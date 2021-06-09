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Nazigul Jusupova

Владелец «Билайна» договорился о покупке облачного подразделения IBS DataFort — РБК Статьи редакции

Сделка позволит «Вымпелкому» увеличить продажи облачных сервисов, считает эксперт.

  • Владелец мобильной компании «Билайн» «Вымпелком» ведёт переговоры с IBS о покупке DataFort, подтвердил РБК у четырёх источников.
  • Один из источников сообщил, что стороны закрывают сделку в ближайшее время. По словам другого, участники должны получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, так как DataFort работает с криптографическими средствами, а «Вымпелком» принадлежит иностранному холдингу VEON (штаб-квартира в Амстердаме).
  • В пресс-службе ФАС РБК подтвердили, что к ним поступило ходатайство от компании «ВЕОН Венчурс Б.В.» (структура VEON) о приобретении ООО «ИБС ДатаФорт» (юрлицо DataFort) и что его планируют рассмотреть на заседании правительственной комиссии. Дата заседания пока не определена.
  • По словам одного из собеседников РБК, IBS оценивает стоимость своей «дочки» в 2,5–3 млрд рублей.
  • В IBS и «Вымпелком» отказались от комментариев. По словам собеседника РБК, близкого к сделке, для «Вымпелкома» это «очень хорошее усиление продажи облачных сервисов, а для IBS — хороший выход из активов».
  • Весной 2018 года «Вымпелком» запустил собственный облачный сервис BeeCloud для корпоративных клиентов. Оператор рассчитывал довести свою долю на российском рынке облачных услуг до 10%, но, по данным эксперта, опрошенного РБК, компания занимает «незаметную долю на этом рынке».
  • DataFort оказывает облачные услуги и косвенно подконтрольна «ИБС Холдингу» бизнесмена Анатолия Карачинского (на 99% принадлежит «ИБС», 1% — у «ИБС Платформикс»), приводит издание данные «СПАРК».
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка «ИБС ДатаФорс» в 2020 году составила 591,9 млн рублей, в 2019 — 546,5 млн рублей. Прибыль в 2020 году — 42,4 млн, в 2019 году — 37,8 млн.
  • По данным издания, выручка «Вымпелком» по итогам первого квартала составила 68,4 млрд рублей, чистая прибыль не раскрывается. На 31 марта у оператора было 50 млн абонентов мобильной связи.

#новость #билайн

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