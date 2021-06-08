Google бесплатно разместит до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах на Android в Европе Статьи редакции
Компания отменила решение о платном аукционе на место в списке возможных систем после штрафа в €4,24 млрд от Еврокомиссии.
- Google бесплатно разместит конкурентов в поле для выбора операционной системы по умолчанию в устройствах на Android. Компания приняла решение после требования европейских антимонопольных регуляторов, сообщает Reuters.
- В 2019 году Google заявил, что поисковым системам придётся платить на аукционе за место в списке поисковиков по умолчанию на новых устройствах с Android. Компания изменила решение после штрафа в €4,24 млрд от Европейской комиссии за доминирующее положение Google в операционной системе.
- Теперь пять самых популярных, по данным StatCounter, поисковых систем (включая Google) в каждой из стран ЕС будут отображаться в случайном порядке вверху экрана, до семи - внизу. Изменения вступят в силу в сентябре 2021 года.
- Конкуренты одобряют изменения. «Благодаря этому у нас есть подобие равных условий игры на рынке», — приводит Reuters слова генерального директора поисковой системы Ecosia Кристиана Кролла.
Благодаря этому у нас есть подобие равных условий игры на рынке
Тут слово "подобие" нужно выделить.
Едрить у них там штрафы
А то. Не то что у нас, когда вендоры плевать хотели на все и всех. Например, устанавливая срок службы видеокарт и гарантию на оные продолжительностью в 6 месяцев...
Я на Совке телефон покупал с гарантией в 2 недели. Но я как бы к другому. Рашнкомиссия нужна и за каждый пёр, по 4 ярда в бюджет
штраф к выручке привязывается за какой-то период, в ЕС выручка у гугла кратно больше чем в РФ
Ркн потирает руки
Необыкновенный паркур
Адекватны. Задача штрафа — воспитать. Простите, если меня с моим доходом оштрафуют на 10 рублей, вряд ли я о чём-то задумаюсь, а именно так выглядят штрафы корпораций на пару соток тысяч в России или штрафы на 5к за нарушение ПДД для чувака на машине за 15 лямов.
А у нас не действует такая тема, что при повторном нарушении штраф выше?
Типа есть, но де-факто повторные штрафы всё равно смехотворно низки для тех, кого реально стоило бы воспитывать.
Ну меня за пересечение двойной сразу прав лишили, при условии, что я уходил от столкновения. Хз
Прав лишают не так много за что, если мы про ПДД. А за кучу смертельно опасных нарушений что-то просто смешное, будь то проезд на красный или превышение на 40 км/ч.
Недавно был забавный момент. Я свою машину продал за ненадобностью года три назад и сейчас по случаю на делимобиле езжу. И тут недавно мент остановил и прям серьезно хотел на освидетельствование везти. Справедливости ради замечу, что не просто так. Выглядел я стрёмно, хотя не пил ни капли, прост работы много и спал херово. Так вот отстал он от меня когда я показал в договоре штраф за пьянку в сервисе, там что-то за сотку. Говорю: «Я похож на идиота чтобы на ровном месте такой суммой рисковать?».
К чему я это вспомнил, да к тому что аргумент-то реальный. Когда штраф за пьянку не 30, а 200, то уже не всякий рисковать будет.
П.С. А регистратора не было доказать что вы не просто так?
П.П.С. Хотя вроде в правилах всё равно записано типа тормозите не изменяя траектории.
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Уравниловка, социализм, но штрафы при этом, суммы оных вполне себе жадные, больше характерные для ненасытных капиталистов
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