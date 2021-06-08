Fastly используют крупные сервисы и новостные сайты: в Amazon могут не отображаются картинки товаров, в Twitter — эмодзи, Bloomberg, Twitch, The Guardian лежат, а издание The Verge пишет новости в Google Docs.

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Обновлено в 14:05: К 13:44 Fastly обнаружила причину падения и исправляет её. К 13:53 Fastly исправила проблему. Сервисы постепенно восстанавливаются. Сбой продлился около 45 минут.

vjuen

Облачная платформа оптимизации трафика и поставщика контента Fastly объявила о сбое в CDN-инфраструктуре, которую используют для хранения изображений, css-стилей, js-скриптов и других элементов в крупных компаниях.

Пользователи Amazon, Twitter, Github, Reddit и других сервисов сообщают о сбоях — например, в GitHub и Spotify не подгружаются css-стили, на Amazon нет части изображений, а в Twitter нет эмодзи.

Catalin Cimpanu @campuscodi



https://twitter.com/MohammadMsft/status/1402206097310732293 Apparently besides Amazon store images, Fastly also delivers Twitter emojis, which is why my and everyone else's tweets look like this:

Часть сайтов лежит полностью — например, The Guardian, Twitch, New York Times, Vice, Wired и сайт правительства Великобритании.

Michael Veale @mikarv infrastructure becomes visible upon breakdown (Susan L Star) — happening now, again, with the failure of content delivery networks that are one of many forms of invisible and questionable Internet centralisation https://t.co/2w3Uc2A9IT [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bdc8132c-0e8c-5829-9418-e602baab5105\/","width":1024,"height":594}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/12f8bbdd-08cb-51b1-8c6e-4b543b075b29\/","width":1024,"height":502}}}]

Пример сломанного твита

SVM @ShivamChatak

Twitch is down

Amazon is down

Stackoverflow is down

PayPal is down

Vimeo is down

Spotify is down

AWS is down

eBay is down

Shopify is down



PANIC Reddit is down.Twitch is downAmazon is downStackoverflow is downPayPal is downVimeo is downSpotify is downAWS is downeBay is downShopify is downPANIC https://t.co/hNqUt3evPe

Издание The Verge объявило, что из-за «падения интернета» приходится писать новости о падении интернета в Google Docs.

Спустя несколько минут Google Docs не выдержал наплыва пользователей и читателей The Verge.