, как комплексную услугу. По факту, сервера лежат
Shopify тоже лежит(
Это вообще не круто для компании под чьей инфраструктурой проходят миллиарды долларов совокупного оборота.
Для них это серьёзная причина подумать над тем, чтобы полагаться на самих себя.
Согласен. Но шопифай уже час как лежит :(
Это достаточно долго.
Да, но в Америке сейчас ночь или ранее утро. Вряд ли это пик продаж
Они делают свой бизнес, другие делают свой. Сложно найти хоть какую-то компанию которая бы не полагалась на сервисы других провайдеров.
Вы правы, просто злит, что сижу уже час 😬
Держите в курсе, переживаем за Вас
Акции fsly вчера закрылись на отметке 50.70 за штуку, сейчас на премаркете 47.28
Я в шортах
Если думать логично, то:
- если мы все это время не знали, что все сервисы завязаны на одном стороннем, то значит этот сторонний все это время работал хорошо.
- такие крупные и их количество доверяют им
- поломка действительно быстро устранилась
И мы скорее всего просто в другом интернете. В песочнице попроще, так сказать
Все, вроде починили, у меня сервера с картинками на cdn упали... работа вроде восстановилась!
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Знающие люди подскажите, переход на IPFS больших компаний поможет в таких кейсах? Клаудфлер то тоже не так давно ложился полностью.
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