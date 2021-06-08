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Маша Цепелева

Google бесплатно разместит до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах на Android в Европе Статьи редакции

Компания отменила решение о платном аукционе на место в списке возможных систем после штрафа в €4,24 млрд от Еврокомиссии.

  • Google бесплатно разместит конкурентов в поле для выбора операционной системы по умолчанию в устройствах на Android. Компания приняла решение после требования европейских антимонопольных регуляторов, сообщает Reuters.
  • В 2019 году Google заявил, что поисковым системам придётся платить на аукционе за место в списке поисковиков по умолчанию на новых устройствах с Android. Компания изменила решение после штрафа в €4,24 млрд от Европейской комиссии за доминирующее положение Google в операционной системе.
  • Теперь пять самых популярных, по данным StatCounter, поисковых систем (включая Google) в каждой из стран ЕС будут отображаться в случайном порядке вверху экрана, до семи - внизу. Изменения вступят в силу в сентябре 2021 года.
  • Конкуренты одобряют изменения. «Благодаря этому у нас есть подобие равных условий игры на рынке», — приводит Reuters слова генерального директора поисковой системы Ecosia Кристиана Кролла.

#новость #google

489 просмотров
15 15 комментариев
2
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Pavel Voronkov

2

Благодаря этому у нас есть подобие равных условий игры на рынке

Тут слово "подобие" нужно выделить.

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Юрий Другач

1

Едрить у них там штрафы

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work tasks

Юрий
0

А то. Не то что у нас, когда вендоры плевать хотели на все и всех. Например, устанавливая срок службы видеокарт и гарантию на оные продолжительностью в 6 месяцев...

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Юрий Другач

work
0

Я на Совке телефон покупал с гарантией в 2 недели. Но я как бы к другому. Рашнкомиссия нужна и за каждый пёр, по 4 ярда в бюджет

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Anton Parkhachev

Юрий
0

штраф к выручке привязывается за какой-то период, в ЕС выручка у гугла кратно больше чем в РФ

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Ivan Zamorev

Юрий
0

Ркн потирает руки

Ответить

Юрий Другач

Ivan
0

Надеюсь

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Розарио Агро

Ivan
0

Ахаха, будет слишком сильно тереть, получит большой сюрприз 😂

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Необыкновенный паркур

Юрий
0

Адекватны. Задача штрафа — воспитать. Простите, если меня с моим доходом оштрафуют на 10 рублей, вряд ли я о чём-то задумаюсь, а именно так выглядят штрафы корпораций на пару соток тысяч в России или штрафы на 5к за нарушение ПДД для чувака на машине за 15 лямов.

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Юрий Другач

Необыкновенный
0

А у нас не действует такая тема, что при повторном нарушении штраф выше?

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Необыкновенный

Юрий
0

Типа есть, но де-факто повторные штрафы всё равно смехотворно низки для тех, кого реально стоило бы воспитывать.

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Юрий Другач

Необыкн…
0

Ну меня за пересечение двойной сразу прав лишили, при условии, что я уходил от столкновения. Хз

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Необыкновенный

Юрий
0

Прав лишают не так много за что, если мы про ПДД. А за кучу смертельно опасных нарушений что-то просто смешное, будь то проезд на красный или превышение на 40 км/ч.

Недавно был забавный момент. Я свою машину продал за ненадобностью года три назад и сейчас по случаю на делимобиле езжу. И тут недавно мент остановил и прям серьезно хотел на освидетельствование везти. Справедливости ради замечу, что не просто так. Выглядел я стрёмно, хотя не пил ни капли, прост работы много и спал херово. Так вот отстал он от меня когда я показал в договоре штраф за пьянку в сервисе, там что-то за сотку. Говорю: «Я похож на идиота чтобы на ровном месте такой суммой рисковать?».

К чему я это вспомнил, да к тому что аргумент-то реальный. Когда штраф за пьянку не 30, а 200, то уже не всякий рисковать будет.

П.С. А регистратора не было доказать что вы не просто так?
П.П.С. Хотя вроде в правилах всё равно записано типа тормозите не изменяя траектории.

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Shlomo Goldenberg

0

Уравниловка, социализм, но штрафы при этом, суммы оных вполне себе жадные, больше характерные для ненасытных капиталистов

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Милицейский рак

0

"Вы сделали слишком хороший поиск и вас слишком любят. Не позволим! Не простим! Немедленно включайте ещё 12 кривожопых уродцев!".

Какая-то паралимпиада.

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